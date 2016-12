TEMPESTA D'AMORE/ Anticipazioni: Clara partirà per il Brasile? Ecco il nuovo piano di Adrian (oggi

TEMPESTA D'AMORE, ANTICIPAZIONI 30 DICEMBRE: LA PROPOSTA DI ADRIAN A CLARA - Tempesta d'amore tornerà questa sera su Rete 4 per l'ultima puntata breve settimanale. In essa Adrian continuerà ad essere certo che Lucien non abbia buone intenzioni e che, dietro al suo viaggio in Brasile con Clara, ci sia dell'altro. Sarà per questo che avrà per la sua amica d'infanzia una proposta per convincerla a restare a casa: l'idea sarà di aprire un laboratorio al Fuerstenhof nel quale lei potrà dilettarsi con le sue creazioni. Tale proposta riempirà di entusiasmo la nipote di Alfons, ma non basterà per convincerla a restare: secondo lei, infatti, la partenza per il Brasile sarà un'ottima idea, per convincere un famoso stilista a prendere in considerazione i suoi bozzetti. La questione si farà sempre più complicata e non mancherà il sospetto che i sentimenti di Adrian nei confronti di Clara comincino a farsi chiari: proverà qualcosa per la sua cara amica? O il suo cuore continuerà a battere solo per Desiree? I dubbi tormenteranno anche Tina, soprattutto dopo che Oskar ha chiuso David in cantina per fare in modo che non incontrasse la giovane cuoca. Ma nonostante la delusione, l'amica di Luisa deciderà di dare un'altra possibilità al mastro birraio e lo incontrerà al lago, proprio mentre David li osserverà da lontano. Nils e Pia continueranno ad avere varie occasioni di incontro sul lavoro e il fatto scatenerà la gelosia di Charlotte, preoccupata riguardo i problemi che la differenza d'età con il fisioterapista potrebbe scatenare. Werner proverà a tirarla su di morale, facendole notare come i sentimenti di Nils siano sinceri. Le sue parole basteranno?

© Riproduzione Riservata.