IL TERZO INDIZIO/ Oggi, venerdì 30 dicembre 2016, non va in onda: ecco perché

IL TERZO INDIZIO, OGGI, 30 DICEMBRE 2016, NON VA IN ONDA - Stasera, venerdì 30 dicembre 2016, non andrà in scena un nuovo appuntamento con Il terzo indizio, la trasmissione di Rete 4 guidata da Barbara De Rossi che porta sul piccolo schermo storie di violenza, femminicidio e maltrattamenti. La settimana scorsa, infatti, è andata in scena l’ultima puntata in programma, che ha portato a casa uno share pari al 5.4% con 1 milione e 91mila telespettatori. Al termine dell’appuntamento, la conduttrice ex volto di Amore Criminale ha voluto fare i suoi saluti al pubblico del canale Mediaset: “Vi lasciamo con parole splendide… Rispetto, felicità, condivisione e amore. Grazie per aver seguito #IlTerzoIndizio” si legge infatti sulla pagina Twitter ufficiale, in un post accompagnato dal video con protagonista Barbara De Rossi. La nuova guida de Il Terzo Indizio ha inoltre sottolineato ‘ci vediamo presto’, lasciando dunque intendere che il programma tornerà in scena su Rete 4. Non resta che attendere per avere notizie più certe: al posto de Il terzo indizio, stasera verrà trasmesso il film “Il negoziatore”, un thriller del 1998 con Samuel L. Jackson. Clicca qui per vedere il tweet direttamente dalla pagina ufficiale del programma.

