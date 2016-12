SECRETS AND LIES 2/ Anticipazioni puntata 30 dicembre 2016: ancora segreti su Kate

SECRETS AND LIES 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella terza serata di oggi, venerdì 30 dicembre 2016, Rai 4 trasmetterà due nuovi episodi di Secrets and Lies 2, in prima Tv assoluta. Andranno in onda il quinto ed il sesto episodio, dal titolo "The Daughter" e "The Parent". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Danny (Kenny Johnson) rivela ad Eric (Michael Ealy) di essere alla ricerca di Liam Connors (Graham Phillips), perché vuole fargli delle domande su una diciannovenne presente alla sua festa, la notte dell'omicidio. Rivela inoltre che la foto di Carly (Presilah Nunez) gli è stata inviata da Kate (Jordana Brewster) prima di morire. Eric riferisce subito tutto alla Cornell (Juliette Lewis), ma non viene preso troppo in considerazione. Più tardi, Eric scopre che Liam è il nome di un altro ragazzo, deceduto anni prima, e che Kate aveva già fatto la stessa verifica prima di assumerlo. Inizia quindi a pensare che Liam sia in realtà il figlio che ha avuto molti anni prima e che gli ha tenuto nascosto. Ne parla subito con John (Terry O'Quinn), che inizia ad avanzare dei dubbi sulla credibilità di Kate. Quella notte, Eric controlla un indirizzo che corrisponde ad una carta di credito richiesta dalla moglie e associata ad uno dei clienti, di cui quest'ultimo non ha mai fatto richiesta. Scopre così che aveva una relazione con la moglie, ma si ferma prima di aggredirlo in memoria di ciò che è successo durante la sua adolescenza. John richiede però al figlio di non dire nulla sulla frode di Liam, per evitare di perdere investitori. Ore dopo, la Cornell convoca in ufficio Eric per comunicargli di aver verificato la versione di Tina Sawyer (Nikiva Dionne) e di aver confermato l'ordine restrittivo per ciò che è successo in passato fra loro. La Cornell viene convocata dal superiore, che la spinge ad ottenere al più presto dei risultati. Intanto, Eric si unisce per puro caso ad un interrogatorio che Danny sta effettuando su una ragazza che conosce Liam. Chiede poi a Patrick (Charlie Barnett) di sostituirlo in un accordo con un importante cliente che potrebbe risollevare le sorti dell'azienda, ma il fratello non si presenta. Scopre in seguito che Amanda (Mekia Cox) ed il marito si sono lasciati mesi prima e che la sorella ha tenuto tutto nascosto. Danny convince Eric a pagare la cauzione per far uscire Liam ed assicurarsi di poterlo interrogare di persona. Il ragazzo rivela di essere stato assunto da Kate solo perché a sua volta ha rubato una seconda possibilità ad un'altra persona. Afferma anche alcuni particolari riguardo a Neil (Eric Winter), anche come accompagnatore di Carly. Dopo essere stato attirato con l'inganno nell'appartamento di Eric, Neil rivela che Carly è una professionista e di non aver detto nulla della sua presenza alla festa per evitare problemi con il suo ambiente. Qualche attimo dopo, la Cornell entra nell'appartamento con la sua squadra ed arresta Neil.

SECRETS AND LIES 2, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 30 DICEMBRE 2016, EPISODIO 5 "THE DAUGHTER" - Eric scopre che Danny non è chi dice di essere e che potrebbe costare il lavoro alla Cornell. Intanto, la detective rivela sempre più segreti ad Eric riguardo alla moglie, tanto che l'imprenditore inizia a mettere in discussione le motivazioni anche delle persone che gli stanno più vicine. Durante una disperata ricerca di risposte, Eric e Patrick fanno una visita a qualcuno del passato di Kate, che rivelerà un segreto sorprendete. Danny farà inoltre un ultimo sforzo per garantirsi il supporto di Eric.

SECRETS AND LIES 2, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 30 DICEMBRE 2016, EPISODIO 5 "THE DAUGHTER" - Un visitatore misterioso, collegato con Kate, irrompe nell'ufficio di Eric rivelando una scoperta inaspettata, smascherando ancora più bugie. L'imprenditore inizierà anche a chiedersi se può davvero fidarsi del fratello Patrick, mentre la Cornell affronta il secondo anniversario dell'omicidio irrisolto del partner. L'ex marito Ethan la raggiungerà inoltre per condividere alcune notizie difficili. Le tensioi iniziano ad aumentare fra la detective e Danny e ciascuno minaccerà di contrastare il piano dell'altro.

