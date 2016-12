Anticipazioni Un Posto al Sole/ Anticipazioni puntate 2 gennaio e 30 dicembre: Nunzio rischia una pena severa?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 2 GENNAIO 2017: NUNZIO RISCHIA UNA PENA SEVERA - La prima puntata di Un posto al sole del nuovo anno sarà ancora una volta all'insegna dei problemi giudiziari di Nunzio. Dopo il suo arresto, avvenuto davanti agli occhi sconvolti di Chiara, il giovane Cammarota rischierà una condanna molto severa poiché il vero sviluppo dei fatti faticherà ad essere chiarito: Gianni non si troverà e non potrà essere interrogato dalla Polizia riguardo il suo possibile coinvolgimento. Allo stesso tempo Petrone, i cui ricordi si faranno sempre più chiari, non intenderà essere d'aiuto a Nunzio, che anche questa volta ha dimostrato di non essere una persona affidabile. Con questi presupposti, il figlio adottivo di Nunzio dovrà rassegnarsi ad una lunga detenzione in carcere? Insieme a questa trame particolarmente avvincenti, oggi a Upas i telespettatori assisteranno al desiderio di Silvia di ritagliarsi del tempo tutto per sé: ma con gli impegni familiari e professionali sarà molto difficile realizzare questo desiderio.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 DICEMBRE 2016: CALANO GLI ASCOLTI, SHARE ALL’8.5% - La soap opera Un posto al sole tornerà questa sera su Rai Tre alle 20.40 per l’ultimo episodio di questo 2016. Domani scopriremo quali ascolti farà registrare la puntata e c’è da sperare che il risultato sia migliore rispetto a quello di ieri. L’episodio trasmesso giovedì 29 dicembre ha infatti incollato davanti al televisore 2.211.000 telespettatori per uno share dell’8.5%. Si tratta sicuramente di un buon risultato ma il giorno prima era andata meglio: la soap opera partenopea aveva infatti toccato il 9% grazie alla preferenza accordata da 2.283.000 telespettatori. Un posto al sole può quindi fare meglio dell’8.5% di share, ci riuscirà questa sera? Per scoprirlo non ci resta che consultare i dati Auditel che verranno resi noti domani.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 DICEMBRE 2016: VIDEO REPLICA ULTIMO EPISODIO - La serata di Rai Tre ci offrirà alle 20.40 un nuovo appuntamento con Un posto al sole, l’ultimo per questo 2016. Prima di scoprire con quali emozionanti colpi di scena concluderemo l’anno, vediamo insieme cosa è accaduto ieri nell’ultima puntata della soap opera ambientata a Napoli. Nell’episodio trasmesso giovedì 29 dicembre 2016 abbiamo visto Guido ricevere una bella lezione su se stesso grazie alle parole di Vittorio, ascoltate per caso. Nel frattempo Raffaele, forte della propria esperienza, ha insegnato un paio di cose a suo figlio Patrizio, anche se poi ha scoperto di essere proprio lui quello che ha imparato di più. Chi si fosse perso la puntata, o volesse rivederla, potrà farlo grazie al servizio di video replica messo a disposizione da Raiplay.it, cliccando qui.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 DICEMBRE - Nelle ultime due puntate che separano Un Posto al Sole dal 2017, probabilmente, vedremo un ritorno preponderante in scena di Monica. La madre di Serena, ormai ai ferri corti con la figlia, avrà posizioni così diametralmente opposte a quelle della giovane che il fronteggiarsi diverrà una necessità. Lo stesso si potrà dire di Angela, la cui sopportazione ha un limite e che probabilmente lascerà i telespettatori senza fiato con qualche gesto abbastanza drastico. La scena più toccante degli ultimi giorni è stata quella in cui Nunzio si confessa al padre tramite carta e penna. Il ragazzo così chiuso e difficile alle confidenze, infatti, ha deciso di aprire il suo cuore e spiegare al padre perché dovrebbero entrambi costituirsi alla Polizia e smettere di fingere. Il ragazzo sembra maturo e pieno di forze, ma non si può escludere un voltafaccia nelle prossime puntate, preso da atavica paura.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 DICEMBRE - Un posto al sole tornerà questa sera per un episodio che sicuramente non resterà privo di colpi di scena per quanto riguarda le sorti di Nunzio. Le anticipazioni ufficiali della Rai sono infatti particolarmente scarne da questo punto di vista e sappiamo bene, quando ciò accade, il colpi di scena sono davvero sorprendenti. Il giovane Cammarota dovrà finalmente affrontare le conseguenze delle sue azioni? Verrà arrestato con l'accusa di rapina e tentato omicidio? In attesa di scoprire se finalmente tutti i nodi verranno al pettine, non mancheranno i problemi tra altri inquilini di Palazzo Palladini. Gli scontri tra padri e figli saranno all'ordine del giorno e vedranno protagonisti in primis Guido e Vittorio: il vigile ascolterà per caso alcune affermazioni del ragazzo e si renderà conto di avere commesso più di qualche errore in passato. Raffaele non se la passerà molto meglio, quando capirà di avere molto da imparare da Patrizio.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 30 DICEMBRE: NUNZIO VIENE SALVATO DA GIANCARLO? - Un posto al sole conclude oggi la sua programmazione del 2016 con una puntata ancora all'insegna dei problemi di Nunzio. Il giovane Cammarota si troverà in carcere con l'accusa di rapina a mano armata e tentato omicidio e a sorpresa potrebbe essere Giancarlo a salvarlo da questa complicata situazione. Il padre di Chiara, infatti, comincerà a ricordare alcuni particolari della rapina avvenuta nella sua abitazione, compreso il fatto che non sia stato Nunzio a sparare. Ma davvero rivelerà alla Polizia ciò che è tornato nella sua mente? O approfitterà della situazione per liberarsi una volta per tutte del ragazzo del quale non si è mai fidato? L'arresto di Nunzio non segnerà la fine dei problemi tra Angela e Franco: al contrario la coppia avrà pareri discordanti su quanto accaduto e faticherà a superare le tante incomprensioni. Otello troverà il romanzo scritto da 'Grazia Rossellini' e chiederà a Michele dei chiarimenti su tale scoperta. Saviani perà non avrà il coraggio di confessare la verità, arrivando a mentire sulla vera identità dello scrittore. E per il giornalista arriverà anche il momento di dare una versione di sé decisamente insolita alla radio: Scheggia, infatti, gli farà una proposta che non potrà rifiutare...

UN POSTO AL SOLE, DOVE SIAMO RIMASTI: Nelle ultime puntate di Un Posto al sole, le telecamere e i cuori del pubblico non potevano non ruotare attorno a Nunzio. Il ragazzo sembra riemerso dallo stato di incoscienza in cui si trovava, quasi sperduto e confuso sul suo luogo di reclusione volontaria. Nunzio potrà essere fragile ma non è stupido, ha capito perfettamente che la sua intera famiglia è in pericolo per colpa sua, specialmente suo padre Franco, che continua a coprirlo incurante del pericolo. Nunzio è rimasto solo mentre il padre è andato a cercargli qualcosa da mangiare, e allora ne approfitta e gli scrive un biglietto carico di sentimento, nel quale enuclea tutta la sua sincera gratitudine, ma dichiarandosi anche stufo di continuare a fingere: non è giusto per lui, sua sorella e la sua matrigna. Napoli è in fermento in questi giorni di Natale, ma non abbastanza da far perdere di vista le storie che animano i protagonisti di UPAS. La storia tra Franco e Angela è in crisi nera, non c'è nulla da fare. L'uomo è praticamente alienato per via del segreto che si porta dentro, quasi non parla con nessuno ed ha difficoltà a relazionarsi persino con la sua stessa compagna. La proverbiale pazienza di quest'ultima sta scadendo e si sta rarefacendo a vista d'occhio, tanto più che se Franco non le parla si rischia una conflagrazione senza precedenti non appena la storia del figlio verrà a galla. Parallelamente troviamo, nella puntata di oggi, uno scontro che farà parlare tutti i personaggi della soap: Guido e Vittorio, ognuno arroccato nella propria torre d'avorio ed incapace di scendere a compromessi con l'altro, non riescono a non scontrarsi. Il padre sembra sempre prevalere sul figlio, ma la dialettica di quest'ultimo ha un che di pungente e piazza delle sentenze che somigliano a dei moniti di vita. Il ragazzo all'inizio acerbo è cresciuto ed è diventato un uomo, il padre non può far altro che accettarlo e farsi da parte. Chi sta passando un periodo nero è invece Serena: la donna ferita, infatti, ha fatto una scelta che la porterà a conseguenze devastanti. Ieri Serena ha ascoltato in televisione tutto quello che il padre ha raccontato di fronte a milioni di persone, ma che evidentemente non reputava di dover raccontare a lei, ed ha scelto di andare a smaltire la delusione in un bar: l'alcool, però, è stato troppo, tanto che nella puntata di oggi se ne sono visti ancora i segni. Non è che Serena si sta per lanciare nella strada autodistruttiva dell'alcolismo? I telespettatori più affezionati sono molto preoccupati della piega che prenderà la vita della bella donna, che ormai praticamente non parla neanche più con suo marito, un tempo unica fonte di sostegno morale.

