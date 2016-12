ANTICIPAZIONI IL SEGRETO/ Puntate del 2 gennaio e 30 dicembre: il crudele ordine di Francisca, la scoperta di Candela e la prova d'amore di Sol

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 GENNAIO 2017 – Succederà di tutto nelle prossime puntate de Il Segreto. La soap opera spagnola tornerà in onda lunedì 2 gennaio con un nuovo appuntamento in cui vedremo il trasferimento di Bosco alla villa. Stanco di dover ascoltare i consigli di tutti, il figlio di Pepa e Tristan prenderà in mano la propria vita tornando a vivere con la nonna. Quest’ultima, però, non si accontenterà di avere nuovamente il nipote sotto lo stesso tetto. La Montenegro, infatti, ordinerà a Mauricio di eliminare Berta, sempre più sull’orlo della follia e diventata ormai un pericolo sia per Bosco che per Beltran. Severo, nel frattempo, continuerà a chiedersi chi sta aiutando Eliseo nel distruggere il suo capitale economico. A scoprirlo sarà Candela a cui un bracciante confesserà di aver visto Eliseo e la Montenegro discutere. Santacruz, così, avrà la prova che è proprio la Montenegro a manipolare il marito della sorella. Prado, invece, comincerà a sospettare che tra Emilia e Cesar sia nato un sentimento diverso dall’amicizia mentre Sol, dietro consiglio di Carmelo, chiederà a Lucas di non partire e di restare a Puente Vejo. Gracia e Mariana, infine, stanche delle rispettive vite, progettano di aprire un negozio insieme.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 GENNAIO - Saranno puntate molto importanti quelle che attenderanno i telespettatori de Il Segreto oggi e nei prossimi giorni, soprattutto per quanto riguarda le sorti di Bosco. Manipolato da Berta, il figlio di Pepa e Tristan deciderà di trasferirsi alla villa, assecondando gli ordini della nonna. A nulla serviranno le richieste di Candela e Rosario, che cercheranno in ogni modo di convincerlo a cambiare idea, consapevoli che la Montenegro non sia affatto cambiata. Ma la situazione si complicherà ulteriormente quando Severo verrà a sapere, tramite Candela, la decisione dell'amico. Santacruz correrà al Jaral per aprire gli occhi a Bosco e fargli capire che non potrà dimenticare tutto ciò che è accaduto in passato, soprattutto per quanto riguarda le conseguenze nel suo rapporto con Ines. Ma quando arriverà alla tenuta, Severo si troverà di fronte a Bosco, manipolato da Berta: lo scontro tra loro a quel punto sarà inevitabile e cruento. Donna Francisca segnerà un ennesimo punto in questa guerra?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 DICEMBRE: Le cose non si mettono bene alla tenuta dove Francisca continua a dettare legge con tutti. Nel frattempo nelle nuove puntate de Il Segreto la situazione di Berta peggiora giorno dopo giorno. Infatti come ben sappiamo Mauricio ha scoperto il segreto della bambinaia, che continua a mostrare segni di squilibrio. Il capomastro non è assolutamente convinto, anche perché come ben sappiamo la donna accudisce il piccolo Beltran. Questo comportamento potrebbe essere un vero e proprio problema per tutti, ma Donna Francisca come il suo solito sa cosa fare. Infatti cerca di spiegare il suo piano a Mauricio, spiegando come la bambinaia verrà allontanata il prima possibile proprio per non far correre rischi a nessuno. I dubbi rimangono, ma ovviamente l'uomo non ha nessuna intenzione di ribattere alla Montenegro.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 DICEMBRE: In queste ultime puntate de Il Segreto, il personaggio di Carmelo è stato al centro delle storie della soap. L'uomo sta iniziando a camminare dopo il terribile incidente. Dopo una ripresa in sedia a rotelle, a cui sembrava essere legato a vita, l'uomo è riuscito a risollevarsi sulle proprie gambe. L'uomo però chiede complicità a Severo: infatti vuole cercare di sfruttare questo suo vantaggio a favore, per poter intralciare Eliseo, che ha provocato il tutto. L'uomo ha affidato il suo segreto a Severo, ma non è davvero così sicuro che tutto ciò non verrà divulgato? Nel frattempo Bosco è davvero sconvolto: Severo lo mette in guardia da cosa lo aspetta da donna Francisca, ma il giovane ragazzo sembra voler tornare da Berta. Dunque il ricongiungimento sembrerà ormai ad un passo. Nel frattempo la dark lady prosegue nel suo intento con Eliseo: l'uomo viene infatti preso letteralmente in giro dalla perfida donna. Ma non dimentichiamoci di Hipolito: il neo sindaco è alla costante ricerca di un particolare biglietto della lotteria, secondo lui vincente. Ma a quanto pare, nulla è destinato ad essere tale a Puente Viejo e tutto è mutevole.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 30 DICEMBRE: FE' RESTA O RIPARTE? - Il ritorno di Fè a Puente Viejo aveva fatto tirare un respiro di sollievo ai telespettatori de Il Segreto, dispiaciuti dopo la partenza del personaggio interpretato da Marta Tomasa Worner (moglie di Jordi Coll). Eulalia l'aveva fortemente voluta alla villa, spalleggiata da Mauricio, entusiasta di poter rivedere la domestica che aveva conquistato il suo cuore. Ma Donna Francisca ha espresso il parere contrario a questa nuova assunzione: Fè l'ha lasciata in seguito alle sue prime difficoltà e ora la ricca signora non avrà nessuna intenzione di riassumerla. Quale sarà dunque il destino della cara amica di Ines? Andrà via o riprenderà il suo lavoro alla villa? In attesa di conoscere il suo futuro, Fè approfitterà per fare visita alle sue amiche, a partire da Mariana ed Emilia. Le due donne e gli altri conoscenti si diranno molto felici di rivederla, sperando insieme a lei che la nuova permanenza a Puente Viejo sia definitiva.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI: Una saga infinita che continua a colpire per la storia e per gli intrecci di Puenrte Viejo ne Il Segreto. Il personaggio del momento è sicuramente Carmelo, che ha iniziato a riprendersi dopo un periodo davvero negativo. L'uomo infatti non ha passato una situazione facile, in quanto ha subito un grave incidente. Il suo carattere sembra essere totalmente cambiato, in quanto la sua vendetta sembra essere ormai arrivata. L' uomo infatti vuole farla pagare al suo aggressore: stiamo parlando di Eliseo, che continua a seminare odio in quel di Puente Viejo. La sua invalidità sta temporaneamente sparendo, ma come ben sappiamo non vuole assolutamente perdere tempo e consumare quella che sarà la sua azione vendicativa. D'altronde servirà una vera e propria forza psicologica per evitare di essere scoperto nel piccolo paese. L'uomo cercherà dunque di tenere tutti all' oscuro di tutto, ma non sarà per niente semplice vista la situazione che c'è nella piccola cittadina iberica che fa da sfondo alle avventure di tutti i personaggi. Di sicuro sarà interessante capire come Carmelo sia riuscito a sopravvivere a questo incidente. Nelle ultime ore infatti, l'uomo ha cercato di riprendersi pian piano, senza mai forzare la mano. Dopo quell' incidente ci sono stati molti dubbi sulla sua condizione di salute, in quanto l'uso degli arti inferiori sembrava ormai compromesso. Ma con tanta forza di volontà, ma anche tanta fortuna, l'uomo è riuscito a recuperare da una situazione che poteva essere ancora più compromettente. Ricordiamo come intanto Eliseo cerchi conforto dalla cattivissima possidente per poter attuare il suo piano: il perfido uomo vuole assolutamente mandare in rovina la Santacruz e dunque cercherà di fare di tutto. Ancora una volta donna Francisca cercherà di attuare i suoi perfidi piani per portare avanti le losche trame che hanno sempre caratterizzato il suo atteggiamento.

