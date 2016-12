MUSIC QUIZ / Diretta, è il momento delle cover: il team di Lucrezia torna in corsa (concorrenti vip oggi, 30 dicembre 2016)

MUSIC QUIZ, DIRETTA E CONCORRENTI VIP PUNTATA DI OGGI, 30 DICEMBRE 2016: VERSO LO SCONTRO FINALE - La terza puntata di Music Quiz prosegue a ritmo spedito, con le due squadre che stanno battagliando a ritmo di musica. Nel Bimbo Mix, Montrucchio riesce ad indovinare il brano con estrema facilità: si trattava di una canzone di Gianni Morandi. Al Dj Mix il pubblico diventa protagonista, aiutando entrambe le squadre. La Bertè viene indovinata dalla squadra capitana da Serena Rossi, mentre il secondo Mix è composto dalla musica delle Spice Girls e Vasco Rossi. Al terzo Mix ci sono Micheal Jackson e i Doors. Paola Perego indossa le cuffie e prova a canticchiare la canzone che sta ascoltando. Ripete continuamente il titolo (Tranqi Funky) ma la squadra di Serena riesce a sbagliare: "Zucchero". Il punto va all'altro team che indovina gli autori: "Articolo 31". Serena e Paolo finiscono in bicicletta, dove devono trovare il ritmo giusto per la canzone proposta. Ci si avvia verso lo scontro finale per determinare il campione della serata: chi vincerà?

MUSIC QUIZ, DIRETTA E CONCORRENTI VIP PUNTATA DI OGGI, 30 DICEMBRE 2016: E' IL MOMENTO DELLE COVER, IL TEAM DI LUCREZIA TORNA IN PISTA - A Quiz Music, il team di Lucrezia accorcia le distanze dalla squadra di Serena. Uno degli ultimi giochi si chiama 'C'era una volta...', con i bambini ancora protagonisti. Dalle narrazioni dei bimbi, le due squadre devono capire l'interprete della canzone. La prima è Rita Pavone con la classica 'La partita di pallone'. Il secondo brano di Concato viene indovinato dalla squadra capitana da Lucrezia. Gloria svela un piccolo aneddoto sulla sua carriera di attrice: "In realtà volevo fare la cantante...". E parte un video mentre balla e canta. Si passa al gioco dei successi degli anni settanta e degli anni ottanta, i concorrenti dovranno indovinare i cantanti. Lucrezia trascina la sua squadra verso un'incredibile rimonta, nel frattempo Montrucchio ha qualche problema col tablet e sbaglia a scrivere i nomi dei cantanti. Si ritorna alle cover, che questa volta vengono suonate sul corpo. Si ride parecchio, il primo pezzo è firmato Renato Zero.

MUSIC QUIZ, DIRETTA E CONCORRENTI VIP PUNTATA DI OGGI, 30 DICEMBRE 2016: LA SQUADRA DI SERENA ALLUNGA - Carlo Conti fa il suo ingresso a Quiz Music, indossa le cuffie e tenta di far indovinare la canzone alle due squadre. Il conduttore ha interpretato 'Il gatto e la volpe' di Edoardo Bennato. Conti propone una seconda canzone, il punto se lo prende la squadra di Lucrezia con Alan Sorrenti. La pausa pubblicitaria serve alle due squadre per rifiatare, sebbene il team di Serena Rossi sia in vantaggio con trentasei punti. Il prossimo gioco si chiama Nonno Mix, le canzoni vengono canticchiate e in studio ci si diverte molto. Con il Nonno Mix il distacco tra i due team aumenta (38 a 26), poi arriva il momento di Luca Ward che legge i testi con la sua voce unica. Conticini prende un punto indovinando Gaber, mentre Tullio Solenghi fa indovinare Jmmy Fontana con Il Mondo. Serena e i suoi continuano ad allungare, costringendo Orietta Berti ad alzare bandiera bianca: l'ospite di Lucrezia abbandona i suoi compagni e si congeda.

MUSIC QUIZ, DIRETTA E CONCORRENTI VIP PUNTATA DI OGGI, 30 DICEMBRE 2016: ORIETTA BERTI SI SCHIERA CON LUCREZIA - A Music Quiz, Orietta Berti si è esibita in alcune canzoni francesi che le due squadre dovevano indovinare. I due artisti sono Cocciante e Iglesias, Paola si arrabbia con l'altra squadra per la grafia poco leggibile. Poi tenta di aggiustare il tiro: "Iglesias si scrive con la J". Il team di Serena Rossi continua a fare punti, così Orietta Berti decide di entrare in squadra di Lucrezia: "Ma io non so niente, non mi ricordo mai niente". Il gioco successivo è il brano velocizzato. I ritmi sono frenetici e i due gruppi cercano di superarsi sul tempo. Serena e i suoi allungano il distacco, raggiungendo quota trenta punti. Lucrezia e il suo team restano fermi a diciotto. Il brano successivo va al rallentatore: "De Crescenzo". Indovina la squadra di Serena. Altro punto da aggiungere al tabellino. E' il momento delle cover, che sembrano allontanarsi molto dai pezzi originali. La Perego poi indovina 'Cicale' di Heather Parisi, il secondo nome è quello di Mika.

MUSIC QUIZ, DIRETTA E CONCORRENTI VIP PUNTATA DI OGGI, 30 DICEMBRE 2016: ORIETTA BERTI OSPITE DELLA SERATA - A Quiz Music le due squadre prendono forma grazie ai due capitani, Serena Rossi e Lucrezia Lante. Serena sceglie Gloria, Lucrezia opta per Paola e Conticini. Serena prende Tullio e Flavio, mentre Roberto Farnesi si aggrega al team di Lucrezia. Si passa al gioco del Bimbo Mix: dei bimbi interpreteranno a loro modo delle canzoni e le due squadre dovranno indovinare il cantante originale. Si comincia con alcuni errori da parte dei due gruppi, che confondono Piero Focaccia con Vianello. L'artista successivo e Rovazzi, con la sua 'Andiamo a Comandare'. Tocca poi al gioco del pianoforte, da suonare solo e soltanto con i piedi. Si passa a Musica su Misura con un scena tratta da I Promessi Sposi. Vengono mandate tante canzoni divertenti, la squadra di Serena fa il pieno di punti. Il risultato è fermo sul ventiquattro a quattordici, prima dell'arrivo in studio di Orietta Berti, ospite speciale di questa terza puntata.

MUSIC QUIZ, DIRETTA E CONCORRENTI VIP PUNTATA DI OGGI, 30 DICEMBRE 2016: SERENA ROSSI E LUCREZIA LANTE I DUE CAPITANI - Comincia la terza puntata di Music Quiz, con il conduttore Amadeus che ha dato il via alle danze su Rai Uno. Il primo gruppo è formato da Paola Perego, Serena Rossi, Lucrezia Lante della Rovere e Gloria Guida. L'altro invece è composto da Tullio Solenghi, Flavio Montrucchio, Paolo Conticini e Roberto Farnesi. Al rientro in studio dalla pubblicità viene annunciato che dopo il primo gioco si nomineranno i capitani, i quali dovranno scrivere la risposta esatto entro i primi quindici secondi per aggiudicarsi due punti. Con le opzioni solo un punto. Il primo pezzo è di Zucchero e Gloria Guida è l'unica a non indovinarlo. I Gipsy King invece vengono indovinati da tutti. In studio il pubblico se la ride, i concorrenti non sembrano molto in forma in questa fase iniziale dello show. Dagli spalti arrivano i suggerimenti per i due gruppi e la situazione per il momento vede Serena Rossi e Lucrezia Lante in testa: ciò significa che toccherà a loro formare le due nuove squadre. "Adesso è il momento di scegliere i vostri compagni" spiega Amadeus.

MUSIC QUIZ, DIRETTA E CONCORRENTI VIP PUNTATA DI OGGI, 30 DICEMBRE 2016: AMADEUS DA IL VIA ALLA SFIDA, CI SONO PAOLO CONTICINI E TULLIO SOLENGHI MA NON SOLO - Tutto pronto per la terza puntata di Music Quiz su Rai Uno. Due squadre, composte da personaggi famosi, sono pronte a darsi battaglia per indovinare le canzoni nel minor tempo possibile. Tanti i generi musicali in ballo questa sera, con l'obiettivo di azzeccare l'interprete dei brani. Chi riuscirà a dare la risposta esatta farà guadagnare punti preziosi per la sua squadra, in vista della grande sfida finale. Chiaramente indovinare le canzoni non sarà affatto semplice, anche perchè alcune saranno suonate con strumenti molto particolari e altre verranno interpretate in una versione inedita. Ci sarà anche l'ascolto di medley e vari mix, lanciati da un dj presente in studio. Inoltre i concorrenti si sfideranno in altri giochi, con imprevisti e difficoltà sempre dietro l'angolo. Al termine della puntata, i componenti della squadra con più punti si sfideranno tra di loro: chi riuscirà a indovinare in minor tempo le nuove canzoni diverrà il campione della serata. Il gioco si terrà Auditorium Rai di Napoli e tra i partecipanti figurano volti noti del mondo dello spettacolo come Paola Perego, Gloria Guida, Lucrezia Lante della Rovere, Serena Rossi, Flavio Montrucchio, Tullio Solenghi, Paolo Conticini e Roberto Farnesi: sono loro i protagonisti della terza puntata di Music Quiz.

Non si fermano le sfide a Music Quiz, il nuovo programma portato in scena da Amadeus sul piccolo schermo di Rai 1 che più tardi - oggi, venerdì 30 dicembre 2016 - regalerà nuove emozioni con la terza puntata in programma. Sono nuovamente otto i vip pronti a sfidarsi suddivisi in due squadre, e tutti loro dovranno mettere alla prova la loro conoscenza musicale ascoltando i brani proposti in studio e cercando di risalire al nome dell'artista o del gruppo che ha realizzato quel pezzo. Naturalmente, le canzoni vengono interpretate in modo fantasioso e utilizzando alcune tecniche che rendere un po' più difficoltoso indovinare, come per esempio quella del Bimbo Mix. Sulla pagina Facebook ufficiale della trasmissione è stato pubblicato un video in cui il piccolo Cristiano interpreta uno dei pezzi 'in gara': con le cuffie sulle orecchie, canticchia "Let It Be" dei Beatles.

Sarà la grande Orietta Berti una dei super ospiti della terza puntata di Music Quiz, il game musicale guidato da Amadeus in prima serata su Rai 1. L'artista ha da pochissimo festeggiato i suoi 50 anni di carriera. In un'intervista esclusiva rilasciata a La Gazzetta di Reggio, la cantante si è soffermata anche sul cambiamento che ha attraversato la musica italiana negli ultimi decenni: "… Quando ho iniziato io la musica italiana era molto apprezzata: con un disco si arrivavano a vedere anche 800-900 mila copie, e parlo dei 45 giri. Era un periodo d'oro per tutti: il pubblico aveva voglia di cantante, c'era tanto materiale e soprattuto c'erano autori bravissimi. Non come adesso: i pochi cantautori che ci sono cantano una canzone bella ma poi tutto quelle che seguono sono uguali" ha ammesso, per poi aggiungere "Purtroppo non ci sono più i Lucio Battisti, vi sfido a trovare una sua canzone uguale a un'altra, e noi cantanti, che non ci scriviamo i testi da soli, siamo costretti ad andare a pescare all'estero…".

Tutti pazzi per Luca Ward e chiaramente per la sua voce profonda, in grado di conquistare: oggi, venerdì 30 dicembre 2016, l'attore e doppiatore tornerà ancora in scena come ospite speciale della terza puntata di Music Quiz, il game show musicale che vede in gara due squadre composte da quattro vip ciascuna. A lui il compito di recitare ew portare su palco i testi di alcuni capolavori della musica nostrana: "Se avessi prof con alcune la voce di @LucaWard oggi come minimo sarei una piccola grande Enstein… #maiunagioia" è stata subito pronto ad ammettere un utente su Twitter, trovando l'appoggio di diversi altri fan. "Se @LucaWard fosse un operatore call center sarebbe in grado di vendermi qualsiasi cosa #thevoice" si legge ancora sui social network "Se tutti i prof. avessero avuto la voce di @LucaWard non avrei saltato neanche una lezione", "Maschi, se non avete la voce di @LucaWard non presentatevi nemmeno" e ancora "Svegliarmi il giorno del mio compleanno con la voce di @LucaWard, bellissimo".

Amadeus è pronto a tornare al timone di una nuova puntata di Music Quiz, il game dedicato alla musica e trasmesso su Rai 1 in prima serata: oggi, venerdì 30 dicembre 2016, andrà infatti in scena il terzo appuntamento in programma, ma il pubblico della prima rete nazionale potrà ritrovare il conduttore anche la sera dopo, con lo scopo di intrattenere ed accompagnare il pubblico la notte di Capodanno dal 2016, tra ospiti, talento e tante sorprese. In un'intervista esclusiva rilasciata a Panorama, Amadeus ha raccontato che probabilmente, dopo quanto successo lo scorso anno, non ci saranno gli sms nel sottopancia: "Credo di no, a meno che non si metta in piedi una tripla verifica. Ci fu anche un problema per il countdown anticipato e proprio per evitare ulteriori polemiche ho già detto che mi porterò direttamente da casa l'ora di Greenwich. Ironia a parte, sono contento perché al mio fianco ci sarà Teo Teocoli, un grande artista che stimo molto".

