SANREMO 2017, NEWS: ALICE PABA SI GODE UNA GIORNATA DI SOLE, FOTO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2017 ci sarà anche Alice Paba che canterà insieme a Nesli una canzone dal titolo ''Do retta a te" scritta da Orazio Grillo e Francesco Tarducci (Nesli appunto). La ragazza, classe 1997 di Tolfa, è stata la vincitrice della quarta edizione di The Voice of Italy, talent che ha messo in mostra le sue grandissime qualità e ha fatto da trampolino di lancio per la sua carriera. Sulla sua pagina di Instagram Alice Paba possiamo vedere come la ragazza si è goduta una giornata intensa di mare insieme al suo cagnolino, probabilmente anche per stemperare i grandi carichi di lavoro che proprio la partecipazione alla kermesse della musica italiana le avranno portato. Nei commenti possiamo leggere: "E whappa", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower.

SANREMO 2017, NEWS: GIULIA LUZI AL LAVORO CON RAIGE IN STUDIO, FOTO - Tra gli artisti che saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2017 c’è anche la coppia formata da Giulia Luzi e Raige. Il rapper piemontese e la reginetta di Tale e Quale Show gareggeranno con “Togliamoci la voglia”, brano di cui Carlo Conti aveva parlato così su Tv Sorrisi e Canzoni: “Il rapper e la cantante faranno ballare l’Ariston con Togliamoci la voglia, un pezzo potente che esalta il connubio di due mondi solo apparentemente distanti. Ricordo che l’anno scorso con Deborah Iurato e Giovanni Caccamo, arrivati terzi è tornato il duetto al Festival: non si vedeva da tanto”. In questi giorni i due sono in studio per lavorare al pezzo e nelle ultime ore Giulia ha condiviso sul suo profilo Instagram un selfie scattato durante la sessione di lavoro: “Perché Sanremo è Sanremo @raigeofficial #sanremo2017 #togliamocilavoglia #quituttoallagrande #chiusiinstudio”. Clicca qui per vedere la foto e tutti i commenti.

SANREMO 2017, NEWS: L'AUTORE ZIBBA IN SCENA ALL'ARISTON CON DUE BRANI (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Il Festival di Sanremo 2017 andrà in scena tra poco più di un mese, e tra cantanti, ospiti e vallette già confermati (e alcuni ancora solo vociferati), la curiosità sembra essere davvero alle stelle, come accade ogni anno: in gara ci saranno anche Raige e Giulia Luzi, con "Togliamoci la voglia" e Marco Masini con "Spostato di un secondo", due brani che portano entrambi la firma dell'autore Zibba, andato in scena durante la celebre kermesse nel 2014. Zibba sarà protagonista anche quest'anno, da dietro le quinte, come autore appunto. In un'intervista esclusiva rilasciata a Soundblog ha raccontato come si è appassionato a questo mondo: "La voglia c'è l'ho sempre avuta, è sempre stato un mio sogno poter scrivere per altri perchè amo stare dietro le quinte e mi piace occuparmi degli altri. L'opportunità è nata con l'inedito scritto per Michele Bravi insieme a Tiziano Ferro" ha spiegato ancora "quel brano mi ha permesso di entrare nel mondo degli autori attraverso un accordo editoriale che mi permette di fare questo di mestiere". Zibba, nel corso della sua carriera, ha collaborato con cantanti del calibro di Emma Marrone e Max Pezzali: curiosi di scoprire che cosa ha pensato per Giuliza Luzi, Raige e Marco Masini?

SANREMO 2017, NEWS: TUTTI I PROBABILI NOMI DEGLI OSPITI MUSICALI (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Tempo di grandissimi ospiti in quel di Sanremo 2017. Il Festival della Canzone Italiana è già pronto per farci emozionare con i suoi cantanti in gara ma anche con gli strepitosi ospiti. Quali sorprese ha riservato per il suo pubblico il grande Carlo Conti? Scopriamo di seguito tutte le ultimissime news in attesa di visionare la prima puntata che andrà in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai a partire dal prossimo 7 febbraio 2017. Il direttore artistico del Festival anche questo anno vuole distribuire emozioni come se le stesse piovessero dal cielo, ecco perché, il primo super ospite che salirà sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo, sarà il grandissimo Tiziano Ferro. L’artista di Latina infatti, torna a distanza di due anni in quanto, proprio nel 2015 lo stesso Carlo Conti ha voluto che la sua voce inebriasse tutti i partecipanti. “Sono felicissimo che Tiziano torni a Sanremo per la seconda volta dopo la bellissima performance che fece due anni fa, al mio primo festival. In quell’edizione, fu lui il primo grande ospite ad esibirsi sul palco dell’Ariston”, ha commentato Carlo Conti. Nel frattempo, dopo il toto-Big si è passato al toto-ospiti: chi ci sarà a parte Tiziano Ferro? Dopo la vittoria con "Grande amore", potrebbero tornare in qualità di ospiti anche il trio di tenori de Il Volo formato da Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble. Grandissima attesa anche per la possibile partecipazione di Giorgia, al Festival dopo la vittoria del 1995 con "Come saprei" e l'ultima partecipazione del 2001 con "Di sole e d'azzurro". Tra gli altri ospiti, ci potrebbe essere spazio anche per Zucchero. In ultimo, si è anche avanzato il nome di Fedez, il rapper milanese emerso anche dopo il nome di Chiara Ferragni come ipotetica valletta (smentito dalla stessa). Spazio anche agli artisti stranieri e, proprio Carlo Conti ai microfoni di Radio Italia ha esclamato: "Cercheremo di fare qualche colpo con i classici come Elton John e con nomi del momento tipo Rag 'n' Bone Man di Human".

