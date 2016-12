THE LAST KINGDOM/ Anticipazioni puntata 30 dicembre 2016: Uhtred scopre la verità sulla sorella! (finale di stagione)

THE LAST KINGDOM, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 30 dicembre 2016, Premium Stories trasmetterà l'ultimo episodio di The Last Kingdom, in prima Tv assoluta. Sarà il decimo, dal titolo "L'ultima battaglia". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Uhtred (Alexander Dreymon) guida il suo gruppo all'attacco dei danesi, nonostante non fossero presenti nella visione. Il gruppo viene però sconfitto dal nemico, subito dopo che Uhtred ha rivelato la presenza dell'argento della ricompensa. Skorpa (Jonas Malmsjö) inoltre, minaccia di uccidere la Regina Yseult (Charlie Murphy) se non gli verrà consegnato tutto il tesoro. La donna offre poi ad Uhtred altro argento in cambio della loro protezione. L'aldermanno preleva solamente un crocifisso, con cui pagare il debito contratto dal padre della moglie. Torna poi da Mildrith (Amy Wren) per comunicarglielo, ma le sottolinea anche che fra loro è tutto finito. La donna gli impone poi di scegliere fra lei ed Yseult, ma l'aldermanno ha già preso la sua strada ed Yseult accetta, come parte della sua visione. Raggiungono Winchester solo il giorno dopo e Beocca (Ian Hart) dimostra di essere fortemente agitato. Con sua grande sorpresa, Alfred (David Dawson) ha accettato le accuse mosse da Odda il Giovane (Brian Vernel) ed accusa Uhtred di aver ucciso diversi monaci britanni sotto il comando di Skorpa. Per confermare le accuse viene chiamato Leofric (Adrian Bower), che afferma la propria complicità nei misfatti. Anche se Beocca preme perché l'aldermanno supplichi la grazia, Uhtred si rifiuta e viene condannato a morte. Leofric chiede la possibilità al Re di poter combattere all'ultimo sangue Uhtred, l'unica possibilità per lasciare che possa sopravvivere. Dato il valore del guerriero, Alfred accetta che i due uomini si battano e che del loro destino decida l'Onnipotente. Quella sera, Leofric incontra Uhtred per mettersi d'accordo sulla battaglia e gli rivela la verità sul proprio gesto. Poco dopo, Yseult gli fa capire che sarà lui ad uscire vincitore dallo scontro. Il giorno seguente, la battaglia ha inizio e Leofric sembra leggermente in vantaggio, mentre la folla incita perché uno dei due muoia. L'evento viene tuttavia interrotto dall'arrivo dei danesi guidati da Guthrum (Thomas W. Gabrielsson), che irrompono nel villaggio ed uccidono tutti coloro che incontrano sul loro cammino. Uhtred fa in tempo a prelevare Yseult ed a portare con sé Leofric ed incontra Brida (Emily Cox) sulla propria strada. Sulle prime sembra che la donna voglia colpirlo, ma infine lo lascia passare, assicurandogli però che non riferirà a Ragnar (Tobias Santelmann) che è ancora suo fratello. Intanto, Aethelwold (Harry McEntire) affronta stupidamente Guthrum (Thomas W. Gabrielsson) da solo e viene fatto prigioniero. L'aldermanno fugge per i boschi, dove si rintana in attesa di una via sicura. Viene anche informato che Alfred è ancora vivo e che ha trovato riparo nelle vicinanze, ma rifiuta di incontrarlo per unirsi alla difesa del popolo del Wessex.

THE LAST KINGDOM, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 30 DICEMBRE 2016, EPISODIO 10 "L'ULTIMA BATTAGLIA" - Uhtred guida il suo gruppo verso il terreno degli Odda, dove dovrebbero trovare Alfred ed il resto degli uomini. Prima passano però dalla vecchia casa dell'aldermanno, dove scoprono che il bambino è morto. E' convinto che anche Mildrith sia stata uccisa, ma Yseult gli rivela che è viva, così come sua sorella, e che si trovano in mano ai danesi. La Regina gli rivela questi ultimi particolari, per poi concedergli la propria verginità e perdere i poteri. Intanto, Alfred raduna a sé tutti gli uomini per combattere contro i danesi una volta per tutte, non sapendo che Odda sta stringendo un accordo di pace con Skorpa. Convinti di unire gli uomini in battaglia, Uhtred e Leofric riceveranno un'altra battuta d'arresto quando scopriranno che Alfred ha altri piani in mente.

