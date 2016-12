THE FAMILY HOLIDAY/ Su Italia 1 il film con Andrea Bates e Kevin Connell. Le curiosità sulla pellicola (oggi, 30 dicembre 2016)

THE FAMILY HOLIDAY, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 30 DICEMBRE 2016: CURIOSITA' - The family holiday è il film che andrà in onda su Italia 1 oggi, venerdì 30 dicembre 2016. Una pellicola dal genere commedia che è stata affidata alla regia di Craig Clyde nel 2007 ed è stata prodotta in USA con la durata di 90 minuti circa. Il regista Craig Clyde non si è limitato a dirigere il film, il cineasta ha anche firmato la sceneggiatura dell'opera. Tra i principali interpreti troviamo troviamo Dave Coulier, attore e doppiatore americano ha debuttato verso la fine degli anni ottanta e i primi anni novanta con la sitcom Full House di Joey Gladstone. Altre sue interpretazioni vanno apprezzate in Scooby e Scrappy-Doo, Fuori controllo, The Real Gostbusters, Yoghi e il magico volo del Spruce Goose, I misteri di Silvestro e Titty, Giovani Titani, e Fuller House (2016). Accanto a lui si nota la bravura di Alexa Fischer, nota attrice per le sua diverse interpretazioni in serie televisive quali Strong Medicine dal 1999 al 2005, NCIS nel 2003, e CSI: New York dal 2004 al 2013. Vanno anche ricordati Bones, In Justice, e oltre ad aver avuto parte in The Family Holiday, recentemente ha lavorato anche per la serie Rizzoli & Isles.

THE FAMILY HOLIDAY, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 30 DICEMBRE 2016: IL CAST E LE CURIOSITA' - The family holiday, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 30 dicembre 2016 alle ore 16.25. Una commedia sentimentale realizzata nel 2007, per quanto riguarda la regia del film, dietro alla macchina da presa troviamo Craig Clyde, autore statunitense che ha prodotto pellicole molto popolari e cariche di buoni sentimenti come, ad esempio, "I cani dei miracoli", "A Christmas Wish", e "Per colpa di un angelo". Venendo invece a parlare del cast che ha preso parte a questa produzione, la protagonista ha il volto dell'attrice Andrea Bates conosciuta agli occhi del grande pubblico per aver preso parte a film di grande successo televisivo quali "The Art of Getting Over It" e "Nefertiti Revealed". Al suo fianco troviamo Kevin Connell, attore statunitense, i film più noti a cui ha preso parte sono, senza dubbio alcuno, "Knights of Badassdom" e "Zombie Honeymoon". Citiamo, infine, la presenza di Dave Coulier, comico e doppiatore americano che nel corso della sua brillante carriera ha preso parte a produzioni televisive molto amate dagli spettatori come, ad esempio, "Full House", " The Little Mermaid" e "Lois & Clark - Le nuove avventure di Superman". Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

THE FAMILY HOLIDAY, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 30 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Il protagonista del film è Donald 'Doc' Holiday (Dave Coulier), si tratta di uomo che nel corso della sua vita è riuscito a raggiungere un discreto successo economico che lo ha reso piuttosto benestante. Purtroppo per lui, però, questa scalata alla ricchezza lo ha portato ad essere solo e triste: la sua vita sentimentale è un vero e proprio disastro. Nonostante non sia più giovanissimo, Doc è ancora uno scapolo incallito, senza figli e senza neppure uno straccio di fidanzata. La cosa, però, non sembra pesargli in nessun modo, il nostro protagonista è un vero e proprio misantropo che non si cura del resto del genere umano se non nella misura in cui esso gli può apportare un ulteriore beneficio finanziario. Un giorno, però, gli arriva una notizia davvero sorprendente, un suo vecchio zio muore in modo improvviso. Doc era il suo unico parente e quindi il defunto ha lasciato a lui in sede testamentaria tutte le sue immense ricchezze, si stima che il patrimonio si aggiri attorno ai dieci milioni di dollari. Ovviamente, il nostro protagonista è molto felice all'idea di diventare ancora più ricco, una cifra del genere non può che solleticare il suo appetito. Purtroppo per lui, però, l'anziano zio ha messo una condizione molto restrittiva prima che Doc possa entrare in possesso del patrimonio, il nipote dovrà mostrare al notaio incaricato del controllo di essere un padre di famiglia responsabile ed affettuoso. Per il nostro protagonista è davvero un bel problema dato che non ha mai avuto intenzione di sposarsi e non sa nemmeno come fare a trovare una donna che faccia al caso suo. Di fronte a questo dilemma, però, Doc decide di reagire e cerca di fare di tutto per truffare l'esecutore testamentario. Il suo primo passo è quello di procacciarsi una prole, l'affarista si reca in un orfanotrofio ed ingaggia due bambini senza famiglia. I loro nomi sono Amanda (Abigail Schornick) e Tim (William Schultz ) e sono davvero due piccole pesti scatenate. Risolto questo problema, al nostro protagonista non resta che trovare una donna che accetti di fingersi la sua sposa, la sua attenzione cade su una giovane donna di nome Elizabeth Rogers (Alexa Fischer), inizialmente assunta per fare da tata ai due orfanelli. Come se mantenere credibile questa farsa davanti agli occhi dell'esecutore testamentario, Doc deve fare i conti con le ambizioni di Tim e di Amanda. I due ragazzini, infatti, si sono resi conto di quanto sia importante per il loro padre adottivo la finzione che sono chiamati a sostenere, si rivelano per essere bambini molto svegli e cercano di volgere la situazione a loro vantaggio. Il loro primo passo li porta a ricattare Doc per convincerlo a donare loro il cane che desiderano da tanto tempo...

