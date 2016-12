Junior Bake Off Italia 2016/ Ed.2 terza puntata: ospite Renato Ardovino, l’annuncio sui social (diretta, eliminati e concorrenti 30 dicembre)

JUNIOR BAKE OFF ITALIA 2016, ED.2 TERZA PUNTATA 30 DICEMBRE: CONCORRENTI, CHI SARÀ ELIMINATO? OSPITE RENATO ARDOVINO - Grandi sorprese per il pubblico di Junior Bake Off Italia 2016 in occasione della terza puntata, in programma oggi - venerdì 30 dicembre 2016 - su Real Time. I 12 giovanissimi aspiranti pasticceri ancora in gara, infatti, potranno conoscere un ospite molto speciale, che ha annunciato la sua presenza attraverso la propria pagina social ufficiale. A fare capolino tra i banconi di Villa Annoni, sotto la guida di Benedetta Parodi, ci sarà infatti il Cake Designer Renato Ardovino, de Le Torte di Renato. “Domani 30.12 alle 21.10 seguitemi in Junior Bake Off Italia su Real Time canale 31 :-) #JuniorBakeOff #realtimetv” ha cinguettato infatti (clicca qui per vedere il tweet). Sembra che il Cake Designer abbia in serbo una creazione davvero particolare e adattissima all’età e alle passioni degli sfidanti: “Realizzerò per voi una bellissima torta #JuniorBakeOff”, ha aggiunto infatti sui social, pubblicando un dolce a due piani raffigurante Masha e Orso. Sarà proprio quella torta ad andare in scena in prime time? Clicca qui per vedere il messaggio dell’ospite di oggi di Junior Bake Off Italia direttamente dalla sua pagina Twitter ufficiale.

JUNIOR BAKE OFF ITALIA 2016, ED.2 TERZA PUNTATA: CONCORRENTI ED ELIMINATI, CHI DOVRÀ LASCIARE IL TENDONE STASERA? (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - In prime time su Real Time, oggi venerdì 30 dicembre 2016, prenderà il via il terzo appuntamento con Junior Bake Off Italia 2: la settimana scorsa abbiamo visto che i tre giudici - Antonio Lamberto Martino, Ernst Knam e Clelia D’Onofrio - hanno deciso di non eliminare nessuno tra gli sfidanti in gara. Una scelta davvero particolare quella dei giudici. Non aver eliminato nessuno significa dare ai giovanissimi pasticceri una possibilità di poter andare avanti, ma forse è stata una scelta dettata più dal cuore che dal punto di vista organizzativo del programma. I piccoli concorrenti stanno cercando di poter mostrare tutte le loro abilità: più tardi, dunque, ritroveremo in gara Anna, Arianna, Camilla, Christian, Francesco, Giuseppe, Luca, Martina, Teresa, Pietro, Mattia e Irene. Proprio quest’ultima è riuscita ad aggiudicarsi il tanto ambito grembiule blu. Chi sarà invece il migliore del terzo appuntamento con Junior Bake Off Italia 2016? E chi saranno i prossimi eliminati del talent dedicato alla pasticceria? Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi sul piccolo schermo di Real Time a partire dalle 21.10.

JUNIOR BAKE OFF ITALIA 2016, ED.2 ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Si entra nel vivo: stasera, venerdì 30 dicembre 2016, andrà in scena il terzo appuntamento con Junior Bake Off Italia, e in attesa di scoprire come se la caveranno i giovani concorrenti, diamo uno sguardo a quello che è successo la settimana scorsa. Si parte con il tema natalizio. Letterine di Babbo Natale con tanto di richieste. Richieste disparate, con regali da mettere in cucina o vacanze in posti esotici. Dopo questo piccolo intermezzo, si arriva alla prova del giorno, che riguarda la preparazione di una torta molto particolare. Infatti i piccoli concorrenti dovranno creare una torta che ricordi qualcuno della propria famiglia: un legame affettivo culinario per stimolare la fantasia di tutti i concorrenti. In un totale di due ore, la prova deve essere terminata. Clelia prepara il babà, dolce tipico della cucina partenopea preparato spesso dalle sue zie. Problemi per Christian, che soffre la pressione e sbaglia: il piccolo concorrente sarà costretto a ricominciare tutto da capo. Pietro, che si era distinto nella scorsa puntata, non riesce a regolarsi con lo zucchero a velo. Giuseppe, seppur sbagliando cottura, dedica la torta al fratello, mentre Arianna ha un pensiero per sua madre. Una prova davvero particolare, che sta mettendo in risalto le qualità dei giovani pasticceri: non è di certo semplice esprimere un concetto così complesso solamente attraverso un dolce, ma a quanto pare i bambini ci stanno riuscendo alla perfezione, con la solita spontaneità e la solita genuinità. Francesco dedica la torta alla caduta dello shuttle Columbia, mentre Mattia sembra aver trovato le chiavi giuste per il cuore della giuria con la sua traccia. Camilla esalta le sue doti con un dolce chiamato Mum's Cake, mentre Christian cerca di fare un abbozzo di cuore, ma l'estetica non sembra essere il suo forte. Questa prova ovviamente non entra nel vivo, anche perché siamo pur sempre nella fase interlocutoria del programma. La gelatina sembra far cadere in inganno Teresa, ma a quanto pare piace. Si passa poi alla prova tecnica di giornata, che riguarda i biscotti di pan di zenzero. I piccoli avranno a disposizione meno di un'ora e mezza per poter preparare il tutto e dare la forma di decorazioni natalizie da poter appendere su un albero di Natale. Qualche nervosismo che affiora, con Giuseppe che non riesce a fare un biscotto degno di questo nome. Pietro, Arianna e Francesco non sembrano essere in giornata e secondo i giudici sono loro i peggiori della prova. Il premio del grembiule blu va ad Irene, che a quanto pare non ha sbagliato un colpo. Parte il conto alla rovescia per capire chi eliminato ma i giudici decidono di sospendere l'eliminazione di questa prova. Prima di congedare i piccoli tutti decorano l'albero per dare un senso ai biscotti: nessuno lascerà il tendone di Bake off, almeno per il momento.

