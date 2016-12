UOMINI E DONNE / Anticipazioni Trono Over, denti splendenti e nuovo amore per la nostra Gems? (Oggi, 30 dicembre 2016)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: DENTI NUOVO, ANNO NUOVO E AMORE... COSA BOLLE IN PENTOLA? – Dopo aver rifatto i denti e aver sfoggiato il suo nuovo sorriso, Gemma Galgani non solo è più sicura di sé ma appare sempre più romantica sui social. Questa mattina, la dama del trono over di Uomini e Donne ha dato il buongiorno ai fans con la canzone di Claudio Baglioni “A modo mio” scrivendo: “Avevo voglia di ascoltarla con voi!!!!! Buongiorno mia care amiche... la giornata è appena incominciata e chissà cosa ci riserverà... bacini!!!!”. Un post affettuoso ma anche molto romantico che ha sollevato la curiosità di chi segue da sempre Gemma. La dama si è sempre rivolta alle sue amiche e fans con tantissimo affetto ma negli ultimi tempi è saltata nuovamente fuori la sua vena romantica. Il sorriso che le ha regalato Selfie – Le cose cambiano avrà già fatto le prime vittime? La dama non chiude mai le porte del suo cuore ed è sempre pronta a rimettersi in gioco, anche dopo aver subito l’ennesima delusione. Nella vita di Gemma, dunque, sarà arrivato un nuovo pretendente di cui, almeno per il momento, preferisce non parlare? A voi la sentenza. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: FOTO, GIANNI SPERTI E L’AUGURIO DEL NUOVO ANNO - "Non sarò mai un burattino...", questo sarà l'ultimo messaggio dell'anno di Gianni Sperti? Il noto opinionista di Uomini e Donne, ha postato uno scatto social molto suggestivo. Il ballerino abbandonato a se stesso, con dei fili a mò di burattino ha però specificato di non esserlo anche attraverso dei chiari hashtag che accompagnavano l'immagine: #burattino #mai #annonuovo #vita nuova. Quello che ha colpito di più i fan dell'artista infatti, sono stati gli ultimi hashtag: è un chiaro messaggio contro qualcuno? L'ex danzatore di Amici infatti, durante il corso dell'anno si è dovuto confrontare con numerose polemiche online, alcune delle quali riguardavano il suo orientamento sessuale. Sono in moltissimi infatti, che da sempre credono che Gianni Sperti possa nascondere una omosessualità "latente". L'opinionista della De Filippi, a tal proposito ha affermato indispettito di non dover dare conto e ragione proprio a nessuno riguardo il suo orientamento sessuale e così, le polemiche non si sono spente. Sperti inoltre, proprio questo nuovo anno ha vissuto in maniera molto emozionale il primo trono gay della storia del programma ringraziando, in più di una occasione, Maria De Filippi per aver deciso di affrontare un tema tanto delicato quanto attuale. Se volete visionare la fotografia a cui facciamo riferimento ed anche i commenti dei fan di Gianni Sperti, potete farlo cliccando qui.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: TINA CIPOLLARI VERSO L’ISOLA DEI FAMOSI? - Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? Ci potrebbero essere numerosissime novità dietro il trono over del programma ideato e condotto da Maria De Filippi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: cosa potrebbe accadere? Il nome della burrosa opinionista televisiva è saltato nuovamente fuori per quanto riguarda la nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2017 che aprirà i battenti a breve. Il portale di Novella 2000 infatti, ha evidenziato una serie di nomi utili e, tra gli altri, anche quello dell'ex vamp che ha quasi concluso il nuovo anno con numerosissimi successi alle sue spalle. Dopo aver partecipato a Pechino Express infatti, la burrosa Tina ha preso parte anche di Selfie - Le cose cambiano presenziando in giuria insieme ad altri personaggi televisivi tra cui Paola Caruso e la Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona. Se la Cipollari dovesse fare parte del cast della nuova edizione e L'Isola in partenza a breve, dovrebbe lasciare il suo posto di opinionista per vivere una nuova esperienza televisiva: cosa succederà? Inizialmente si era parlato di una ipotetica partecipazione di Tina nei panni di opinionista ma poi, per questo ruolo sono stati chiamati (secondo le ultime indiscrezioni) Stefano De Martino e Vladimir Luxuria. Tra i possibili nomi che potrebbero sbarcare all'Isola dei Famosi inoltre, è stato avanzato sempre da Novella anche quello di Giorgio Manetti: come andrà a finire? E soprattutto, chi prenderà il posto della Cipollari alla corte di Maria?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: IL NUOVO SORRISO DI GEMMA MESSO SOTTO ACCUSA DAL POPOLO DEL WEB - Gemma Galgani è senza ombra di dubbio la dama più amata ma anche quella più criticata del trono over di Uomini e Donne. In attesa di vederla tornare in pista insieme alle altre dame e gli altri cavalieri, scopriamo cosa è successo di recente per farla ufficialmente diventare: "Gemma contro tutti". La dama torinese in questi ultimi mesi, oltre ad essere stata la regina indiscussa del mondo senior, ha anche conquistato la prima serata partecipando svariate volte a "Selfie - Le cose cambiano", il programma del lunedì sera dell'ammiraglia Mediaset condotto da Simona Ventura e prodotto da Maria De Filippi e la Fascino. Gemma si è quindi scontrata anche in prime time con Tina Cipollari che, in più di una occasione non ha perso tempo per puntarle il dito anche durante la trasmissione del lunedì. La Galgani dal canto suo, ha meritato una ricostruzione dei denti seguita da Alessandra Celentano, mentore del programma in coppia con Simone Rugiati. Tina, anche dopo la ricostruzione dei denti della dama, ha affermato di trovarla ugualmente brutta e falsa e così, sui social si sono prontamente diffusi numerosissimi scatti che ritraggono la dama torinese alle prese con il nuovo smagliante sorriso. Tra gli altri, ci sono stati una infinità di commenti negativi che hanno attaccato la dama del trono over: “Mi piaceva più prima adesso con quelle capsule sembra che abbia la protesi” si legge sul web, e ancora: “Gemma è una signora che può permettersi tutti i ritocchini che vuole, dato che guadagna bene”. Proprio la Galgani ha però risposto prontamente: “Quante polemiche! A quanto pare l’ironia non è di casa”.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: IL LITIGIO TRA TINA E LAURA LAURETI NELLA STORIA TRASH DEL PROGRAMMA - Domani sera si concluderà il 2016 e così, pare essere arrivato il tempo per i bilanci, televisivi e non. Naturalmente si sono tirate le somme anche di questo nuovo anno con il trono over di Uomini e Donne: quale il litigio entrato nella storia? Tina Cipollari è stata la regina indiscussa dei litigi, specie con Gemma Galgani ma, come bene potete ricordare, la dama torinese non è stata la sola "preda" della burrosa opinionista televisiva. Insieme a Gemma infatti, Tina aveva a disposizione anche Laura Laureti, la dama umbra che ha partecipato al programma durante i primi mesi. Di seguito, un misterioso litigio ha fatto allontanare la donna dal programma senza più farne ritorno. A quanto pare, secondo ciò che si è letto in giro nella rete da chi era presente alla registrazione, Tina e Laura avrebbero aspramente litigato fino ad arrivare alle mani. La giunonica ex vamp infatti, le avrebbe perfino tirato i capelli dopo l'ironia da parte della dama sulle labbra di Tina potenzialmente rifatte. A dividere le due ci avrebbe pensato Gianni Sperti insieme ad un cavaliere dal programma e, successivamente, Laura è uscita di scena in lacrime. Che fine ha fatto la dama? Dopo l’episodio, i suoi profili social sono spariti e così, questo episodio è entrato di diritto nella storia dei litigi del trono over.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GIANLUCA PANNULLO, CAPODANNO IN DISCOTECA – Passano gli anni ma Gianluca Pannullo non ha alcuna intenzione di rinunciare alla vita notturna. Amante delle discoteche e delle belle serate con gli amici, l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne trascorrerà il Capodanno in un locale dell’Italia Centrale, brindando con gioia all’arrivo del nuovo anno. “Si parte buon capodanno Amici... Io sarò ospite in centro Italia. Non esagerate con gli eccessi, la festa è tutti i giorni con la fortuna di stare bene. Viva la vita, viva il 2017”, scrive Gianluca che per il nuovo anno si augura di trovare una donna di cui potersi innamorare davvero. Pur essendo molto corteggiato, infatti, l’ex cavaliere non ha ancora trovato una donna che lo faccia sentire unico e che lo metta al centro della sua vita. “Le donne sono attratte dagli uomini che le fanno sentire uniche, ma anche noi maschietti abbiamo bisogno di una donna che inquadra solo noi”, scrive ancora il bel Gianluca. Il 2017, dunque, riuscirà a regalare a Pannullo il grande amore della sua vita? Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: DAUNIA CESARI DIMENTICA MARCO GIALLINI, ECCO CON CHI – Daunia Cesari ha dimenticato Marco Giallini? L’attore italiano è il sogno proibito dell’ex dama del trono over di Uomini e Donne che, tuttavia, dopo aver visto la fidanzata di Giallini, ha deciso di cambiare obiettivo. Nel corso del 2017, Daunia Cesari cercherà di conquistare un musicista. Ad annunciarlo è stata la stessa ex dama con un post pubblicato su Facebook a poche ore dall’ultimo giorno dell’anno. “Qualcuno potrebbe dire al direttore d'orchestra di Frozen che voglio sposarlo?”, scrive la Cesari che, essendo single, nei prossimi mesi, cercherà di trovare il vero amore. L’ex dama, pur non volendosi accontentare, non ha alcuna intenzione di restare a guardare mentre le altre donne rompono le precedenti relazioni per iniziarne delle nuove. Il direttore di Frozen sarà quello giusto? In attesa di scoprirlo, Daunia Cesari potrebbe, tuttavia, trovare il vero amore durante la festa per la fine dell’anno. Amici e parenti fanno tutti il tifo per lei. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: LE RIFLESSIONI DI FINE ANNO DI GIULIANO GIULIANI – Manca solo un giorno all’ultimo dell’anno e così l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Giuliano Giuliani, si è lasciato andare alle solite riflessioni annuali. “Puntuale come ogni anno arriva l'ultimo giorno.... soliti discorsi, soliti bilanci, solite speranze, promesse, progetti, illusioni, ci mettiamo la maschera dell'ottimismo, della positività perché dobbiamo e ci crediamo davvero almeno per un attimo, per l'attimo in cui si accendono le luci, esplodono i fuochi d'artificio e noi brindiamo allegri, speranzosi” – scrive Giuliano Giuliani che poi aggiunge – “sotterriamo l'anno vecchio come fosse stato un nemico e dessimo a lui tutte le colpe dei nostri insuccessi, delle nostre sconfitte, della violenza che dilaga, ... ma quando le luci si spengono, la musica finisce rimangono le ceneri e la puzza di solfato dei fuochi nell'aria fredda di un inverno appena cominciato.....tutto assume un'altra dimensione, la realtà si ripresenta come sempre e, come sempre noi siamo pronti ad accoglierla e a fingere che tutto cambierà”, conclude l’ex cavaliere che non riesce a nascondere un velo di malinconia e tristezza per l’anno che sta finendo. Cliccate qui per leggere tutto.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: BARBARA DE SANTI SNOBBA IL NUOVO SORRISO DI GEMMA GALGANI – Non poteva mancare il commento di Barbara De Santi sul nuovo sorriso di Gemma Galgani. La dama storica del trono over di Uomini e Donne è riuscita ad ottenere, grazie all’aiuto di Selfie – Le cose cambiano, un sorriso nuovo di zecca. Felice del suo nuovo aspetto, Gemma Galgani ha ringraziato la produzione di Selfie per il regalo che ha ricevuto mentre Barbara De Santi commenta con ironia e un pizzico di veleno l’ultima performance televisiva della sua ex rivale. “Vietato commenti da parte dei seguaci di Gemma, pena l'espulsione!!!! Volevo dire che è già la seconda volta che Katia Ricciarelli snobba Gemma. Grande Katia. La prima volta mentre Gemma decantata sentimenti e ricordi, la signora Ricciarelli le dice fuori dai denti che non ha un ben che minimo ricordo di lei. Stavolta le dice: "tanto hai detto e fatto che alle fine hai portato a casa qualcosa" con un "brava" finale che dice tutto. Ahahah”, scrive la De Santi sulla sua pagina ufficiale. Gemma Galgani replicherà alle parole di Barbara o preferirà guardare oltre? Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI PRONTA PER IL CAPODANNO, GRANDI FESTEGGIAMENTI PER LA DAMA? – Manca solo un giorno alla notte più bella e lunga dell’anno. Domani sera, infatti, si saluterà il 2016 e si brinderà al nuovo anno con grandi feste in tutta Italia. Anche Gemma Galgani è pronta a festeggiare con gli amici sfoggiando il suo nuovo sorriso che le ha cambiato la vita. “Il mio sorriso è durato fino ad adesso ed è pronto ad augurarvi una serena buonanotte perché ve la meritate tutta!!! Riposate.. il capodanno si avvicina e si sa... i festeggiamenti saranno lunghi... bisogna riposarsi ed essere pronti!!!! A domani.. Bacini bacini!!!!”, scrive la dama del trono over di Uomini e Donne. Gemma, dunque, non ha alcuna intenzione di limitarsi. Dopo aver affrontato un anno difficile ed essere riuscita a restare in piedi nonostante le tante sofferenze, la Galgani è pronta ad accogliere con gioia il 2017. Tra un brindisi e un ballo, poi, la dama potrebbe incontrare l’amore della sua vita proprio la notte di Capodanno. Senza ottimista e fiduciosa nell’amore, Gemma aprirà il suo cuore a qualche misterioso cavaliere? Non ci resta che aspettare per scoprire dove festeggerà la dama. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI REALIZZERA’ IL SOGNO D’AMORE NEL 2017? – Gemma Galgani ha realizzato il suo, primo sogno sfoggiando un nuovissimo sorriso grazie a Selfie – Le cose cambiano. Dopo aver insistito a lungo, la dama del trono over di Uomini e Donne ha ottenuto un’operazione ai denti che ha cambiato il suo sorriso. Orgogliosa del risultato raggiunto, Gemma Galgani ha sfoggiato la sua nuova dentatura nel corso dell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne. Alla dama, però, resta da realizzare un altro sogno ovvero quello di trovare il suo principe azzurro. Protagonista assoluta del programma di Maria De Filippi da sette anni, Gemma Galgani non ha ancora trovato l’uomo della sua vita. Pur avendo vissuto tanti flirt, Gemma Galgani, finora, ha collezionato solo tante delusioni. Quella che, però, le ha spezzato letteralmente il cuore è quella vissuta con Giorgio Manetti. Nonostante tutto, la dama non perde la speranza di poter trovare finalmente il suo principe azzurro. Forte del nuovo sorriso, il 2017 sarà finalmente l’anno giusto? Chi segue Gemma da sempre si augura di vederla il prima possibile felice e innamorata di un uomo che la ricambi.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: ROSSELLA BOVA INNAMORATA, ECCO CHI E’ IL FORTUNATO – Rossella Bova ha finalmente trovato l’amore. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne racconta ai microfoni del sito Isa e Chia il momento magico che sta vivendo accanto all’uomo che le ha rubato il cuore e che la rende estremamente felice. “Finalmente ho trovato il mio grande amore!”- annuncia Rossella Bova che poi continua – “Come sanno tutti, nel Trono over non fui molto fortunata: le mie aspettative di trovare un compagno furono deluse. – ricorda infatti Rossella, che racconta – Lasciai la trasmissione perché conobbi un uomo fuori, per il quale pensai valesse la pena tentare una frequentazione. In realtà tutto si rivelò un fuoco di paglia e chiusi la storia in brevissimo tempo“. L’incontro tra Rossella Bova e il suo nuovo compagno assomiglia alla scena di un film: “Il due settembre, come mia consuetudine, ero al supermercato per fare la spesa ed in quel momento, mentre cercavo di prelevare un grosso cocomero dalla cesta che lo conteneva per metterlo nel mio carrello, sento la sua voce: “Posso aiutarti?”. Non dimenticherò mai l’effetto che fecero i suoi occhi ed il suo sorriso su di me, da quel momento è stato un crescendo di emozioni. Federico, questo è il suo nome, è tutto quello che ho sempre voluto che fosse il mio uomo ideale e che pensavo non esistesse“. Un amore che rende felice anche la figlia Aurora come svela ancora la Bova: “Aurora, mia figlia, è innamorata di lui ed il loro rapporto è meraviglioso. Mi fa sentire Unica, non è mai scontato, ed ho molta stima di lui”.

© Riproduzione Riservata.