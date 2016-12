NOI SIAMO ANGELI/ La fortuna piove dal cielo, su La7 il film con Bud Spencer e Kabir Bedi. Le curiosità sulla pellicola (oggi, 30 dicembre 2016)

NOI SIAMO ANGELI - LA FORTUNA PIOVE DAL CIELO, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 30 DICEMBRE 2016: CURIOSITA' - Noi siamo angeli - La fortuna piove dal cielo è il film che andrà in onda su La7 oggi, venerdì 30 dicembre 2016. L'episodio la Fortuna piove dal cielo è il 4° dell'intera serie, dopo Due facce da galera, Finalmente si vola e In cerca dell'Eldorado. Il lavoro è stato realizzato in formato serie Tv, mentre il genere della pellicola è un mix di commedia e azione. Gli episodi in totale sono 6, e la durata degli stessi è di circa 1 ora e mezza a episodio. Nonostante gli interpreti stranieri, la lingua originale della pellicola è l'italiano. La regia dell'episodio La fortuna piove dal cielo è stata affidata a Ruggero Deodato ed il soggetto è stato scritto da Laura Curreli, mentre della sceneggiatura si sono occupati Alesesandro Moretti, Lorenzo De Luca, Alessando Capore, Rosario Galli e Ruggero Deodato. Bud Spencer nella pellicola ha interpretato il Padre Orso, Philim Thomas il Padre Zaccaria, a Kabir Bedi è stata affidata la parte di Napoleon Duarte, mentre David Hess ha dato il volto al Capitano Delgado. Mark Macaulay ha dato il volto al personaggio di Medina, mentre a Philippe Leroy è toccata la parte di Duval. Il Padre Campana è stato interpretato da Renato Scarpa, mentre Erik Estrada ha dato la voce al Professor Graziani. Infine, Carlo Reali, Ty Hardin e Richard Lynch sono, rispettivamente, il Presidente Aneto, l'esorcista cieco e Don Alfonso.

NOI SIAMO ANGELI - LA FORTUNA PIOVE DAL CIELO, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 30 DICEMBRE 2016: IL CAST - Noi siamo angeli - La fortuna piove dal cielo, il film in onda su La7 oggi, venerdì 30 dicembre 2016 alle ore 16.15, un episodio della serie italiana Noi siamo angeli. Quest'ultima è andata in onda nel 1997 su Rai 1. I protagonisti principali della serie televisiva sono Bud Spencer, Kabir Bedi e Philip Michale Thomas. La regia dell'episodio La fortuna piove dal cielo è stata affidata a Ruggero Deodato. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

NOI SIAMO ANGELI - LA FORTUNA PIOVE DAL CIELO, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 30 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Le vicende del film si sviluppano in America centrale, intorno alle figure di Bob e Joe. Si tratta di due detenuti prigionieri, ma anche di bravi ragazzi dal cuore tenero. Nonostante ciò sono imprigionati nel carcere Santa Consuelo, un posto da molti descritto come un vero e proprio inferno in terra. Santa Consuelo è il carcere di massima sicurezza dove vengono rinchiusi soltanto criminali molto pericolosi. In galera comanda il capitano Delgado, una persona conosciuta per essere feroce e malvagia. Quest'ultimo maltratta tutti i detenuti nella prigione che si trova in Costa Rica. Ciononostante, quando si sviluppa un attacco alla prigione portato da Napoleon Duarte e dai suoi rivoluzioni, Bob e Joe riescono a fuggire da questa temuta galera. E per fuggire alla polizia picchiano due frati rubandone le vesti. In questo modo iniziano a sembrare dei frati e arrivano nella chiesa di San Rolando, una missione sperduta in Costa Rica, ma anche un paradiso sulla Terra. Qui vivono insieme ai preti cattolici e agli indios. Tra i monaci del posto incontrato il Padre Campana, con cui stringono un certo legame d'amicizia. Grazie a ai suoi insegnamenti i due trovano l'armonia che cercavano. In questo modo Bob e Joe, ex detenuti, diventano Padre Zaccaria e Orso, entrambi simpatici frati che nel corso della loro piccola avvenuta nel mnastero dovranno affrontare avventure incredibili. In poco tempo essi saranno in grado di conquistare l'affetto dei monaci del convento e stringere l'amicizia con tutti loro. I due si sforzeranno per difendere San Rolando dai criminali in circolazione, tra cui Medina, il ricercatore Graziani, il presidente Aneto e Don Alfonso, il più grande mafioso brasiliano, che sembra aver incastrato Bob e averlo condannato a 10 anni di galera. L'Orso Bob però ha la vendetta nel cuore e la preparerà in tutti i dettagli vendicandosi di quei 10 anni ingiustamente trascorsi in una delle peggiori galere del mondo.

