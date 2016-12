LA PROVA DEL CUOCO/ Ricette puntata 29 dicembre 2016: Pigna Dolce di Natale, macedonia di Capodanno e spaghetti con broccoli e calamari

LA PROVA DEL CUOCO, RICETTE PUNTATA 29 DICEMBRE 2016 - La prova del cuoco va in onda ogni giorno, senza mai fermarsi neanche tra le feste. Questo significa che il programma ultra decennale di Antonella Clerici ha un successo che si rinnova ogni giorno e che permette ai cuochi che lo popolano di continuare ad insegnare al pubblico in studio e a casa tutte le migliori ricette per stupire i propri ospiti ad ogni invito. Anche oggi, venerdì 30 dicembre 2016, l'appuntamento su Rai 1 è rinnovato, a partire dalle 11.50. Vediamo cosa è successo nella puntata di ieri. Sal de Riso ha proposto la sua ricetta della Pigna Dolce di Natale, un dolce molto complicato che ha la forma di una pigna o di un ananas, ripieno di diversi tipi di crema. Una di queste creme è la pasticcera, che si realizza con uova e latte, ma questa volta ha qualcosa in più. Viene, infatti, mescolata con crema di nocciole, per dare un sapore più deciso. Nel frattempo si prepara anche la crema inglese a base di latte, panna e cioccolato al latte. Il pan di Spagna che prende la forma di una pigna ha poi bisogno di essere modellato e fermato in freezer, per esaltare la forma e dare consistenza ad un dolce altrimenti troppo morbido.

Rimanendo ancora in tema di qualcosa di dolce e sfizioso ma allo stesso tempo salutare, nella puntata è stata proposta la macedonia di Capodanno. Questa ricetta fa parte di quelle sprint perché si può ottenere molto velocemente: basta tagliare a metà un ananas e svuotarlo con il coltello, tagliando allo stesso tempo altri tipi di frutta come il kiwi, lo stesso ananas o i frutti rossi, tipicamente invernali. Questa frutta a pezzi si mette dentro l'ananas, che funge da coppa naturale, e va guarnito con dei riccioli di panna che danno gusto e dolcezza, per spezzare il palato tra le portate della cena e il dolce vero e proprio. Nei primi piatti di ci si è concentrati su un primo di pesce molto goloso e tipico della tradizione del centro Italia: gli spaghetti con broccoli e calamari. Lessando la pasta in abbondante acqua salata, a parte si lessano i broccoli per poi ripassarli in padella con uno spicchio d'aglio, olio e peperoncino. I calamari vengono appena scottati, per poi scolare la pasta molto al dente e mescolare tutto. Rimanendo sempre in tema di pesce è stata presentata anche una passata di ceci con dei gamberetti saltati, che però può essere usata anche come antipasto. I legumi lessati e frullati si abbinano perfettamente dal pesce.

I secondi non sono certo da meno, perché molte ricette sono state spiegate passo passo per mettere i telespettatori nella condizione di poterle riprodurre a casa. Un secondo di carne particolare e sfizioso è il petto d'anatra, servito con della glassa di fontina e porro brasato. Con quest'ultimo si fa il soffritto per rosolare il petto d'anatra, mentre a parte si fa fondere la fontina a fuoco lento, per poi finire di glassare la carne all'interno del formaggio fuso. È importante aromatizzare con delle spezie, ma soprattutto tagliare il petto d'anatra a liste molto sottili per far sì che si cuocia bene. La pizza fritta con scarola rappresenta una tipica ricetta natalizia, realizzata con scarola lessata e poi inserita all'interno di pasta della pizza tutta da friggere in olio bollente: una preparazione croccante e deliziosa per accompagnare molti altri piatti. Completano il panorama delle ricette la Charlotte e il panettone express: la prima è stata realizzata con biscotti Ofelle e guarnizioni di panna, che la rendono morbida e dolcissima.

