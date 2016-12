STEFANO DE MARTINO / News: l’anno d’oro del ballerino in attesa de L’Isola dei Famosi? (oggi, 30 dicembre 2016)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: LO SHOWMAN CAMPANO VERSO I NUOVI PROGETTI LAVORATIVI? - il 2016 è stato senza ombra di dubbio l’anno d’oro di Stefano De Martino, lo showman campano che si è portato a casa numerosissime soddisfazioni lavorative. Il giovane ex marito di Belen Rodriguez, esattamente un anno fa si trovava di fronte al divorzio con la showgirl argentina dopo aver ufficializzato il 22 dicembre 2015 tramite un comunicato la fine della loro relazione d’amore. Dopo il triste evento, la vita lavorativa di Stefano De Martino ha vissuto una notevole impennata verso i punti più alti del successo e così, tutto ha avuto inizio proprio con Pequenos Gigantes, programma andato in onda nella prima serata Mediaset condotto dall’ex moglie. Di seguito Stefano è stato il protagonista indiscusso del gossip dell’estate 2016 insieme a Belen ed Emma Marrone. Di ritorno dalle vacanze però, Stefano si è buttato anima e corpo sul lavoro mettendo su le basi di molti programmi, tra cui la fascia pomeridiana di Amici 16 su Real Time e il ruolo di mentore di Selfie – Le cose cambiano insieme a Mariano Di Vaio. In attesa della prossima conduzione dell’Ultima fermata, il nome del ballerino si è avanzato anche come probabile opinionista de L’Isola dei Famosi 2017 al posto di Alfonso Signorini ed accanto a Vladimir Luxuria. Se il suo cuore è stato spezzato da Belen, il danzato si è abbondantemente rincuorato con la sfavillante carriera televisiva.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: CAPODANNO CON ELENA D’AMARIO? – Stefano De Martino ed Elena D’Amario sono sempre più vicini. Come mostrano alcuni scatti pubblicati sia da Stefano che da Elena, tra i due ballerini c’è un profondo affetto. Stefano De Martino ed Elena D’Amario si conoscono sin dai tempi in cui erano due semplici allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi, desiderosi di realizzare i propri sogni. Dopo essersi divisi per alcune scelte di vita differenti, Elena e Stefano si sono ritrovati nella scuola da professionisti. L’affetto tra i due è cresciuto giorno dopo giorno e i fans sperano che l’amicizia che li lega si trasformi presto in amore. Stefano De Martino, dunque, dopo aver trascorso il Natale con la propria famiglia, deciderà di trascorrere l’ultima notte dell’anno? Non è da escludere, tuttavia, che il ballerino trascorra il Capodanno con Santiago che ha, invece, trascorso il Natale con mamma Belen. Resta, dunque, top secret la vita privata del ballerino napoletano. Nonostante i mille gossip che girano su di lui, De Martino, almeno per il momento, preferisce restare in silenzio.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO È GIÀ AL LAVORO CON L’AMICO MARCELLO SACCHETTA, FOTO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Le vacanze di Stefano De Martino non sono durate poi molto. Il ballerino ha trascorso il Natale insieme alla sua famiglia a Napoli ma già da qualche giorno ha fatto ritorno a Roma, la città dove lavora ad Amici di Maria De Filippi. Ieri si è infatti tenuta la registrazione della puntata che vedremo in onda il 7 gennaio e il ballerino si è già rimesso al lavoro insieme agli altri professionisti. A testimoniare ciò uno scatto che lo ritrae in sala prove con l’amico e collega Marcello Sacchetta, l’altro “supporter” del talent show di Canale 5. Il selfie pubblicato da Sacchetta sul suo profilo Instagram ci mostra i due ballerini in una delle sale della scuola, pronti per ritornare a danzare: “What's up? #amici16”. Ciò che colpisce è l’aspetto molto serioso di Stefano: arrabbiato o solo concentrato? Clicca qui per vedere lo scatto che ha fatto strage di like conquistandone oltre 24mila in meno di un giorno.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: ECCO DOVE SARÀ IL BALLERINO LA NOTTE DI CAPODANNO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - L'avventura a Selfie - Le cose cambiano, per Stefano De Martino, si è conclusa lo scorso mercoledì sul piccolo schermo di Canale 5, con l'ultima puntata in programma: il ballerino tornerà in scena in televisione quando riapriranno le porte della scuola di Amici di Maria De Filippi, ma secondo diversi scatti postati dai fans sui social, sembra che proprio l'altro giorno sia stato avvistato in stazione a Roma, pronto a tornare in pista. Stefano De Martino, infatti, non lascerà 'orfani' i suoi fans la sera di Capodanno: sarà lui la guest star dell'evento organizzato presso Crystal The Music Club, a Vallo della Lucania in via Forestalla. Sulla pagina Facebook ufficiale del locale, infatti, è stata condivisa la locandina che mostra il suo volto e il suo nome in primo piano, insieme anche ai loghi di Selfie e di Amici, due delle trasmissioni che gli hanno dato più risalto nell'ultimo periodo: chi non se lo perderà per salutare nel modo giusto l'anno giusto? Clicca qui per vedere il post con la locandina direttamente dalla pagina Facebook ufficiale di Crystal The Music Club.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO SVELA IL SUO SEGRETO PER MANTENERE LA CONCENTRAZIONE, FOTO - Forse non è la prima cosa che viene in mente ma la danza è un lavoro che necessita di molta precisione. Stefano De Martino, che ha fatto di questa sua passione il suo lavoro, lo sa bene e sa anche quanto sia importante rimanere concentrati su ogni singolo passo per dare al pubblico la migliore delle esibizioni possibili. Saper incanalare l’attenzione per rendere al meglio è poi qualcosa che serve in ogni ambito della vita e chi trova la giusta ricetta per arrivare a un risultato così ambito può sfruttare tale “segreto” in tutti i campo in cui desidera riuscire al meglio. L’ex marito di Belen Rodriguez sembra essere riuscito in questo arduo compito e ha voluto condividere coi fans la scoperta fatta. Sulla sua pagina Facebook il ballerino di Amici di Maria De Filippi ha condiviso una bella foto in bianco e nero che lo ritrae con le cuffie mentre guarda qualcosa sul suo cellulare e ad accompagnare l’immagine c’è quella che parrebbe essere una citazione: “‘La concentrazione nasce da una combinazione di fiducia e di fame.’ #atwork #focused” . La giusta combinazione di fiducia e dame per mantenere la concentrazione sembra essere un buon argomento per i fans di De Martino, che hanno risposto al suo post con oltre 12mila like. La sua perla di saggezza ha inoltre fatto il giro del social network grazie a un centinaio di condivisioni in un paio d’ore, suscitando commenti come questi: “Sei un ragazzo di altri tempi... come piacciono alle donne bello fuori ma più bello dentro.. ti auguri di trovare una compagna simile a te”, “Volevo dirti ,così spassionatamente ,che sei una bella persona ,e che non sarà stato facile x Belen sostituirti,sei tutto quello che una Donna cerca in un uomo!! Sei bello dentro e fuori!! Fortunato chi incrocia il tuo cammino!!”, “Verissimoooooooooooo!!soprattutto la fiducia!”.

© Riproduzione Riservata.