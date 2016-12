NON HAI SCELTA - IL CORAGGIO DI UNA MADRE/ Replica e riassunto ultima puntata 29 dicembre: come rivederla in video streaming su Video Mediaset

NON HAI SCELTA - IL CORAGGIO DI UNA MADRE, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA 29 DICEMBRE 2016 - Nella prima serata di ieri, giovedì 29 dicembre su Rete 4 è andata in onda la terza ed ultima puntata della fiction Non hai scelta - Il coraggio di una madre. Si tratta di una miniserie televisiva francese: il genere è drammatico-poliziesco, mentre la regia è diretta da François Velle. I principali attori sono: Alexandra Lamy nel ruolo di Alice Lambert, Charlotte des Georges che interpreta il Capitano Romano, Hippolyte Girardot nei panni del Commissario Tessier e Pascal Elbé che recita la parte di Richard Millot. Andiamo a scoprire come si è conclusa la storia e come è possibile rivedere in video streaming l’episodio trasmesso sulla rete Mediaset. Alice Lambert sta preparando la bottiglia a sua figlia Tara di 6 mesi, quando qualcuno gli spara e va in coma per una settimana. Al suo risveglio scopre che suo marito è morto e che hanno rapito sua figlia. Tornata dall'ospedale le viene chiesto il riscatto, e si fa aiutare dai suoceri. I rapitori però scappano per comparire due anni dopo con una busta, una ciocca di capelli ed un telefono, chiedendo altri soldi. Alice fa eseguire il test del DNA che risulta compatibile. Grazie all'aiuto di Richard, che si procura soldi falsi, Alice riesce a scoprire che suo marito si era rivolto ad un'agenzia specializzata in rapimenti come se sapesse cosa stesse per accadere. All'incontro con i rapitori, Alice vede in realtà un bambino, e non sua figlia Tara: con l'arrivo della polizia i malviventi scappano, così come lei e Richard. Le indagini continuano e i protagonisti scoprono che dietro il rapimento di Tara potrebbe esserci un'agenzia di adozioni illegali, di cui si occupava l'avvocato Bacard. Scoprono ciò grazie alla collaborazione di Katrina, sorella di uno dei rapitori e madre del piccolo che era con loro, che li conduce in un vecchio hotel dove ci sono tante ragazze in gravidanza seguite da una ginecologa che ha rapporti con Bacard. Alice segue la dottoressa che la porta in trappola, mentre Richard si procura il numero dell'avvocato. Nel frattempo, anche la polizia scopre il traffico di adozioni, ma quando arriva alla struttura le ragazze sono già a casa dei Delaunay e vengono avvertiti da Edouard, il quale in passato ha abusato di suo figlio Laurent che a sua volta aveva rivelato questa cosa solo all'amico Louis e alla ragazza alla quale insegnava a disegnare. Alice e la ragazza confessano tutto a Edith che disprezza suo marito, il quale pentendosi si suicida con il suo fucile. Alla luce dei fatti Richard tenta di ricostruire la versione di quella notte e arriva alla verità, che Alice si rifiuta di accettare. Dopo poco Louis va da Alice dicendo che sa dove si trova Tara, e partono insieme per San Diego. Durante il viaggio la donna riflette e chiede spiegazioni all'amico che quella mattina doveva andare a fare jogging con lei. Louis le dice che era stato Laurent a spararle poiché pensava che lo avrebbe tradito, e per salvare la piccola Tara lui lo ha ucciso e ha contatto Bacard, che dopo avergli affidato Tara, lo tiene sotto minaccia. Una volta arrivati, Alice vede Tara felice con la nuova famiglia, i Tansmore. Richard spiega tutto ai Tansmore che capiscono la situazione decidono di restituirle la piccola che crescerà con sua madre e i genitori adottivi.

Replica Non hai scelta - Il coraggio di una madre, ultima puntata 29 dicembre 2016 - È possibile vedere o rivedere l’ultima puntata di Non hai scelta - Il coraggio di una madre andata in scena il 29 dicembre 2016 su Rete 4 in video streaming grazie al servizio offerto da Video Mediaset, cliccando qui.

