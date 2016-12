STRISCIA LA NOTIZIA/ Ezio Greggio e Enzo Iacchetti su Canale 5: quali saranno i servizi di oggi, 30 dicembre 2016? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e le due veline Ludovica Frasca ed Irene Cioni sono i protagonisti principali del programma satirico Striscia la notizia, in onda su Canale 5. Prima di scoprire i nuovi servizi della puntata di oggi, venerdì 30 dicembre 2016, vediamo cosa è successo ieri. Il primo servizio è dell'inviato che imita Bruno Vespa, esso ferma vari politici nella capitale per qualche battuta comica, tra di loro ci sono Nunzia Di Girolamo e Francesco Boccia. Successivamente si va al servizio di Luca Galtieri che espone la situazione dei depuratori in Calabria che non funzionano, portando inquinamento in mare. Si ritorna in studio e Iacchetti annuncia Radja, che parla degli imprenditori stranieri che lavorano qui in Italia. Così vengono intervistati sia dei ragazzi per sapere se lavorerebbero per degli stranieri, sia chi lavora per tali imprenditori. Dopo questo servizio, l'inviato successivo è Edoardo Stoppa e stavolta è andato a Desenzano per la situazione che vivono i volatili, essi muoiono per delle reti realizzate per catturarli. Il conduttore Iacchetti presenta poi il servizio di Luca Sardella, che con la rubrica Speranza Verde parla si occupa dei bonsai e della loro cura. Max Laudadio è l'inviato che da Roma testimonia la situazione di un trasloco della sede del Ministero dello sviluppo economico, viene mostrato lo spreco dei vari materiali. Si passa poi alla rubrica Fiction follie dove vengono mostrati vari errori delle fiction come un Posto al sole e Squadra Antimafia. Pinuccio, dalla città di Cagnano, mostra un villaggio che risulta essere disabitato fin dagli anni 50 ed è anche martoriato dai vandali. Viene quindi intervistato il sindaco della città che spiega che il tentativo di recuperarlo è stato invano, e si spera che la situazione si possa risolvere a breve. Luca Abete in collegamento da Napoli mostra come vengono venduti caschi non omologati. Essi sono per gli sci ma i cittadini della città sopra citata li usano per andare sugli scooter. Si arriva alla rubrica denominata Striscia il cartellone di Cristiano Militello, vengono visualizzati gli strani cartelloni in giro per l'Italia, non mancano poi gli intervistati che salutano i conduttori in studio.

