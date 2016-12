La retata/ Su Iris il film con Tom Hanks e Dan Aykroyd, le curiosità sull’attore

LA RETATA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 30 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - La retata è il film che andrà in onda su Iris oggi, venerdì 30 dicembre 2016, in seconda serata. Una pellicola di genere poliziesco e commedia che è stata affidata alla regia di Tom Mankiewicz: il montaggio è stato realizzato da William D. Gordean e Richard Halsey e le musiche della colonna sonora portano la firma di Ira Newborn, Miklos Rozsa e Walter Schumann. Tra gli interpreti principali spicca Dan Aykroyd, l'attore, sceneggiatore, musicista e cantante canadese naturalizzato statunitense: nel 1985 ha partecipato ad USA for Africa, il supergruppo di 45 celebrità della musica pop, tra loro Michael Jackson, Lionel Richie, Billy Joel, Stevie Wonder e Bruce Springsteen, che hanno cantato We Are the World. Tra i film interpretati da Dan Aykroyd più conosciuti dal pubblico vanno ricordati Una poltrona per due, Ai confini della realtà, Indiana Jones e il tempio maledetto, Ghostbusters - Acchiappafantasmi, Ghostbusters II, This is my life, Casper e Dietri i candelabri tra gli ultimi.

LA RETATA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 30 DICEMBRE 2016: IL CAST - La retata, il film in onda su Iris oggi, venerdì 31 dicembre 2016 alle ore 23.00. 30 dicembre 2016. La pellicola di genere commedia-poliziesco che è stata prodotta negli Stati Uniti nel 1987 con il titolo in lingua originale "Dragnet" è stata affidata a alla regia di Tom Mankiewicz. Oltre ai due attori protagonisti, Tom Hanks e Dan Aykroyd, il cast comprende anche Harry Morgan, Dabney Coleman, Jack O'Halloran e Kathleen Freeman. La trama del film "La retata" si ispira alla serie televisiva di genere poliziesca molto seguita in America, a partire dagli anni '50, che si intitola appunto "Dragnet". L'enorme successo della serie, che è andata avanti per otto stagioni, ha suggerito un susseguirsi di sequel fino ai primi anni duemila. L'attore canadese Dan Aykroyd è stato doppiato da Paolo Buglioni, lo statunitense Thomas Jeffrey Hanks ovvero Tom Hanks è stato doppiato da Tonino Accolla, noto per aver prestato la voce a molti artisti tra cui Eddie Murphy. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA RETATA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 30 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Gli abitanti di Los Angeles sono spaventati a causa di una serie di crimini attribuiti ad una setta segreta. Nella città californiana, dove ormai impera il degrado e la corruzione dilagano, opera una coppia di agenti di polizia, Pep Streebeck (Tom Hanks)e Joe Friday (Dan Aykroyd). Joe è un poliziotto molto ligio e scrupoloso che si è guadagnato il grado di sergente e il suo superiore, il capitano Gannon (Harry Morgan), gli affianca un agente alquanto spregiudicato e incline a trasgredire i regolamenti. Pur essendo due persone dal carattere completamente diverso, i due agenti lavorano bene insieme e al momento sono sulle tracce di un trafficante di giornali pornografici, un certo Jerry Caesar. Ad ostacolare la losca attività di Caesar ci pensa padre Jonathan Wbirley (Christopher Plummer), un reverendo corrotto a sua volta che vuol far credere di operare in nome della moralità. In realtà l'intenzione del reverendo è quella di sottrarre una grossa somma di danaro a Caesar per poi ammazzarlo. Il piano architettato da Wbirley dovrebbe scattare in occasione di una festa organizzata in una villa in cui l'immissione di un gas velenoso comporterebbe la morte non soltanto di Caesar ma anche del sindaco e di tutti gli altri invitati, subito dopo il reverendo sarebbe fuggito all'estero. Il sergente Friday e il suo inseparabile collega Pep, scampando ad una serie di pericoli e grazie al loro coraggio, riescono finalmente a smascherare il reverendo disonesto e malandrino, inoltre, i due poliziotti riescono a salvare la vita di Connie Swill (Alexandra Paul), una ragazza giovane e carina che, nel frattempo, ha conquistato il cuore del buon sergente Friday.

