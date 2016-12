L'Ispettore Coliandro 5/ Doppia Identità, diretta streaming e anticipazioni puntata in replica di oggi, 30 dicembre 2016: Coliandro perde la memoria

L’ISPETTORE COLIANDRO 5, DIRETTA STREAMING PUNTATA 30 DICEMBRE 2016 - Continuano su Rai Due le repliche de L’Ispettore Coliandro 5, in onda questa sera, venerdì 30 dicembre 2016, alle 21.10. L’episodio che verrà trasmesso è “Doppia identità” il quarto di questa stagione. In questa puntata vedremo Coliandro perdere temporaneamente la memoria in seguito a una rovinosa caduta. Convinto di essere un malavitoso e non un poliziotto, Coliandro chiederà ospitalità una bella ragazza di cui si è ritrovato in tasca l’indirizzo. La giovane non solo accetterà di aiutarlo, ma si innamorerà di lui. Nel frattempo il poliziotto si ritroverà immischiato in un losco giro di denaro che porta a tre giovani scienziati che hanno elaborato un virus potentissimo e letale per l'uomo. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere L’Ispettore Coliandro 5 sintonizzandovi su Rai Due, potrete seguire la fiction con Giampaolo Morelli anche in diretta streaming sul sito di Raiplay.it, cliccando qui.

L’ISPETTORE COLIANDRO 5, DOPPIA IDENTITÀ: ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 DICEMBRE 2016 - Tornano in scena le rocambolesche disavventure de L’Ispettore Coliandro 5, il personaggio nato dalla fantasia di Carlo Lucarelli e diretto - nella fiction di Rai 2 - dai Manetti Bros. Stasera, venerdì 30 dicembre 2016, verrà infatti trasmesso in replica il quadro episodio della serie, dal titolo “Doppia Identità”. Giampaolo Morelli torna dunque in scena nei panni del protagonista: ai tempi della primo passaggio televisivo, avvenuto lo scorso febbraio, l’episodio aveva portato a casa uno share pari al 10.68% con 2 milioni e 846mila spettatori: come se la caverà stasera l’audience, vista la concorrenza della fiction di Canale 5 (La mia vendetta) e anche la grande proposta di Rai 1, Music Quiz? Andiamo a scoprire, nel frattempo le anticipazioni della puntata in programma in prime time sulla seconda rete nazionale.

L’ISPETTORE COLIANDRO 5, DOPPIA IDENTITÀ: ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 DICEMBRE 2016 - Un risveglio non facile quello che attende L’Ispettore Coliandro nell’episodio che verrà trasmesso in replica stasera - venerdì 30 dicembre 2016 - sul piccolo schermo di Rai 2, dal titolo “Doppia Identità”. Il poliziotto, infatti, non ricorderà più nulla della sua vita precedente e dovrà affidarsi a quello che troverà nelle tasche, per cercare di ritrovare i suoi passi. In particolare, le chiavi di una macchina e il numero di telefono di una giovane informatica che - colpita dai suoi modi da macho (decisamente diversi da quello a cui tutto il pubblico si aspetterebbe da Coliandro - si innamorerà all’istante di lui, decidendo di non denunciarlo alla polizia e di aiutarlo nella ricerca della verità. I due entreranno in contatto con tre scienziati che hanno sviluppato un virus letale, mentre in caserma si indaga anche su alcuni disordini avvenuti all’interno di un centro commerciale, lo stesso in cui Coliandro si è risvegliato… Come andrà a finire?

