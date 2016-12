UNA VITA / Anticipazioni puntate spagnole: Rosina tradisce Susana ma per le chiede perdono!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE: Nelle prossime puntate di Una vita, già andate in onda in Spagna, vedremo Rosina dire addio al marito ma consolarsi con il giovane Liberto. I colpi di scena non finiscono qui visto che proprio il giovane, nuovo arrivato della soap e che ha il volto di uno dei fratelli Buendia de Il Segreto (ovvero Anibal, il moro), è parente di Susana. La sarta nei prossimi giorni non solo scoprirà di avere un nipote, Victor, ma dovrà acconsentire anche alle nozze del figlio con Juliana. Come se non bastasse, ecco arrivare il colpo di scena. Susana e i suoi vicini beccheranno Rosina e il suo giovane amico a letto insieme proprio nel salone di casa sua e sarà a quel punto che le dirà di non vorrà più essere sua amica. Rosina non si arrende e, messo da parte l'imbarazzo del momento, decide di affrontare l'amica di sempre per chiederle di tornare sui loro passi. Susana riuscirà a perdonarla oppure no? L'affronto è stato davvero così grave?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE: Huertas e Felipe continuano ad indisporre i fan di Una vita, per ora solo in Spagna. L'avvocato è caduto nuovamente in tentazione finendo nella rete di una delle donne che aveva frequentato in passato e che adesso si è presentata ad Acacias 38 come nuova cameriera di Trini e Ramon. Dal loro primo incontro a finire a letto insieme è passata qualche settimana ma non c'è voluto molto per Celia accorgersi di tutto e cogliere i due in flagrante. A quanto pare l'avvocato vuole tornare sui suoi passi e dopo aver chiesto scusa alla moglie, senza molto successo, ha chiesto l'aiuto all'amica Trini ma ricevendo un no come risposta. Risultato? I due amanti si sono rivisti e non solo Huertas ha deciso di rifiutare l'avvocato ma Susana li ha visti insieme in atteggiamenti più che amichevoli. La pettegola di Via Acacias 38 è già pronta a gridare ai sette venti che i due sono amanti?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una vita rivelano nuovi colpi di scena e ritorni poco graditi. Tra questi non possiamo non mettere Ursula. La cattiva domestica di Cayetana era data per morta da tutti ma non solo è ancora viva e vegeta ma è tornata in città per vendicarsi. La prima a finire nelle sue mani è Guadalupe che morirà uccisa a colpi di forbici nei boschi che circondano la città. A quanto pare la domestica non si fermerà qui a mettera nel suo mirino anche la bella Cayetana. La donna già confusa e non al pieno delle sue capacità, si troverà contro l'arpia anche ad una riunione del consiglio del palazzo dove proprio lei sarà a chiedere la presidenza per Teresa. A quanto pare Ursula sembra pronta a destabilizzare ancora di più la sua ex signora, le due si scontreranno e i conti si chiuderanno con la morte di una delle due? Il 2017 porterà con sè un altro addio? Sembra proprio che le disgrazie e le tragedie non abbiamo mai fine nella soap spagnola perchè l'anno prossimo dovrebbe essere diverso?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: Una vita torna anche oggi sia in Italia, con una doppia puntata, che in Spagna. Nel pomeriggio i fan della soap spagnola si ritroveranno insieme, unito da un filo invisibile, pronti a vedere le avventure di Cayetana e i suoi vicini con l'unica differenza che in questo momento in Spagna è Teresa (una new entry) ad essere protagonista. La giovane stava per finire in carcere ma Fernando, innamorato perso di lei, è riuscito a farla tornare libera. Al suo ritorno a casa, l'uomo ha deciso di confessare il suo amore ma solo per essere rifiutato visto che Teresa ha già il cuore occupato da un altro, da chi? Ma dal suo Mauro ovvio e proprio in queste puntate i due non solo avranno modo di ritrovarsi ma anche di scioglersi in un bacio mozzafiato. Questo è solo l'inizio di qualcosa di bello o anche il loro amore sarà tormentato e sofferto? Solo il tempo rivelerà nuove anticipazioni e nuovi colpi di scena.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: TERESA RICORDA IL SUO PASSATO? - L'entrata in scena di Teresa Serra è ormai prossima nelle puntate italiane di Una vita. Sarà lo stesso Mauro ad entrare in contatto con la ragazza, che potrebbe essere la vera Cayetana Sotelo - Ruz. La questione in Spagna continua a riservare importanti sviluppi, soprattutto riguardo i ricordi della dolce maestrina: in un primo momento, infatti, Teresa non darà seguito alle ipotesi di Mauro, escludendo che la cicatrice presente nel suo ventre sia riconducibile all'appendicite segnalata dal dottor Viejo. Ma poco dopo la curiosità si farà sempre più grande in lei, tanto da spingerla ad accettare di prendere parte ad una festa organizzata da Cayetana in onore di una fondazione per i bambini poveri creata in onore di German. Sarà proprio in tale occasione che Teresa vedrà al collo della vedova De La Serna una collana che lei ricorderà di avere ricevuto quando era solo una bambina. Sarà questa la svolta nei ricordi di Teresa?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: NUOVO BACIO PER MAURO E TERESA - Una vita tornerà anche oggi in Spagna per l'ultima puntata dell'anno. Sarà una conclusione in grande stile, nella quale i due protagonisti della seconda stagione si baceranno nuovamente, dopo una lunga separazione. Da tempo infatti Mauro e Teresa si sono allontanati, soprattutto da quando l'ispettore ha sposato la sua storica fidanzata Humilidad, finita su una sedia a rotelle per causa sua. Da allora Teresa ha conosciuto Fernando, avvicinandosi molto a lui, ma è anche stata al centro delle attenzioni di Cayatena, i cui sentimenti erano sempre più confusi e divisi tra l'odio e l'amore. Ma i rischi subiti da Mauro finiranno per far capire a Teresa di non avere mai dimenticato l'uomo che le ha permesso di scoprire la sua vera identità: vederlo in ospedale, costretto a lottare tra la vita e la morte, gli ha fatto capire di non avere mai smesso di amarlo, al punto che Teresa è sempre stata al suo fianco nelle fasi post-operatorie più difficili. Anche Teresa si è trovata costretta a correre dei gravi rischi, tanto da finire in carcere con una terribile accusa legata alla fondazione per i bambini poveri. Ma anche in questo caso tutto si concluderà nel migliore dei modi e i due protagonisti si ritroveranno liberi dai recenti problemi: dopo avere rifiutato la proposta di matrimonio di Fernando, Teresa faticherà a nascondere l'entusiasmo incontrando il suo Mauro e scambiando con lui il tanto atteso bacio appassionato. Sarà questo il lieto fine per la coppia regina di Una vita? O saranno costretti ad affrontare le nuve intromissioni dei loro storici antagonisti, prima fra tutti la sempre presente Cayetana?

