Orietta Berti / La cantante ospite speciale di Amadeus nel game show di Rai 1. Il promemoria sul suo profilo (Music Quiz, puntata 30 dicembre 2016)

ORIETTA BERTI, LA REGINA DELLA CANZONE ITALIANA È LA GUEST STAR NEL GAME SHOW DI RAI 1. IL PROMEMORIA SUL SUO PROFILO, FOTO (MUSIC QUIZ, 30 DICEMBRE 2016) - La puntata di Music Quiz, il game show a tema musicale condotto da Amadeus, in onda stasera su Rai Uno vedrà come ospite speciale Orietta Berti. Per i fans della grande cantante è sicuramente un appuntamento da non perdere e sulla sua pagina Facebook troviamo un promemoria con tutte le coordinate della trasmissione: “Oggi, 30 dicembre 2016 RAIUNO – “MUSIC QUIZ” – prog. Tv condotto da Amadeus. Orietta sarà ospite speciale di questa puntata. Inizio ore 21:15”. Gli ammiratori della mitica Orietta si sintonizzeranno sicuramente su Rai Uno questa sera, venerdì 30 dicembre 2016, e le hanno fatto sentire tutto il loro entusiasmo con una quarantina di like in poco più di un paio d’ore: clicca qui per vedere il post.

ORIETTA BERTI, LA REGINA DELLA CANZONE ITALIANA È LA GUEST STAR NEL GAME SHOW DI RAI 1 (MUSIC QUIZ, 30 DICEMBRE 2016) - Stasera, venerdì 30 dicembre 2016, su Rai 1, alle ore 21.25, andrà in onda la terza puntata del quizzettone televisivo condotto da Amadeus, Music Quiz. Il game di Rai 1 che ha coinvolto 3 milioni di spettatori (15,09% di auditel) nell'ultima puntata, anche questa sera avrà tanti ospiti noti che andranno a formare le due squadre concorrenti. I vip di stasera, oltre Luca Ward, ospite fisso ormai, saranno: l'attore vincitore del Gf 2 Flavio Montrucchio, la conduttrice Paola Perego, l'attrice della commedia sexy all'italiana Gloria Guida, l'attrice partenopea Serena Rossi, il comico Tullio Solenghi, l'attrice di nobili origini Lucrezia Lante della Rovere, l'attore dei cinepanettoni Paolo Conticini e l'attore Roberto Farnesi. L'ospite d'eccezione della puntata sarà Orietta Berti, la regina della canzone italiana d'epoca, presente per la prima volta nel programma di Amadeus.

ORIETTA BERTI, LA REGINA DELLA CANZONE ITALIANA È LA CONCORRENTE NEL GAME SHOW DI RAI 1: LA DISDETTA ALL'ISOLA DEI FAMOSI (MUSIC QUIZ, 30 DICEMBRE 2016) - Settimane fa era circolato il suo nome per la partecipazione all'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi, che vede i concorrenti famosi patire la fame e sopravvivere sulle spiagge dell'Honduras. Ma Orietta Galimberti (questo è il suo nome vero) - come si legge su TvBlog, dalla dichiarazioni rilasciate dalla cantante in un'intervista ad Oggi -non ne ha nessuna intenzione di prendervi parte: la sua partecipazione a reality e talent per lei si è chiusa con la trasmissione Ballando con le stelle, nella quale ha partecipato nel 2006, con Andrea Placidi.

ORIETTA BERTI, LA REGINA DELLA CANZONE ITALIANA È LA CONCORRENTE NEL GAME SHOW DI RAI 1: LA MUSICA, LA SUA PASSIONE (MUSIC QUIZ, 30 DICEMBRE 2016) - La passione di Orietta Berti è - e sempre rimane - la musica, per la quale ha dedicato la vita, conseguendo ottimi risultati, si ricordino le innumerevoli partecipazioni al Festival di Sanremo. Ospite della trasmissione La vita in diretta il 16 dicembre, Orietta Berti ha descritto la disciplina con la quale nutre la sua passione e lavoro: canta almeno un'ora al giorno per tenersi in allenamento. Anziché un reality, lei rifarebbe di nuovo Buona Domenica, perché lì cantava con un'orchestra di 22 elementi che la accompagnavano. Un'emozione unica per un cantante.

ORIETTA BERTI, LA REGINA DELLA CANZONE ITALIANA È LA CONCORRENTE NEL GAME SHOW DI RAI 1: 50 ANNI DI CARRIERA (MUSIC QUIZ, 30 DICEMBRE 2016) - Orietta Berti ha appena compiuto 50 anni di carriera, un evento fondamentale per un artista. 50 anni di carriera che Orietta Berti ha celebrato anche in un disco (composto da 5 cd, 33 euro), uscito a novembre, "Dietro un grande amore - cinquant'anni di musica", nel quale ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera nei primi 4 cd: da "Tu sei quello", il brano con cui vinse Un disco per l'estate nel 1965, passando per i suoi grandi successi, come "Finché la barca va", fino ad arrivare all'ultimo cd, inedito. Qui Orietta Berti ha inciso dei pezzi nuovi, a partire da quello da cui prende il titolo il disco "Dietro un grande amore", del quale è disponibile anche il video. Sono presenti inoltre pezzi classici della canzone napoletana, reinterpretazioni di grandi classici e una versione spagnola di "Dietro un grande amore", scritto da Paolo Limiti e Giovanna Nocetti. Un regalo per i suoi fans ed un corposo compendio di una carriera che ha scritto la storia della musica italiana.

