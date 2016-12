STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: il quiz show di Amadeus, la fiction con Morelli, il film con Mia Wasikowska. Consigli (venerdì, 30 dicembre 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI IN ONDA OGGI, 30 DICEMBRE 2016: I NOSTRI CONSIGLI - Per la serata di oggi, venerdì 30 dicembre 2016, il nostro consiglio andando a vedere cosa ha da offrire la Rai è quello di andare in un certo qual modo in controtendenza e di accasarsi su Rai 5. Il motivo? Qui è la volta della puntata di quello che possiamo considerare un unico grande documentario dedicato ad uno dei mostri sacri dell'arte mondiale, ancora oggi famosissimo e studiato ovunque per le influenze che ancora esercita. Stiamo parlando di Caravaggio, a cui Rai 5 dedica la serata attraverso La Vera Natura di Caravaggio, che come abbiamo anticipato poco fa si concretizza in un documentario molto lungo diviso in dodici appuntamenti da circa un'ora nei quali la vita, le opere e l'influenza di questo gigante dell'arte vengono analizzati in modo minuzioso e interessante.

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 30 DICEMBRE 2016. Per la prima serata di oggi, venerdì 30 dicembre 2016, la programmazione organizzata per le reti Rai, appare molto soddisfacente per i telespettatori, le proposte fatte dalle emittenti sono davvero numerose e variegate. Per orientarvi però avrete bisogno di una guida, così da scegliere ciò che vi si addice senza problemi.

Su Rai Uno, come ogni venerdì sera da un po' di tempo a questa parte, andrà in onda il game show Music Quiz, condotto dal simpatico presentatore ravennate Amadeus. A seguire sullo stesso canale si potrà assistere a Techetecheté, programma che ci porta nel passato, fra le scene storiche che hanno caratterizzato la storia della televisione italiana. I fan dell'Ispettore Coliandro potranno seguire su Rai Due il settimo episodio della quinta stagione, intitolato Doppia identità.

In seconda serata invece ci sarà un'edizione speciale del Telegiornale sportivo, che riepilogherà i momenti di sport salienti dell'anno 2016. Su Rai Tre ci sarà un classico rivisitato, vale a dire il film Alice in Wonderland, diretto dal regista Tim Burton e interpretato da un fantastico Johnny Depp nei panni del Cappellaio Matto. Il film Alice in Wonderland racconta la storia di Alice nel paese delle meraviglie, nata dalla fantasia di Lewis Carroll.

La piccola Alice si ritrova in un mondo magico, dal quale dovrà riuscire a scappare indenne, affrontando personaggi piuttosto ambigui. Subito dopo il film ci sarà l'edizione della notte del telegiornale. Su Rai 4 gli appassionati potranno seguire due episodi della serie televisiva Criminal Minds, che con il tempo sta annoverando un numero sempre maggiore di aficionados. Per chi volesse darsi alla cultura, su Rai 5 verrà trasmessa un'altra puntata del documentario sulla storia e sulla vita artistica di Michelangelo Merisi, conosciuto da tutti come Caravaggio. Se avete voglia di una commedia italiana irriverente e leggera potete optare per Rai Movie, dove verrà trasmesso il film Nati stanchi, primo lungometraggio del duo siciliano Ficarra e Picone. La pellicola comica, Nati stanchi, parla di due amici, Salvo e Valentino, che vivono in Sicilia e sono alla ricerca di un posto di lavoro. La loro vita prenderà una piega inaspettata quando si recheranno a Milano per cercare fortuna, ma verranno investiti da una serie di guai infinita... Invece su Rai Premium andrà in onda una splendida mini serie italiana dedicata al tenore Enrico Caruso, intitolata Caruso: La voce dell'amore. Nemmeno i telespettatori appassionati di sport rimarranno delusi. Infatti su Rai Sport 1 verrà trasmessa in diretta l'avvincente sfida di campionato di Lega Pro fra Livorno e Alessandria, valida per la seconda giornata di ritorno. .