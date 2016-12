PREDATOR / Trailer del film con Arnold Schwarzenegger in onda su Canale Nove

PREDATOR, FILM IN ONDA OGGI 30 DICEMBRE 2016, SU NOVE: TRAILER - Nella giungla dell' America Centrale un guerriero, il migliore, dice ai suoi compagni che hanno a che fare con un essere inumano che agisce in maniera invisibile e che uccide e tortura per piacere: se non lo sconfiggeranno, lui prenderà anche loro. Questa una delle scene fondamentali del trailer di Predator, film fantascientifico d' azione diretto da John McTiernan nel 1987 con Arnold Schwarzenegger che andrà in onda oggi, venerdì 30 dicembre 2016, su Nove. Un gruppo di soldati incaricati di liberare alcuni ostaggi si ritroverà così a fronteggiare una misteriosa e crudele creatura. Ecco il trailer del film. CURIOSITÀ - Predator è il film che andrà in onda su Canale Nove oggi, venerdì 30 dicembre 2016, in prima serata. Una pellicola che ha messo insieme diversi generi tra cui azione, orrore, fantascienza, avventura e thriller, e che è stata affidata alla regia di John McTiernan basata su un soggetto scritto da Jim e John Thomas che si sono occupati anche della sceneggiatura. Il cast di Predator ospita ben due attori che sono poi diventati governatori di stati americani. Schwarzenegger è stato eletto governatore della California, Jesse Ventura del Minnesota, mentre Sonny Landham ha partecipato come candidato, senza però vincere, alle elezioni del Kentucky. In uno sketch comico sull'argomento, Carl Weathers si presentava alle elezioni come governatore solo perchè era "il tizio nero in Predator".

PREDATOR, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 30 DICEMBRE 2016: IL CAST E LE CURIOSITA' - Predator, il film in onda su Canale Nove oggi, venerdì 30 dicembre 2016 alle ore 21.15. Una pellicola dal genere horror e fantascientifico del 1987 ed è stata diretta da John McTiernan (Caccia a Ottobre Rosso, Die hard, Last Action Hero - L'ultimo grande eroe) ed interpretata da Arnold Schwarzenegger (Conan il barbaro, la serie di film di Terminator, Il sesto giorno) e Carl Weathers (Rocky, Un tipo imprevedibile, Action Jackson). Di Predator fu realizzato un sequel nel 1990, dove un alieno a caccia di teschi umani sbarcava a Los Angeles. Nel finale, tra i trofei del Predator era visibile, forse come omaggio, il teschio di una delle creature della saga di Alien. L'idea che le due razze aliene potessero incontrarsi piacque così tanto che nel 2004 fu realizzato il film Alien vs. Predator, in cui i cacciatori di teschi sono alle prese con gli Xenomorfi. In realtà i due alieni si erano già incontrati in un'omonima serie a fumetti dell'americana Dark Horse Comics, che deteneva i diritti di entrambi i personaggi. Nel 2007 è stato realizzato un sequel anche per questo film, in cui per la prima volta si vedeva un ibrido fra le due razze. Pur essendo stato un buon successo al botteghino Alien vs. Predator 2 è stato stroncato dalla critica e gode di bassissima considerazione. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

PREDATOR, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 30 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Un manipolo di militari delle forze speciali americane è impegnato in un'operazione nella giungla dell'America Centrale. L'elicottero di un ministro è infatti stato dirottato e probabilmente il politico è stato fatto prigioniero da uno dei gruppi di guerriglieri che operano nella zona. A capo della squadra c'è Alan "Dutch" Schaefer (Arnold Schwarzenegger), un reduce della guerra del Vietnam. La missione viene eseguita facilmente, ma gli ostaggi vengono tutti trovati morti. Sulla via del ritorno però i militari vengono decimati da un assalitore misterioso. Rimasto solo in vita di tutto il suo gruppo, Dutch dovrà affrontare un guerriero alieno giunto sulla Terra a caccia di esseri umani. Il misterioso Predator, in grado di rendersi invisibile e dotato di una tecnologia superiore, appartiene infatti ad una razza di guerrieri che vagano per il cosmo alla ricerca di prove per dimostrare il loro valore. Come trofeo dei nemici sconfitti Predator colleziona i loro crani, dopo averne squartato i proprietari e appeso i loro resti agli alberi. Dutch, ormai solo, dovrà far affidamento a tutta la sua abilità e al suo addestramento per riuscire a sopravvivere e avere la meglio sul cacciatore alieno.

