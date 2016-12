THE STRAIN 3/ Anticipazioni puntata 30 dicembre 2016: Setrakian e Quinlan costruiranno il sarcofago?

THE STRAIN 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 30 dicembre 2016, Fox Crime trasmetterà un nuovo episodio di The Strain 3, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "La scatola nera". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Kelly (Natalie Brown) ed Eichorst (Richard Sammel) forniscono uno i baby Strigoi a Zach (Max Charles) perché possa proteggerlo delle minacce in corso. Intanto, Fet (Kevin Durand) scopre che l'ufficiale che dovrà accompagnarlo a distruggere il nido è il Capitano Kate Rogers (America Olivo), la donna con cui di recente ha trascorso una notte di passione. La tensione con Dutch (Ruta Gedmintas) è ancora presente, soprattutto dopo che porta la donna nella loro tana. Gus (Miguel Gomez) ed Angel (Joaquín Cosio) invece vengono portati a Central Park con il resto della squadra di sicurezza, con la promessa che non faranno più turni se si dimostreranno valorosi. Qui, Gus conosce Maria (Tracy Perez), una giovane donna arrestata per un reato minore. La squadra di Fet viene decimata ad ogni passo, così come quella di Gus ed Angel, che si imbattono diverse volte negli Strigoi. Tardi (Lee Tergesen) impone a Maria di entrare in un tunnel che porta ad un nido, ma Gus prende in ostaggio una delle guardie ed impone all'ufficiale di lasciarli andare. Tardi prova a sparare, ma uccide la sua stessa guardia ed Angel lo uccide. Gus guida quindi il gruppo verso l'uscita, assieme ad altri due o tre sopravvissuti. Nello stesso momento, Kelly ed Eichorst annunciano a Zach che ha pochi minuti di tempo per raccogliere tutto quello che vuole portare con sé, perché devono andare via in fretta, prima dell'arrivo di una nuova minaccia. Zach decide tuttavia di lasciare un messaggio all'interno di un libro. Una volta usciti dal tunnel, Gus ed Angel si imbattono in Fet e la Rogers, ma decidono di dividersi. Angel infatti sceglie di accompagnare Maria fino all'uscita più vicina. Nel frattempo, Dutch e Eph (Corey Stoll) raggiungono il loro bersaglio e trovano finalmente la tana in cui si trovava Zach fino a qualche minuto prima. Eichorst si presenta nel corridoio al cospetto del medico, facendo leva sul suo presunto abbandono del figlio. Nello stesso momento, la Feraldo (Samantha Mathis) canta vittoria per la distruzione del nido e per il successo dell'operazione di Fet. Scopre però che una folla di Strigoi ha appena distrutto un accesso alla città e sono entrati a migliaia a Central Park, con l'obbiettivo di riprendere il controllo. La Feraldo è quindi costretta ad ordinare la ritirata, consapevole di aver peerso. Eichorst cerca invece di aggredire Eph, ma il medico lo manca. Quando lo Strigoi è sul punto di morderlo, Dutch gli taglia una mano spingendolo a fuggire.

THE STRAIN 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 30 DICEMBRE 2016, EPISODIO 7 "LA SCATOLA NERA" - Fet e Setrakian raggiungono un banco dei pegni di Brooklyn per raccogliere l'argento con cui costruire il sarcofago. Lungo la strada, il gruppo si ferma nell'appartamento dei genitori di Fet, dove scoprono che si sono suicidati dopo aver scoperto di essere stati infettati. Nel passato, il nonno di Fet viene catturato dai nazisti e costretto a giustiziare i prigionieri ebrei in cambio di un trattamento migliore. Anni dopo, l'uomo si suicida divorato dai sensi di colpa. Durante il loro studio sulla comunicazione Strigoi, Eph e Dutch isolano un segnale che credono corrisponda alla voce del Padrone. I due e Quinlan si mettono poi in viaggio per recuperare la scatola nera dell'aereo che il Padrone ha usato per raggiungere l'America. Sperano di ottenere un campione puro della voce della creatura, in modo da fare il confronto con il segnale che hanno ottenuto. Intanto, Palmer continua a peggiorare sempre di più ed assieme al suo team si lancia alla ricerca del misterioso carico che proviene dall'Egitto. In cambio del suo aiuto per trovare il carico, Setrakian accetta di dare a Palmer una singola goccia di bianco, in modo da rivitalizzarlo.

