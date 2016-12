STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: fiction francese, ET l'extra-terrestre e Il negoziatore (venerdì, 30 dicembre 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 30 DICEMBRE 2016. Per la prima serata di oggi, venerdì 30 dicembre 2016, il palinsesto Mediaset ha in programma numerose sorprese che verranno particolarmente apprezzate dal pubblico dei telespettatori. Dunque se rimarrete in casa in previsione dei grandi festeggiamenti del giorno dopo troverete senza dubbio un film o una trasmissione che attireranno la vostra attenzione. Vi anticipiamo adesso qualche programma che è possibile apprezzare sulle reti Mediaset, il primo canale Mediaset, ovvero Canale 5, trasmetterà la seconda puntata della nuova serie televisiva La mia vendetta, mentre la fantascienza farà da padrona su Italia 1 con un film Steven Spielberg. Avventura, commedia ed horror, saranno invece presenti nella prima serata di Rete 4, La5 e Italia 2. Mediaset Extra invece propone un programma di intrattenimento comico e ancora thriller, fantasy e animazione occuperanno spazio rispettivamente su Top Crime, Iris e Boing. Ma adesso scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Su Canale 5 verrà trasmesso il secondo episodio della serie televisiva La mia vendetta, seguito da un film natalizio particolarmente apprezzato negli ultimi anni, vale a dire Capodanno a New York, con un cast nutrito composto da Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Hilary Swank, Ashton Kutcher, Sarah Jessica Parker, Zac Efron, Jessica Biel e tanti altri. Nella pellicola Capodanno a New York vengono descritti diversi episodi, alcuni connessi fra loro, che si verificano l'ultimo giorno dell'anno nella Grande Mela, in occasione della grande festa a Times Square. Storie d'amore, di amicizia, di propositi per il futuro e di occasioni che passano una sola volta e che vanno sfruttate per non avere rimpianti. Su Italia 1 andrà in onda un classico, un film immortale che ha fatto la storia, ovvero, ET l'extra-terrestre, diretto da Steven Spielberg con l'interpretazione di Henry Thomas, Dee Wallace, Robert MacNaughton e Drew Barrymore. Et l'extra-terrestre tratta la storia del piccolo Elliot, un bambino molto vivace e curioso che vive in California. Un giorno la sua vita avrà una scossa forte, con l'ingresso di uno strano personaggio, che lui stesso chiamerà ET. Si rivelerà un extra-terrestre che si è perso sul pianeta Terra e sta cercando di tornare a casa. Elliott dovrà cercare di aiutarlo in questa impresa, anche se gli scienziati bramano di catturare l'extra-terrestre, per cercare di scoprire nuovi orizzonti della conoscenza ancora inesplorati. A seguire ci sarà il film di fantascienza intitolato Super 8. Su Rete 4 andrà in onda uno splendido film di avventura, Il negoziatore, con un cast d'eccezione composta da Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, Ron Rifkin e David Morse. Su La5, invece, se avete bisogno di una commedia leggera e per tutta la famiglia, verrà trasmesso il film Un amore extra-large, mentre su Italia 2 gli appassionati del genere horror potranno assistere al film Venerdì, diretto dal regista Sean Cunningham. Il divertimento è assicurato su Mediaset Extra, dove verrà trasmessa una puntata speciale di Zelig show, interamente dedicato al comico pugliese Luca Medici, in arte Checco Zalone. Su Top Crime gli appassionati di serie televisive potranno gustare due puntate della seconda stagione di Person of interest. Proseguendo nella vostra ricerca fra i canali Mediaset incontrerete la pellicola Dredd, La legge sono io, con la partecipazione di Sylvester Stallone. Per concludere sul canale Boing, interamente dedicato ai telespettatori più piccoli, andrà in scena il film d'animazione Antz, meglio conosciuto come Z la formica.