Anticipazioni Il Segreto/ Puntate spagnole: Maria torna per la sua mamma, Francisca la lascerà fuggire ancora?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE - Le ultime puntate spagnole del 2016 de Il Segreto saranno ampiamente incentrate sul ritorno a casa di Maria, rientrata da Cuba per aiutare la madre ad uscire dal carcere. L'incontro avvenuto in carcere porterà la questione alla svolta, in quanto Maria apprenderà le vere cause dell'auto-accusa: è stato Severiano ad uccidere Sol e successivamente ha ricattato la sua ex amante, obbligandola ad un simile passo per il bene della famiglia. La questione, a questo punto, sarà destinata ad importanti sviluppi in quanto Maria deciderà di affrontare direttamente il padre facendogli una proposta che lui non potrà rifiutare: le consegnerà del denaro dicendogli di andarsene per sempre da Puente Viejo, facendosi una vita altrove. Prima di questo momento decisivo, però, la moglie di Gonzalo fingerà di desiderare ardentemente l'incontro con l'uomo che, anche se senza desiderarlo le ha dato la vita. Comunque sia la situazione sarà destinata a degenerare, mettendo seriamente a rischio la salute di Maria: dopo essersi reso conto che la figlia voleva solo incastrarlo, Severiano tirerà fuori dalle tasche una pistola puntandola proprio contro il sangue del suo sangue? Sarà questa la fine di uno dei personaggi più amati della telenovela spagnola? Fin dal giorno in cui hanno appreso che la figlia di Emilia sarebbe tornata a Puente Viejo i telespettatori de Il Segreto avevano ipotizzato che per lei non ci sarebbe stato scampo e che Aurora Guerra le avrebbe riservato l'ennesima tragica fine. Dovremo prepararci al peggio?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE - Proseguiamo le anticipazioni spagnole de Il Segreto raccontandovi a seguire nuove indiscrezioni e trame. Le novità che giungono non sono affatto buone ma, per concretizzarle appieno, occorre fare un piccolo passo indietro per poter ricordare cosa è accaduto prima della morte di Sol. Severo infatti, ha prontamente contattato Lucas per chiedergli disperatamente un aiuto per salvare Candela, nel frattempo rimasta incinta. La dolce pasticcera infatti, ha avuto molti problemi con la gravidanza fino ad essere ricoverata in un sanatorio per salvare sia la sua vita sia quella del piccolo che porta in grembo. Santacruz così, fidandosi del consiglio del medico, farà ricoverare la moglie per poterla monitorare sia il giorno che la notte. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto però, ci parlano di una condizione terribile: Candela è in coma. Severo Santacruz al suo capezzale metterà da parte il carattere gelido per dar vita alle sue più profonde e misteriose emozioni e così, continuerà a non darsi pace per la condizione di salute della moglie in attesa di un miracolo che possa prontamente salvarle la vita. Candela morirà? Severo, in base alle anticipazioni spagnole, si troverà faccia a faccia con una decisione fortemente difficile: salvare Candela oppure il figlio? Solo un miracolo potrà realmente salvare la vita di Candela… tutto ciò avverrà?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE - Cosa succede in quel di Puente Viejo? Eccovi alcune anticipazioni utili sulle trame delle nuove puntate spagnole de Il Segreto. Purtroppo dalla terra natia della soap opera non arrivato notizie confortanti, e così, dopo il triste addio da parte di Sol a lasciare la telenovela iberica toccherà ad un altro amatissimo personaggio. Stiamo parlando di Alvaro Morte che nella soap interpreta il ruolo di Lucas Moliner. Nelle puntate spagnole di dicembre, come ben sapete la povera Sol Santacruz è morta. Gli estimatori della telenovela inoltre, hanno tristemente scoperto che dietro l'insano gesto si nasconde la mano di Severiano, ex marito di Emilia Ulloa e padre di Maria. L'uomo ha infatti confessato all'ex moglie il terribile misfatto affermando anche che, qualora lo avesse detto a qualcuno, avrebbe fatto del male ad Alfonso accusandolo di omicidio. Di seguito quindi, Emilia si è autoaccusata proprio per difendere la sua famiglia ma, l'insolita confessione ha provocato lo sdegno di Severo e Lucas. Dopo tale confessione, Maria Castaneda tornerà a Puente Viejo per aiutare la madre. Insieme a queste intricate vicende, il sito Teleprogramma confida che Lucas, sconvolto dalla dipartita della moglie, deciderà di andare via dalla cittadina spagnola accettando una proposta lavorativa di un'altra città: il dottore tornerà? Nulla è perduto...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI E VIDEO PUNTATE SPAGNOLE - Sandra Cervera è da sempre una colonna portante della soap Il Segreto. L'attrice sbarcata a Puente Viejo ormai 5 anni fa, è stata una delle migliori attrici che abbiamo visto nella soap di Canale 5 ma dopo tanti anni è nuovamente pronta a regalarci nuove emozioni visto che proprio in questi giorni, in Spagna, si è sacrificata per il bene della sua famiglia. Maria è tornata a casa proprio per salvarla e farle dire la verità per uscire dal carcere e proprio il loro incontro tirerà fuori il meglio dell'attrice che sin dal primo minuto piangerà disperata e felice per riavere la figlia tra le braccia almeno fino a che non realizzerà che Francisca è dietro l'angolo e che il suo ritorno potrebbe costarle la vita. Emilia è sempre stupenda con tutti e sappiamo bene che anche volta verrà fuori nei guai, ma a quale prezzo? L'unica cosa che sappiamo è che guardando questo video, chi ha ancora dubbi sulle sue doti si dovrà ricredere.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI E VIDEO PUNTATE SPAGNOLE - Se c'è ancora qualcuno che pensa che il ritorno di Maria, ovvero Loreto Mauelon, ne Il Segreto sia solo una chimera, sappiate che abbiamo il video che mostra il primo incontro della giovane con suo padre Alfonso. I due si ritrovano nelle campagne di Puente Viejo. Maria si avvicina con tanto di cappotto e cappello in testa e Alfonso chiede subito informazioni su chi ha davanti fino a che la figlia non si volta e dice "sono io padre". Il momento dell'incontro non è struggente come è stato in altri frangenti ma siamo sicuri che i fan apprezzeranno il ritorno di una delle protagoniste più amate della soap spagnola. Il suo ritorno è dovuto alla situazione di Emilia e alle bugie che la donna ha dovuto dire cedendo alle minacce di Severiano il Bello. Forse per Maria è arrivato il momento di chiudere i conti con il suo passato trovandosi faccia a faccia proprio con il padre naturale oltre che con Alfonso e il resto della famiglia? Ecco qui il video che mostra il suo arrivo.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE - Nelle puntata de Il Segreto in onda nel nostro Paese stiamo vedendo Carmelo disposto a lottare per allontanare il losco individuo dalla famiglia Santacruz. Nonostante il braccio destro di Carmelo si trovi ancora sulla sedia a rotelle per le gravi conseguenze dell'incidente d'auto, le sue condizioni di salute miglioreranno giorno dopo giorno, permettendo di sperare in una sua completa guarigione. Ma la sua felicità non potrà dirsi completa se Eliseo, che Carmelo riterrà l'unico colpevole per quanto accaduto, non verrà allontanato dalla famiglia e assicurato alla giustizia. Per il fido amico di Severo potrebbe arrivare addirittura la voglia di vendetta e nelle puntate spagnole sembra che sia arrivato il momento di chiudere i conti con il passato e con l'assassino della moglie. Le cose sono davvero molto intricate ma noi dovremo attendere il prossimo anno per vederlo Carmelo in versione vendicatore. Ce la faremo ad attendere?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: FRANCISCA E RAIMUNDO SI AMANO ANCORA? - Prosegue lo scontro tra Francisca e Raimundo nelle puntate spagnole de Il Segreto. In esse i due storici fidanzati continueranno la loro farsa, fingendo di non volersi fare del male: in realtà, dietro una apparente pace, la Montenegro cercherà di incastrare il suo ex accusandolo di contrabbando mentre il padre di Emilia apprenderà la notizia, fingendo di non sapere nulla a tal proposito. La questione si complicherà ulteriormente, al punto tale che la Montenegro si preparerà al peggio quando Raimundo le chiederà di incontrarsi segretamente: sarà in tale circostanza che accadrà ciò che nessuno, compresa la Montenegro, si sarebbe mai aspettato. Non solo Ulloa non avrà alcuna accusa nei confronti della sua ex, ma arriverà persino a ricambiarle tutto il suo amore. Si tratterà solo dell'ennesima menzogna di un rapporto di amore e odio che dura da una vita intera o questa volta sarà una dichiarazione sincera?

