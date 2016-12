PER CHI SUONA LA CAMPANA/ Su Rete 4 il film con Gary Cooper e Akim Tamiroff. Le curiosità sulla pellicola (oggi, 30 dicembre 2016)

PER CHI SUONA LA CAMPANA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 30 DICEMBRE 2016: CURIOSITA' - Per chi suona la campana è il film che verrà trasmesso su Rete 4 oggi, venerdì 30 dicembre 2016. Drammatico e bellico sono i generi che caratterizzano la pellicola che è stata diretta da Sam Wood con il soggetto che è stato tratto dal romanzo scritto da Ernest Hemingway e la sceneggiatura curata da Didley Nichols. La casa di produzione che ha aderito a questo progetto è la Paramount Pictures ed il montaggio è stato realizzato da John Link e Sherman Todd con le musiche della colonna sonora che sono state composte da Victor Young e la scenografia può vantare del lavoro realizzato da William Cameron Menzies con Haldane Douglas, Hans Dreier e Bertram Granger. la pellicola è stata realizzata in USA nel 1943 con la durata nella versione originale di 170 minuti. e di 156 nella versione ridotta. Curiosità: Per chi suona la campana ha vinto nel 1944 un Oscar per la migliore attrice non protagonista (Katina Paxinou) e ha ricevuto altre 8 nomination, fra cui miglior film. Nello stesso hanno Per chi suona la campana ha vinto anche 2 Golden Globe. Il film, nel montaggio originale durava ben 170 minuti, ma ne furono ben presto realizzate versioni più brevi. In America fu distribuita una versione da 156 minuti che arrivò anche in Italia, con altri brevi tagli per eliminare i riferimenti al fascismo. Nel 1956 il film fu riproposto al cinema in una nuova versione con ulteriori tagli, portando la durata a 130 minuti. La colonna sonora internazionale (musica ed effetti) delle parti tagliate è sopravvissuta solo in parte e di alcune scene è ormai completamente perduta.

PER CHI SUONA LA CAMPANA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 30 DICEMBRE 2016: IL CAST - Per chi suona la campana, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 30 dicembre 2016 alle ore 16.05. Una pellicola dal genere drammatico prodotta nel 1943 ed è stata diretta da Sam Wood (Una notte all'opera, Via col vento, Come rubai mia moglie) ed interpretato da Gary Cooper (Mezzogiorno di fuoco, E' arrivata la felicità, Il sergente York), Ingrid Bergman (Casablanca, Notorius - L'amante perduta, Angoscia) e Akim Tamiroff (L'infernale Quinlan, La figlia della jungla, Il tulipano nero). Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Ernest Hemingway, pubblicato nel 1940. Il libro narra l'esperienza diretta di Hemingway, che in quanto giornalista prese parte alla guerra civile spagnola come inviato di guerra, finendo per combattere con le truppe della resistenza. Fra i libri di maggior successo di Hemingway, insieme a Il vecchio e il mare e Addio alle armi, è stato inserito nella lista dei 100 libri del secolo secondo Le Monde.

PER CHI SUONA LA CAMPANA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 30 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Robert Jordan (Gary Cooper) è un intellettuale americano che si arruola nelle Brigate Internazionali che, nella guerra civile spagnola, combattono contro le truppe di Franco. Gli viene assegnato il compito di far saltare in aria un ponte per bloccare l'arrivo dei franchisti in concomitanza con un grande attacco repubblicano. Il capo dei guerriglieri, Pablo (Akim Tamiroff), però non approva l'operazione. Ha ormai perso la voglia di combattere. Presso Pablo Roberto conosce Maria (Ingrid Bergman), una giovane vittima delle violenze dei franchisti. I due si innamorano, e vivono una intensa ma breve storia d'amore mentre si prepara l'operazione bellica. Franco però prepara un contrattacco, i contatti con il comando centrale non sono più possibili e la missione del ponte non può più essere rimandata. Anche Pablo ne è ormai convinto, e si lascia coinvolgere nell'operazione che potrebbe però costare la vita sia a lui che a Robert.

