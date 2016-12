OROSCOPO PAOLO FOX 2017 / Previsioni verso il nuovo anno e di oggi 30 Dicembre: Capricorno, Sagittario e Vergine, i segni più fortunati

OROSCOPO PAOLO FOX VERSO 2017. PREVISIONI PER GLI ULTIMI GIORNI DELL'ANNO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - VERGINE SAGITTARIO E CAPRICORNO - Nel suo ultimo intervento a I Fatti Vostri, Paolo Fox ha stilato la sua classifica dei segni zodiacali assegnando un numero di stelle compreso tra 2 e 5 a seconda del favore accordato dagli astri a ciascun segno. A meritarne 5 sono stati la Vergine, il Sagittario ed il Capricorno. Anche se i Vergine non amano il cambiamento, questo è tal volta necessario. Coloro che hanno fatto fatica ad accettare la trasformazione si accorgeranno che sta invece dando i suoi frutti. Per i nati sotto questo segno è necessario, secondo quanto detto dall’astrologo, dare più attenzione all’amore. Le stelle sorridono ai Sagittario, ricchi di entusiasmo grazie a tante novità e nuovi inizi. I nati sotto questo segno sono quasi sempre di buon umore e lo sono ancora di più in questo periodo dell’anno. Alcuni Capricorno hanno dovuto prendere decisioni fondamentali negli ultimi tempi, recuperando diverse situazioni. Ora i nati sotto questo segno si sentono più liberi e leggeri, una sensazione sicuramente piacevole. Il consiglio dato dall’astrologo ai Capricorno è di non lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà dopo aver superato tanti limiti.

OROSCOPO PAOLO FOX VERSO 2017 E PREVISIONI PER GLI ULTIMI GIORNI DELL'ANNO DI BRANKO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) GEMELLI, BILANCIA E ACQUARIO - Un nuovo appuntamento con le stelle di Branko è andato in onda stamane su Radio Dimensione Suono Due FM 105.3. Ecco le previsioni dell’astrologo per i segni di aria. I Gemelli vedono finire un periodo grazie a Saturno che finalmente lascia il segno: sono in arrivo novità in campo sentimentale. I Bilancia vivranno un’importante svolta nei primissimi giorni nell’anno per quanto riguarda le collaborazioni lavorative. Gli Acquario non devono temere il rivoluzionario Urano: il pianeta si limiterà a staccare qualche foglia gialla in questa fine dell’anno. I nati sotto questo segno possono iniziare a riflettere sul cambiamento: questo deve venire prima di tutto da loro stessi. Gli Acquario potranno inoltre chiedere qualche spiegazione circa le situazioni che non hanno ancora compreso bene.

OROSCOPO PAOLO FOX VERSO 2017 E PREVISIONI PER GLI ULTIMI GIORNI DELL'ANNO DI BRANKO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - I SEGNI DI TERRA: TORO, VERGINE, CAPRICORNO - In questa giornata di venerdì 30 dicembre 2016, Branko è stato protagonista del consueto appuntamento con l’oroscopo su Radio Dimensione Suono Due FM 105.3. Ecco le previsioni dell’astrologo per i segni di terra. I Toro sono ricchi di sentimenti ed emozioni che permetteranno loro di essere in sintonia con le persone care e anche con chi collaborano sul lavoro. I Vergine godono di una buona Luna che potrebbe portare loro fortuna in amore. La straordinaria presenza di Mercurio in Capricorno e quella di Plutone saranno ulteriormente di buon auspicio per i nati sotto questo segno. Le stelle del Capricorno sono rinnovative e non solamente in ambito professionale o per quanto riguarda questioni pratiche e finanziare: i nati sotto questo segno potrebbero addirittura cambiare filosofia di vita e le stelle hanno in serbo grandi sorprese per loro.

OROSCOPO PAOLO FOX VERSO 2017 E PREVISIONI PER GLI ULTIMI GIORNI DELL'ANNO DI BRANKO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - I SEGNI DI ACQUA: CANCRO, SCORPIONE, PESCI - I radioascoltatori di Radio Dimensione Suono Due FM 105.3 hanno potuto ascoltare le previsioni di Branko nel consueto appuntamento con l’oroscopo andato in onda anche oggi, venerdì 30 dicembre 2016. Ecco cosa ha detto per quanto riguarda i segni d’acqua. In questi giorni il Cancro risente di una scarsa comunicabilità e aumentano quindi le possibilità di incappare in dei fraintendimenti. Lo Scorpione ha questioni burocratiche da sbrigare e potrebbe dover firmare tanti documenti in poco tempo. Il quadro astrale dei Pesci è azzurro come Nettuno, astro guida del segno per eccellenza. I Pesci vanno incontro a molti successi, anche in amore. ARIETE, LEONE, SAGITTARIO - Come ogni giorno Branko e il suo oroscopo sono stati protagonisti su Radio Dimensione Suono Due FM 105.3. Ecco le previsioni dell’astrologo per i segni di fuoco. L’Ariete vede la Luna, al momento ancora in questo segno, influenzare la relazione con l’ambiente di lavoro: le collaborazioni professionali di vecchia data sono disturbate e possono essere messe a nudo dall’influenza di Giove. I Leone beneficiano dell’influenza dei segni del Toro e del Capricorno, che garantisce loro il successo. Infine i Sagittario assistono allo scontro tra Marte e Saturno: per i nati sotto questo segno è consigliabile osservare tutto con cautela, essere prudenti e seguire una ferrea autodisciplina.





OROSCOPO PAOLO FOX VERSO 2017. PREVISIONI PER GLI ULTIMI GIORNI DELL'ANNO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - I SEGNI FANALINO DI CODA: 2 STELLE PER PESCI, LEONE E ARIETE - Solo due stelle per Pesci, Leone e Ariete: è questo il bottino portato a casa da questi tre segni dopo l’ultimo intervento di Paolo Fox a “I fatti vostri” su Rai Due. I Pesci stanno tirando le somme e per loro è il momento di pensare al futuro. Scegliere quale strada intraprendere non è facile ma i nati sotto questo segno non devono disperare: il nuovo anno porta con sé belle novità. I Leone che hanno avuto discussione con altre persone in questi giorni non devono mettere le mani avanti e cercare invece di fare un po’ di autocritica. Per quanto riguarda l’amore alcuni nati sotto questo segno metteranno fine alle relazioni futili per costruire qualcosa di più concreto. L’Ariete deve recuperare le forze. Dopo questo momento di grande stanchezza l’anno inizierà in maniera fortunata. È tempo di prendersi una pausa anche in amore ma Venere tornerà favorevole nel corso del prossimo anno.

OROSCOPO PAOLO FOX VERSO 2017. PREVISIONI PER GLI ULTIMI GIORNI DELL'ANNO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - I SEGNI IN BILICO: 3 STELLE PER GEMELLI, BILANCIA E ACQUARIO - Gemelli, Bilancia e Acquario non sono i fanalini di coda ma nemmeno al top nella classifica di Paolo Fox stilata a “I fatti vostri”: a loro l’astrologo ha infatti assegnato 3 stelle. I Gemelli stanno risolvendo alcuni problemi e sono pronti ad ottenere il loro riscatto. Anche l’atteggiamento dei nati sotto questo segno è cambiato e ora guardano al futuro con più ottimismo. Per loro sono in arrivo ottime occasioni da sfruttare a Capodanno. I Bilancia sono ultimamente un po’ preoccupati e anche indecisi circa cosa fare nel fine settimana. Per loro si prospetta un periodo fondamentale ma i nati sotto questo segno continuano a sentire un certo disagio. Gli Acquario pensano al futuro con maggiore criterio ora che decisioni non da poco sono state prese sia in amore c he nel lavoro. I nati sotto questo segno non amano le feste comandate e in questo periodo potrebbero non sentirsi al massimo della forma. Coloro che saranno fortunati potranno trascorrere questi giorni con pochi ma fidati amici.

OROSCOPO PAOLO FOX VERSO 2017. PREVISIONI PER GLI ULTIMI GIORNI DELL'ANNO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - I SEGNI A UN PASSO DALLA VETTA: 4 STELLE PER SCORPIONE, CANCRO E TORO - Ottima giornata per Scorpione, Cancro e Toro, segni a cui Paolo Fox ha assegnato ben 4 stelle nel suo ultimo intervento a “I fatti vostri” su Rai Due. Per lo Scorpione sono in arrivo grandi novità e i nati sotto questo segno dovranno fare in modo di non rimanere ancorati a situazioni che non danno soddisfazioni. Il Cancro esce da un periodo difficile e presto vedrà le situazioni amorose migliorare. In campo lavorativo i nati sotto questo segno devono avere pazienza perché le novità più interessanti arriveranno solo in primavera. Per i Toro sarà un fine settimana da trascorrere con gli amici e con la famiglia, con cui i nati sotto questo segno amano molto stare. I Toro dovranno inoltre sfruttare questi giorni per occuparsi di alcune questioni economiche.

OROSCOPO PAOLO FOX VERSO 2017. PREVISIONI ARIETE PER GLI ULTIMI GIORNI DELL'ANNO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - L'Oroscopo di Paolo Fox prevede che l'Ariete avrà un periodo pesate da affrontare. Non che la seconda parte dell'anno sia trascorsa in modo tranquillo, ma in quest'ultimo periodo i nati del segno dovrebbero ricordarsi maggiormente che le relazioni sono importanti. E questo sia dal punto di vista dell'amicizia che di quello dell'amore. Forse ultimamente alcuni Ariete hanno vissuto in modo troppo frenetico ed hanno perso di vista alcuni pilastri della propria vita. Ecco perché l'astrologo suggerisce di fissarsi bene gli obbiettivi da raggiungere, onde evitare di perdere la strada maestra proprio per un errore di distrazione. Ed anche per poter dare una grande sferzata ai blocchi vissuti di recente. Ieri su Latte e Miele, Paolo Fox ha infatti annunciato che "il prossimo anno sarà pieno di soddisfazioni".

OROSCOPO PAOLO FOX VERSO 2017. PREVISIONI TORO PER GLI ULTIMI GIORNI DELL'ANNO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Come tutti i segni di Terra, il Toro ama la chiarezza e la linearità. L'Oroscopo di Paolo Fox prevede che in questi ultimi giorni qualcuno potrebbe aver messo a dura prova la pazienza dei nati del segno. Alcuni potrebbero addirittura aver deciso di assumere una posizione piuttosto forte, proprio perché questo tipo di comportamento è indigesto ai nati del Toro. Non è escluso in questo caso che anche i progetti fatti per Capodanno possano quindi saltare. In quell'occasione, oltretutto, le stelle prevedono che potrebbero sorgere dei conflitti con alcune persone care ed i nati del segno potrebbero decidere per questo di isolarsi, trascorrere del tempo da soli. Il consiglio dell'astrologo è di non sprecare troppe energie in questa direzione, dato che si porterebbe avanti solo rancore e ulteriori appesantimenti. Ieri su Latte e Miele, Paolo Fox ha infatti sottolineato che "bisogna fare solo cose utili".

OROSCOPO PAOLO FOX VERSO 2017. PREVISIONI GEMELLI PER GLI ULTIMI GIORNI DELL'ANNO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - I Gemelli hanno bisogno di divertirsi. L'Oroscopo di Paolo Fox prevede che questo aspetto potrebbe spingere i nati del segno a detestare quella solitudine in cui sembrano essere stati relegati. Il Gemelli in generale odia la solitudine e starsene per conto proprio e quando ciò accade si attiva subito: una telefonata ad un amico, la radio accesa, la televisione sintonizzata su qualsiasi cosa, purchè ci sia rumore. Questo particolare periodo dell'anno non è da sottovalutare, soprattutto dal punto di vista dei contatti. Alcuni nati del segno si ritrovano tuttavia a vivere un leggero stato d'ansia, che potrebbe portare a vivere delle difficoltà sul lavoro. Ieri su Latte e Miele, Paolo Fox ha ipotizzato che possa trattarsi anche di "qualche piccolo problema da affrontare in amore".

OROSCOPO PAOLO FOX VERSO 2017, PREVISIONI CANCRO PER GLI ULTIMI GIORNI DELL'ANNO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - L'Oroscopo di Paolo Fox prevede che il Cancro ha vissuto gli ultimi dieci giorni in modo molto pesante. Ecco perché alcuni nati del segno potrebbero accusare ancora oggi una forte stanchezza. Anche nel caso di liti, il Cancro non è di certo quel tipo di persona che lascia anare, che si fa scivolare di dosso i problemi. Anzi, ha bisogno di sentirsi coinvolto ed a volte è così passionale che si lascia travolgere anche da tutto ciò che accade alla sua cerchia di amicizie, prendendo subito fuoco, come si suol dire. Non è un periodo positivo, ma nemmeno negativo. Sarebbe meglio tuttavia pensare al recupero, che sarà possibile soprattutto nelle giornate di sabato e domenica. Ieri su Latte e Miele, Paolo Fox ha invece suggerito di "non farti il sangue amaro se qualcuno è contro di te o se ti sembra che sia contro di te".

OROSCOPO PAOLO FOX VERSO 2017. PREVISIONI LEONE PER GLI ULTIMI GIORNI DELL'ANNO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - L'Oroscopo di Paolo Fox prevede che il Leone potrebbe trascorrere un Capodanno in modo tranquillo, al di là delle aspettative. Una situazione che lo accomuna anche a Toro e Scorpione, che potrebbero decidere di non lanciarsi in grandi festeggiamenti o uscite, ma preferire di rimanere in casa e circondarsi di pochi, selezionatissimi, amici. Qualcuno dei nati del segno potrebbe aver preso questa piega a causa di una delusione piuttosto recente, che potrebbe essere avvenuta sia sul lavoro che in amore. Meglio tenersi alla larga dalle polemiche, perché potrebbero essere improduttive nel caso in cui avvengano con Scorpione e Acquario. Ieri su Latte e Miele, Paolo Fox ha invece sottolineato che, come sempre, sono "segni che possono darti delle tensioni in più".

OROSCOPO PAOLO FOX VERSO 2017. PREVISIONI VERGINE PER GLI ULTIMI GIORNI DELL'ANNO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - La Vergine vivrà un periodo interessante. L'Oroscopo di Paolo Fox prevede che il nuovo anno in generale dovrebbe regalare numerosi vantaggi ai nati del segno. Lo si vedrà anche nella giornata di oggi, così come qualcuno dei nati Vergine ha potuto verificare nelle 24 ore appena trascorse. Il cielo promette di vivere emozioni vere, importanti, forse le stesse che ultimamente qualcuno dei nati del segno ha messo da parte. Di sicuro per motivi di lavoro, dati i numerosi impegni di questo periodo. Soprattutto l'uomo della Vergine potrebbe evidenziare questo aspetto, dato che prima viene il dovere e solo dopo il piacere. Ieri su Latte e Miele, Paolo Fox ha inoltre parlato dei problemi di cuore. Alcuni rapporti sono infatti entrati in crisi ed in questo caso ha previsto che "a gennaio conosceranno una revisione ancora più forte".

OROSCOPO PAOLO FOX VERSO 2017. PREVISIONI BILANCIA PER GLI ULTIMI GIORNI DELL'ANNO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - L'Oroscopo di Paolo Fox prevede che la Bilancia ha vissuto gli ultimi due giorni senza forze. Ecco perché alcuni nati del segno potrebbero apparire terribilmente affaticati, quasi sfiancati. Non mancano inoltre problemi che provengono dall'esterno, soprattutto dal punto di vista relazionale. Sembra quasi che qualcuno dubiti infatti della tua buona volontà, un'accusa molto grave agli occhi della Bilancia. Anche se in questo periodo l'impegno su più fronti è stato encomiabile, qualcosa potrebbe ancora non andare per il verso giusto. Anche i cambiamrnti sul lavoro sono impotanti, alla luce di nuovi progetti in corso. Ieri su Latte e Miele, Paolo Fox ha infatti ricordato che "non bisogna avere paura di affrontare nuove sfide".

OROSCOPO PAOLO FOX VERSO 2017. PREVISIONI CAPRICORNO PER GLI ULTIMI GIORNI DELL'ANNO E PER OGGI(OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Paolo Fox prevede nel suo oroscopo che il Capricorno potrà contare ancora sulla Luna nel segno. Il pianeta ha appena compiuto questo nuovo transito ed ha permesso ai nati del segno di recuperare un po' della forza perduta. Questo non vuol dire tuttavia assenza di preoccupazioni, anzi. Alcuni infatti potrebbero guardare al futuro con un moto di incertezza. Se negli ultimi tempi qualche Capricorno ha assunto delle responsabilità maggiori oppure ha vissuto dei forti problemi, è nnormale che abbia questi dubbi. Altri invece hanno dovuto affrontare delle spese impreviste sia per la casa che per i figli ed ora ritrovarsi a dover stringere la cinghia più del dovuto. L'amore invece potrebbe regalare un buon recupero ed ottenere qualche vantaggio in più. Ieri su Latte e Miele, Paolo Fox ha invece previsto che "devi festeggiare un evento"

OROSCOPO PAOLO FOX VERSO 2017. PREVISIONI SCORPIONE PER GLI ULTIMI GIORNI DELL'ANNO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - L'Oroscopo di Paolo Fox prevede che lo Scorpione sarà uno dei segni protetti dalle stelle di questi ultimi giorni dell'anno. Certo non mancano alcune situazioni da rivedere e approfondire, per comprenderne il significato e la direzione da prendere. Molti nati del segno non hanno inoltre alcun desiderio di perdere del tempo con le persone che non ritengono abbiano alcun valore. In questo caso lo Scorpione non ha mezzi termini e preferisce trinciare ogni legame piuttosto che proseguire una relazione sfibrante. In generale, anche dal punto di vista fisico, lo Scorpione adesso può e deve assolutamente recuperare le proprie energie. Soprattutto chi ha vissuto degli anni difficili potrebbe avere un forte desiderio di rivalsa. Ieri su Latte e Miele, Paolo Fox ha suggerito di vivere questi ultimi giorni "lontani dalle preoccupazioni".

OROSCOPO PAOLO FOX VERSO 2017. PREVISIONI PESCI PER GLI ULTIMI GIORNI DELL'ANNO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - I Pesci potranno contare su due mesi davvero positivi. L'Oroscopo 2016 di Paolo Fox prevede che la fortuna non riguarderà solo l'amore, ma tutte le emozioni in generale. Si potranno risvegliare infatti tutti i tipi di sentimenti, un'attenzione che a volte non viene ricambiata. Ed è proprio in questi casi che i nati del segno entrano subito in crisi, vivendo con ansia perché non sentono riconosciute le proprie qualità. Saturno continuerà ad essere dissonante anche nelle prime settimane del nuovo anno. Meglio quindi risolvere tutti i conti al più presto. Sabato e domenica in particolare saranno due giornate interessanti in cui si potranno recuperare le energie. Ieri su Latte e Miele, Paolo Fox ha invece previsto che "Capodanno sarà interessante, gennaio ancora di più per l'amore".

OROSCOPO PAOLO FOX VERSO 2017. PREVISIONI SAGITTARIO PER GLI ULTIMI GIORNI DELL'ANNO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - L'Oroscopo di Paolo Fox prevede che la forza del Sagittario sia sempre più evidente. In generale i nati del segno hanno questa caratteristica in bella vista nella loro vetrina delle qualità, ma negli ultimi tempi molti hanno dovuto affrontare delle difficoltà maggiori ed attingere a tutto il proprio potenziale. Di sicuro un campo potrebbe essere stato tralasciato un po' troppo: l'amore. Bisogna guardare avanti, al nuovo anno che sta per arrivare. La promessa dell'astrologo è che già nel periodo primaverile potrebbero nascere molte occasioni, oppure rinascere. Con quale segno? Bisogna considerare che con Bilancia e Ariete i nati del segno dimostrano di non aver mai avuto alcun problema. Ieri su Latte e Miele, Paolo Fox ha infatti previsto che "con Acquario e Gemelli c'è sempre qualche complicazione".

OROSCOPO PAOLO FOX VERSO 2017. PREVISIONI ACQUARIO PER GLI ULTIMI GIORNI DELL'ANNO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - L'Oroscopo di Paolo Fox prevede che l'Acquario sta continuando ad andare alla grande anche in quest'ultima parte dell'anno. I nati del segno funzionano eccome, soprattutto dal punto di vista delle relazioni e dell'amore. Sabato e domenica i nati dell'Acquario potrebbero inoltre ricevere qualche conferma in più dalle stelle, grazie ad una Luna che regalerà occasioni e passioni. Quando il cielo è positivo è normale inoltre vedere aumentare la nostra disponibilità verso gli altri, ma anche trovare qualche porta aperta in più rispetto al passato. Merito della luce che emaniamo nei periodi più luminosi, in grado di attirare anche gli altri. Ieri su Latte e Miele, Paolo Fox ha sottolineato più volte questo aspetto per le previsioni dei nati del segno. L'astrologo ha annunciato infatti che "l'amore può finalmente risvegliarsi".

© Riproduzione Riservata.