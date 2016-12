Super 8/ Su Italia 1 il film con Joel Courtney diretto da J.J. Abrams, gli omaggi del regista e i riconoscimenti della pellicola

SUPER 8, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 30 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - Super 8 è il film che andrà in onda su Italia 1 oggi, venerdì 30 dicembre 2016, in seconda serata. Fantascienza, thriller, azione e avventura sono i componenti della pellicola che è stata scritta, diretta e sceneggiata da J.J. Abrams con la produzione di Steven Spielberg e Bryan Burk. Il montaggio è stato effettuato da Maryann Brandon con Mary Jo Markey con gli effetti speciali che sono stati realizzati da Industrial Light & Magic. J.J. Abrams, in veste di regista e sceneggiatore, rende omaggio al suo maestro e mentore Spielberg. L'ambientazione e i protagonisti ricordano un po' i Goonies e un po' E.T. l'extraterrestre, e la pellicola è ricchissima di citazioni dei film di Spielberg, in particolare il già citato E.T. e Incontri ravvicinati del terzo tipo. In alcuni momenti gli omaggi sembrano quasi eccessivi: le continue citazioni e "strizzatine d'occhi" di Abrams agli appassionati sono tuttavia una delle caratteristiche peculiari del suo stile cinematografico, soprattutto quando è chiamato a rinverdire vecchi classici come Star Trek o Star Wars. Il film ha ricevuto numerosissimi riconoscimenti soprattutto per il cast di giovani e giovanissimi attori perfettamente calati nella parte. Nel 2012 Super 8 ha vinto 3 Saturn Award come miglior regia, miglior colonna sonora e migliore interpretazione per Joel Courtney.

SUPER 8, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 30 DICEMBRE 2016: IL CAST E LE CURIOSITA' - Super 8, il film in onda su italia 1 oggi, venerdì 30 dicembre 2016 alle ore 23.35. Una pellicola dal genere thriller che è stata realizzata nel 2011 e diretta da J.J. Abrams (Star Trek, la serie tv Lost, Star Wars VII- Il risveglio della forza) con la produzione di Steven Spielberg (Jurassic Park, Schindler's List - La lista di Schindler, la serie di film di Indiana Jones). Il film Super 8 è interpretato da Joel Courtney, Elle Fanning (Il curioso caso di Benjamin Button, La legge della notte) e Kyle Chandler (King Kong, The Kingdom, Ultimatum alla Terra)Il regista Abrams, è figlio di due produttori, uno televisivo e uno cinematografico, ed ha iniziato giovanissimo a lavorare per il cinema. Ha esordito alla regia nel 2006 con Mission Impossible III, ma i suoi impegni maggiori sono come sceneggiatore e produttore, sia di film per il cinema che di serie tv. In particolare Abrams è diventato famoso come creatore delle serie tv Alias (5 stagioni dal 2001 al 2006), Fringe (su cui ha lavorato dal 2008 al 2013) e soprattutto Lost, serie di grandissimo successo che lo ha reso uno degli sceneggiatori e produttori tv più noti. In gioventù ha recitato anche in una manciata di pellicole, fra cui A proposito di Henry (1991) e 6 gradi di separazione (1993). Ma ecco in breve la trama del film.

SUPER 8, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 30 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Ohio, anno 1979. Un gruppo di ragazzi deve partecipare ad un festival cinematografico provinciale. Mentre girano una scena con la loro Super 8 i ragazzi sono testimoni di un terribile incidente ferroviario e vedono qualcosa che fugge dal treno. La cittadina in cui vivono si riempie subito di militari che cercano qualcosa, mentre le persone del paese cominciano misteriosamente a scomparire. Il treno infatti era adibito al trasporto di un segreto militare, un essere misterioso fuggito in seguito all'incidente, o forse causa dello stesso, che ora terrorizza la cittadina. Starà ovviamente ai ragazzi tentare di indagare su questo mistero e scovare la misteriosa creatura.

