Serena Rossi / L’attrice napoletana partecipa al game show di Amadeus. Le scarpe luccicanti porteranno fortuna? (Music Quiz, puntata 30 dicembre 2016)

SERENA ROSSI, L’ATTRICE E CANTANTE NAPOLETANA È LA CONCORRENTE NEL GAME SHOW DI RAI 1. LE SCARPE LUCCICANTI LE PORTERANNO FORTUNA? FOTO (MUSIC QUIZ, 30 DICEMBRE 2016) - Serena Rossi è una dei vip che si sfideranno stasera a Music Quiz, il game show a tema musicale condotto da Amadeus su Rai Uno?. Nei giorni scorsi l’attrice e cantante italiana che tanti telespettatori hanno imparato ad amare grazie a Un posto al sole ha dedicato un post a delle scarpe luccianti: le indosserà anche stasera come portafortuna? Ecco cosa scriveva a Santo Stefano Serena: “Mentre su #Raiuno è in replica #Nataleequaleshow io mi godo questa giornata di festa con le scarpe più sbrilluccicose che ho! Grazie Stella Sofia #serenarossi #taleequale #taleequaleshow #scarpe #shoes #guardacomebrillo #specchio #mirror #selfie #fashion”. Lo stile luccicante della Rossi aveva conquistato i fans, come dimostrano i 1400 like ottenuti dalla foto, e sicuramente i suoi ammiratori non si perderanno la sua apparizione in tv di stasera. Clicca qui per vedere la foto.

SERENA ROSSI, L’ATTRICE E CANTANTE NAPOLETANA È LA CONCORRENTE NEL GAME SHOW DI RAI 1 (MUSIC QUIZ, 30 DICEMBRE 2016) - Music Quiz, il game show in onda sul piccolo schermo di Rai 1 sotto la guida di Amadeus, è ormai giunto alla sua terza puntata. La trasmissione vedrà tra i suoi ospiti vip anche l'attrice e cantante Serena Rossi, lanciata dalla soap opera Un posto al sole verso una carriera di grandi soddisfazioni. Serena è pronta a prendere parte al programma insieme ad altri esponenti del mondo dello spettacolo, tra i quali Paola Perego, Flavio Montrucchio, Gloria Guida e Roberto Farnesi. Sarà una serata di puro divertimento durante la quale la musica sarà la protagonista assoluta e Amadeus lancerà diverse domande ai concorrenti di entrambi gli schieramenti contrapposti.

SERENA ROSSI, L’ATTRICE E CANTANTE NAPOLETANA È LA CONCORRENTE NEL GAME SHOW DI RAI 1: I FILM E LA MATERNITÀ (MUSIC QUIZ, 30 DICEMBRE 2016) - Lo scorso 5 novembre un lieto evento ha reso più ricca la vita di Serena Rossi, concorrente stasera a Music Quiz. Infatti, quel giorno la performer napoletana è diventata madre di uno splendido bambino di nome Diego, concepito insieme al compagno e collega Davide Devenuto. Per Serena è stato un 2016 ricco di impegni e di soddisfazioni, con la partecipazione a ben due film. Il primo è la commedia sentimentale Troppo napoletano, diretto da Gianluca Ansanelli e prodotto da Alessandro Siani. Il secondo è l'altra commedia Al posto tuo, diretto da Max Croci.

SERENA ROSSI, L’ATTRICE E CANTANTE NAPOLETANA È LA CONCORRENTE NEL GAME SHOW DI RAI 1: LA CARRIERA (MUSIC QUIZ, 30 DICEMBRE 2016) - La carriera di Serena Rossi sta vivendo una fase molto florida. Nata a Napoli il 31 agosto 1985, debutta al teatro grazie al musical C'era una volta...Scugnizzi prima di entrare a far parte del cast di Un posto al sole, nel quale ha interpretato il ruolo di Carmen Catalano per diversi anni. Si cimenta anche nella musica incidendo l'EP Amore che, prima di sbarcare sul grande schermo con la pellicola Figli di una rivoluzione minore. Nel frattempo, recita in diverse serie televisive, tra le quali vanno menzionate Virginia, la monaca di Monza, Il commissario Montalbano, Puccini, Che Dio ci aiuti, Ho sposato uno sbirro, R.I.S. Roma - Delitti imperfetti, Il clan dei camorristi. Nel 2014, è tra i concorrenti di Tale e quale show e riesce a vincere la quarta edizione e il conseguente Torneo del talent, ottenendo la vera consacrazione nel mondo dello spettacolo. Da segnalare anche il ruolo di Rosetta nella nuova versione dell'opera teatrale Rugantino e il doppiaggio di Anna nel cartone animato della Walt Disney Frozen.

© Riproduzione Riservata.