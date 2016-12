STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: le serie con Corey Stoll e Jason Priestley. Consigli (giovedì, 30 dicembre 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY IN ONDA OGGI, 30 DICEMBRE 2016: I NOSTRI CONSIGLI - Nella serata di oggi, venerdì 30 dicembre, a poche ore dalla fine dell'anno e dai festeggiamenti ad essa connessi, cosa vedere su Sky? Il nostro consiglio è di fermarsi tutti insieme su Sky Family e godersi uno degli ultimi capolavori della Disney Pixar, ovvero Il viaggio di Arlo. La pellicola è uscita al cinema lo scorso anno e questo conferma come Sky sia sempre molto attenta a proporci subito le novità sia in fatto di serie tv che di film. La storia, adatta anche alle coppie di fidanzati, prende spunto dall'idea che i dinosauri non si siano estinti e che si siano evoluti, fino a creare una società simile a quella degli esseri umani. E noi faremo proprio la conoscenza di Arlo, un piccolo dinosauro pieno di paure e insicurezze che troverà modo di crescere grazie all'incontro con un altro cucciolo, però di uomo.

Per iniziare, su Sky uno gli appassionati di musica pop potranno assistere alla replica del concerto di Natale della star statunitense Kylie Minogue. Su Fox, come ogni venerdì, verrà trasmesso un episodio della serie televisiva americana The Strain, mentre su Fox Crime andranno in onda due puntate di un'altra serie televisiva molto apprezzata, vale a dire Private Eyes.

Per gli amanti della pallacanestro su Fox Sports andrà in onda la partita di pallacanestro fra Barcellona e Durassafaka, valida per i gironi di Eurolega, la massima competizione continentale, invece per gli appassionati del calcio su Sky Spor 3 verrà trasmesso il match della 19esima giornata di Premier League Hull City-Everton, che promette spettacolo e gol.

Su Sky Cinema Uno, con la partecipazione di Will Smith e Alec Baldwin, verrà trasmesso il film Zona d'ombra, Game brain, consigliato ad un pubblico adulto, oppure di bambini accompagnati. Su Sky Cinema Christmas verrà mandato il film Natale in affetto, interpretato da Ben Affleck e James Gandolfini, invece su Sky Cinema Family piccoli e grandi potranno assistere al film d'animazione Il viaggio di Arlo. Su Sky Cinema Passion i fan di Meryl Streep potranno assistere ad una delle migliori pellicole della pluripremiata attrice, vale a dire La musica del cuore.

Su Sky Cinema Comedy, se desiderate una serata all'insegna della spensieratezza, ci sarà una divertente commedia all'italiana dal titolo Non c'è 2 senza te, interpretata da Fabio Troiano, Dino Abbrescia e la bellissima Belen Rodriguez. Questo film parla di una coppia gay che vive la propria routine quotidiana, fino a quando non compare una bellissima donna. Uno dei due uomini s'invaghirà di lei, trasferendosi a casa della donna e lasciando il suo compagno triste e sconsolato.