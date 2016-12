PAOLA PEREGO/ La presentatrice pronta a mettersi alla prova nello show di Rai 1 (Music Quiz, puntata 30 dicembre 2016)

PAOLA PEREGO, LA PRESENTATRICE È LA CONCORRENTE NEL GAME SHOW DI RAI 1 (MUSIC QUIZ, 30 DICEMBRE 2016) - Music Quiz è il nuovo programma targato Rai 1 in cui la protagonista assoluta è proprio la musica. Tra i personaggi del mondo dello spettacolo che prenderanno parte alla puntata di questa sera, venerdì 30 dicembre ci sarà anche lei, la bravissima e bellissima Paola Perego. Una cosa è certa: la Perego non farà alcuna difficoltà a districarsi tra i vari brani musicali. Quella a Music Quiz è la sua prima partecipazione e, pertanto, sarà davvero molto divertente vederla alle prese con brani musicali degli anni più recenti e con quelli del passato. Vincere a Music Quiz non è affatto semplice. Oltre ad essere veloci, infatti, è necessario avere una certa conoscenza della musica e dei vari artisti del panorama musicane nazionale ed internazionale. Non mancheranno, poi, i momenti di puro divertimento. Music Quiz è un programma frizzante in cui si ha la possibilità di scoprire anche gli aspetti più nascosti dei vari personaggi che hanno dato la propria disponibilità. Senza alcun dubbio, dunque, ne vedremo davvero delle belle.

PAOLA PEREGO, LA PRESENTATRICE È LA CONCORRENTE NEL GAME SHOW DI RAI 1: LA CARRIERA, DA MODELLA A CONDUTTRICE (MUSIC QUIZ, 30 DICEMBRE 2016) - Nata nel '66, Paola Perego è una famosa presentatrice. La donna ha esordito nel mondo dello spettacolo a soli 16 anni come modella. La bellezza è sempre stato un suo punto forte e lo dimostra anche adesso che non è più una ragazzina. Subito dopo aver calcato le prime passerelle, la giovanissima Perego ha iniziato a partecipare a vari casting per lavorare nel mondo della TV. Dopo aver fatto alcune esperienze in televisioni locali, la conduttrice è approdata su Telemontecarlo. Proprio durante il suo periodo lavorativo in questa emittente ha avuto l'occasione di farsi conoscere dal grande pubblico ed è riuscita ad arrivare finalmente su Rai 2. Sul secondo canale ha presentato moltissimi programmi e, nel corso della sua carriera, ha cambiato più volte azienda. Insomma, c'è da dire che la Perego di certo non si è annoiata e ha dato prova di essere una conduttrice davvero talentuosa. Non resta, quindi, che vederla alle prese con la musica e con i vari quiz.

