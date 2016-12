Non hai scelta, Il coraggio di una madre / Ultima puntata: un flop in Italia?

NON HAI SCELTA, IL CORAGGIO DI UNA MADRE 2: UN FLOP IN ITALIA? – Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Non hai scelta – Il coraggio di una madre, la fiction francese trasmessa da TF1 ormai un anno fa con ascolti eccellenti. Tratta dal bestseller No second chance di Harlan Cobe, autore di thriller americano, tuttavia, nonostante la trama avvincente, in Italia la fiction non ha ottenuto lo stesso successo. Mediaset ha deciso di mandarla in onda su Rete 4 ma l’ultimo episodio che ha concluso la storia con il lieto fine non ha conquistato i telespettatori che hanno reagito con freddezza agli ultimi episodi. Su Twitter, infatti, non c’è neanche un cinguettio dedicato alla fiction così come su Facebook. Tutto, dunque, lascia pensare che, qualora in Francia dovesse essere prodotta una seconda stagione, difficilmente arriverebbe in Italia. Eppure il pubblico italiano è sempre più appassionato ai thriller con atmosfere noir. Stavolta, tuttavia, non è andata così. Andrà meglio all’altra produzione francese La mia vendetta, attualmente in onda su canale 5? La sentenza verrà emessa solo dai dati d’ascolto.

NON HAI SCELTA, IL CORAGGIO DI UNA MADRE 2: LA SECONDA SERIE CI SARÀ? - In occasione del finale di stagione di stasera, il pubblico si chiede se ci sarà "Non hai scelta - Il coraggio di una madre 2" e quali saranno i temi trattati dalla seconda stagione. È bene però sottolineare che, al momento, non è prevista una nuova serie della storia tratta dal bestseller di Harlan Coben. La serie tv noir, che per tre serate ha accompagnato il pubblico di Rete 4 alla scoperta della triste vicenda di Alice Lambert e della piccola Tara, scomparsa misteriosamente in circostanze poco chiare, si conclude quindi con il grande finale di stagione proposto questa sera, un lieto fine tanto atteso che ha riportato Tara fra le braccia di Alice. La serie tv, che in patria ha ottenuto un successo grandioso, è stata trasmessa in molti paesi fino a giungere in Italia poche settimane fa, dove ha conquistato il pubblico di Rete 4 grazie alla trama ricca di colpi di scena e ai tanti misteri legati alla vicenda di Tara.

NON HAI SCELTA, IL CORAGGIO DI UNA MADRE, ULTIMA PUNTATA 29 DICEMBRE 2016: POCO INTERESSE SUI SOCIAL, LA STORIA DI ALICE HA DELUSO IL PUBBLICO? - L'attesissima puntata finale della mini serie proposta da Rete 4 dal titolo “Non hai scelta, il coraggio di una madre”, non ha riscosso un grande successo da parte del pubblico sui social network. L'ultimo appuntamento di ieri sera, infatti, se da un lato è stato accolto con molto entusiasmo da alcuni utenti pronti a scoprire la verità sulla misteriosa vicenda di Tara, dall'altra non ha collezionato cinguettii degni di nota su Twitter, dove di solito i telespettatori si riuniscono per fare il punto sui programmi e commentare le diverse vicende. Forse anche a causa di un palinsesto pieno di programmi dal carattere più social, nella serata di ieri la mini serie di Rete 4 ha mantenuto, per tutto il tempo della messa in onda, un basso profilo social, nonostante gli ultimi minuti abbiano regalato al pubblico una trama molto avvincente. La storia di Alice Lambert ha deluso il pubblico?

NON HAI SCELTA, IL CORAGGIO DI UNA MADRE, COMMENTO ULTIMA PUNTATA 29 DICEMBRE 2016 - Si è conclusa con un lieto fine “Non hai scelta, il coraggio di una madre”, la serie tv di origine francese trasmessa per la prima volta da TF1 Nel 2015. La storia, tratta dal bestseller “No second change” di Harllan Coben, narra la vicenda di Alice Lambert, che si risveglia dopo otto giorni di coma e ritrova suo marito morto e la sua bambina, Tara, scomparsa nel nulla. La puntata di stasera, che ha racchiuso gli ultimi due episodi della stagione, ha svelato la verità sul misterioso rapimento della bambina, vittima di un giro di adozioni illegali, sgominato grazie alle puntuali indagini di Alice e Richard. Nel corso della puntata, i due protagonisti, uniti dal proposito di far luce sulla vicenda, hanno recuperato i sentimenti di un tempo, riscoprendo tutto l’amore che non li ha mai abbandonati. Contemporaneamente, il traffico illegale di bambini, ha svelato una realtà difficile da accettare: Laurent, da bambino, aveva subito degli abusi da parte di suo padre Eduard, una storia tenuta segreta ma che lo ha reso un uomo fragile. Messo alle strette dalle indagini di Richard, Louis, chiave di tutta la vicenda, ha ottenuto l’indirizzo della nuova famiglia di Tara, portando Alice a un passo dalla verità. I due, infatti, quella mattina dovevano incontrarsi per andare a correre assieme e proprio questo ricordo ha portato Alice ad avere la giusta intuizione: Louis, giunto a casa di Alice, l’ha trovata a terra, raggiunta dai colpi di proiettile della pistola di Laurent, convinto che sua moglie lo tradisse. Per evitare il peggio, Louis è stato costretto a uccidere il suo amico ormai fuori di testa e, convinto che anche Alice fosse morta, ha preso con sé la bambina per evitare che potesse crescere con nonno Eduard, l’orco che ha rovinato la vita di Laurent. Nel gran finale, Alice si è recata negli Stati Uniti, dove ha potuto riabbracciare Tara, felice con i suoi genitori adottivi. E per non sconvolgere la sua vita ha scelto di dare il via a un nuovo nucleo familiare, dove poter recuperare, almeno in parte, il suo ruolo di madre.

