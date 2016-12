UOMINI E DONNE / Gossip e Anticipazioni, Mario Serba: sono sempre stato me stesso (oggi, 30 dicembre 2016)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI, MARIO: SONO SEMPRE ME STESSO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Tra i protagonisti che hanno sicuramente avuto molto successo in questa edizione di Uomini e Donne di Maria De Filippi c'è sicuramente Mario Serba. Questi è riuscito a trovare l'amore con Claudio Sona e dopo l'uscita dal programma è stato travolto dalle polemiche, come racconta infatti Novella 2000 Stefano Gabbana che ha sottolineato come proprio Claudio avesse già una storia con un altro uomo. Mario Serpa ha voluto raccontarsi a Gay.it sottolineando di essere sempre stato vero, dimostrando di essere una persona limpida e di aver messo tutto se stesso all'interno del programma di Canale 5. Ne è uscito uno spaccato di vita importante dagli occhi di un ragazzo per bene che ha subito rapito l'attenzione del pubblico che lo ha stimato da subito come raccontato spesso sui social network. Vedremo se ne sentiremo ancora parlare in televisione.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: I CLAMARIO IN LOVE NONOSTANTE LE POLEMICHE! – Il 2016 si conclude lasciando un amore grande a Claudio Sona e Mario Serpa che trascorreranno insieme l’ultimo giorno dell’anno brindando al 2017 e sperando di essere sempre più felici e innamorati. L’ex tronista e l’ex corteggiatore stanno vivendo un momento magico a Verona. I due piccioncini si sono concessi una romantica cena prima di tornare a casa e godersi una serata sul divano per guardare insieme il concerto di Alessandra Amoroso. “Siamo già di ritorno sul divano, pronti per il concerto di Alessandra Amoroso. @amorosoof hai visto che ho scelto bene??”, scrive Claudio Sona. Più romantico, invece, è Mario Serpa che coglie sempre al volo l’occasione per dichiarare il suo amore a Claudio. “La felicità è reale solo se condivisa”. I fans sono sempre più innamorati dei Clamario e sui social esprimono tutta la loro gioia. “Che belli che siete”, “Si amano tanto”, “Mi risveglio, e sono ancora sotto un treno! Quando smetterò di essere innamorata di voi?”, “Grazie mille per tutte le emozioni che ci date”, scrivono i fans che non vedono l’ora di guardare il doposcelta dei Clamario che verrà trasmesso a gennaio. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: VIDEO, I MOMENTI MIGLIORI VISSUTI DA CLAUDIO E MARIO PRIMA DELLA SCELTA - "Avete voglia di rivedere con noi i momenti più belli di Claudio e Mario?", questo è ciò che ha domandato la pagina fan ufficiale di Facebook dedicata a Uomini e Donne. Un video postato meno di un'ora fa ha già raccolto 2mila "mi piace" e moltissimi commenti del popolo del web che non perde occasione per rammentare l'amore che nutre per Claudio Sona e Mario Serpa, la prima coppia ufficiale uscita fuori dal trono gay di Uomini e Donne che ha aperto i battenti lo scorso settembre. Tantissimi i fan della coppia: "un'altra video da guardare per 20 volte. Buona visione", commenta una fan dei ClaMario (o Clario). "Belli e per quanto mi riguarda ero molto chiusa mentalmente per questo tipo di amore ma mi sono ricreduta. Siete fantastici", sostiene invece una fan del programma, a testimonianza che "Love is love", esattamente come scrivono sempre sia Mario che Claudio sotto tutte le fotografie che postano insieme su Instagram. Tra i commenti però, c'è anche chi si lamenta delle "ferie" della trasmissione di Maria De Filippi: "sinceramente non capisco tutte queste ferie che vi siete presi!". Nell’attesa di ritrovare il programma in onda dal 9 gennaio, potete visionare anche voi i momenti migliori di Mario e Claudio cliccando qui e interagendo con il popolo della rete.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: VIDEO, PROSEGUE A GONFIE VELE L’AMICIZIA TRA MARTINA LUCHENA E SONIA LORENZINI - L'amicizia tra Martina Luchena e Sonia Lorenzini procede a gonfie vele! Le due giovani ex corteggiatrici si sono conosciute durante il corso della prima stagione del trono classico di Uomini e Donne. La 23enne corteggiava Riccardo Gismondi mentre la 27enne faceva il filo all'indeciso Claudio D'Angelo. Entrambe inizialmente sembravano essere le più accreditate per la scelta finale ma invece, le due ragazze hanno abbandonato il trono prima che il tronista facesse la sua scelta finale. In ogni caso però, le due giovani ex protagoniste del trono sarebbero tornate a casa ugualmente con un due di picche in quanto, come ben sapete, Riccardo Gismondi ha scelto Camilla Mangiapelo e Claudio D'Angelo è uscito dal programma insieme a Ginevra Pisani. Nonostante la delusione, Sonia Lorenzini è stata abbondantemente ripagata con la luccicante poltrona rossa e un trono tutto per lei. Dopo ciò, in attesa di rivederla ancora in trasmissione, in moltissimi si chiedevano se l'amicizia con Martina andasse avanti oppure no e, a svelare il mistero ci ha pensato proprio la Luchena tramite le Instagram Stories postando un divertente video insieme all'amica raccontando il disordine della loro camera d'albergo tra risate, divertimento e coccole! Per visionare il divertente video potete cliccare qui.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: FOTO, FABIO FERRARA E IL TERRIBILE LUTTO - Un terribile lutto ha investito improvvisamente uno dei protagonisti più amati del trono classico di Uomini e Donne: ecco cosa è successo. Bruttissime notizie per l'ex corteggiatore Fabio Ferrara che si è trovato faccia a faccia con una difficilissima perdita da dover sopportare proprio in questi giorni di festa. L'ex corteggiatore è diventato famoso per aver corteggiato Silvia Raffaele che però ha deciso di abbandonare il trono senza fare alcuna scelta. Di seguito, durante il trono di Ludovica Valli, la giovane ha chiesto espressamente di farlo tornare nel programma per poterlo conoscere. I numerosissimi fan di Fabio Ferrara però, proprio nelle ultime ore hanno notato l'assenza del giovane distante dai social network per ovvi motivi. L'ex di Ludovica Valli ha quindi pubblicato l'ultimo saluto alla sua adorata zia, morta durante il corso delle passate ore. Dopo la diffusione social della tragica notizia, il popolo della rete è accorso su Instagram per fare le condoglianze all'amato ex protagonista del trono classico che, in base alle ultime news al momento dovrebbe lavorare proprio per la redazione del programma. "Ed ora che sei lì, abbraccialo da parte mia", ha scritto Fabio tramite le Instagram Stories, lasciando l'ultimo saluto alla zia ed anche al suo adorato papà. Per leggere i commenti dei fan addolorati, potete cliccare qui.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: FABIO E NICOLE, LA COPPIA È SCOPPIATA - I protagonisti del trono classico di Uomini e Donne, a parte doti speciali nel mondo dello spettacolo, sembrano durante solo un'annata. Ecco perché, dopo la fine dei loro troni, vengono messi inevitabilmente da parte per dare spazio ad altri tronisti. Fabio Colloricchio, è stato un tronista del programma dopo il "no" ricevuto da Teresa Cilia e il suo passato da corteggiatore. Il ragazzo ha scelto Nicole Mazzucato e, dopo alcuni anni d'amore pare che la loro relazione sia inevitabilmente giunta al capolinea. I due stanno attraversando un fortissimo momento di crisi ormai da svariati mesi e, nonostante i tentativi pare che le cose non si siano messe al posto giusto. La stessa Nicole, aveva svelato su Instagram la forte crisi vissuta con il fidanzato e così, nonostante la lontananza dai riflettori, pare che la coppia sia inevitabilmente scoppiata. La Mazzucato infatti, aveva più volte chiesto ai fan di rispettare i loro sentimenti così come le loro decisioni anche se dolorose e, di seguito aveva invitato i follower a rispettare le loro scelte finali. Fabio ha scelto Nicole lo scorso 9 maggio 2015 e, dopo il feeling estremo e la fortissima passione, l'amore - forse - è andato scemando. Dopo due anni, i momenti belli hanno lasciato spazio alle ansie e le turbolenti agitazioni dell'anima e così, Fabio si è lasciato andare ad uno sfogo Instagram scrivendo: "Debolezze, tu non ne avevi. Io ne avevo una. Amavo". Cliccate qui per visionare lo scatto social.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: LE DICHIARAZIONI DI MAURIZIO COSTANZO E LA PRIMA INTERVISTA DI MARIO SERPA - Anche Maurizio Costanzo si è recente espresso in favore del bacio gay di Uomini e Donne andato in onda durante il corso della scelta televisiva di Claudio Sona, uscito dalla trasmissione con Mario Serpa. Cosa ha confidato il giornalista televisivo? "Quel bacio è stato un gran bel momento di televisione", ha affermato il marito di Maria De Filippi, per poi aggiungere: "Oserei dire che rappresenta un tassello importante della storia della televisione e del nostro paese. Il nostro paese ha approvato la legge delle unioni civili solo quest'anno, mentre ci sono paesi europei che le hanno ammesse molti anni fa". Proprio di recente inoltre, Mario Serpa intervistato dal portale Gay.it, ha affermato che né lui né Claudio vogliono sentirsi portavoce di alcuna categoria: "Noi rappresentavamo solo noi stessi e, come detto prima, ad oggi, abbiamo ricevuto solo affetto, sostegno e supporto". Successivamente Mario ha confessato che il trono gay è stato visto con un occhio attento e curioso e che le emozioni e le sensazioni provate sono talmente tanto intense e forte che non è possibile fingere: "Caratterialmente sono molto affettuoso con le persone che mi sono vicine, quindi tutte le attenzioni che sto ricevendo sono un qualcosa che mi riscalda il cuore. Ricevere giornalmente l’affetto da parte di adolescenti, come anche da persone più adulte, non può che farmi piacere. Tutto questo sostegno mi fa pensare che la mia sincerità sia arrivata davvero a tutti".

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: RICCARDO GISMONDI, PAZZO D’AMORE PER CAMILLA MANGIAPELO – Nonostante le critiche di chi continua a vedere nella scelta di Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo sono business, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne stanno cercando di replicare alle offese con i fan. Riccardo e Camilla, infatti, non solo convivono ma sono pazzi l’uno dell’altra. Se i sentimenti della Mangiapelo non sono mai stati messi in dubbio, in tanti non avrebbero mai scommesso un centesimo su Riccardo. Il Gismondi, però, dopo aver rifiutato l’amore per tutta la vita, è stato letteralmente travolto da Camilla per la quale, oggi, prova un amore profondo. “Avevo impiegato anni - tutta la vita, in pratica- a tirare su quei muri, ma lei è arrivata e li ha buttati giù, lasciando solo un cumulo di macerie”, scrive l’ex tronista di Uomini e Donne sfoggiando il suo nuovo look con cui ha dato inizio alla nuova fase della sua vita. Giovani, belli e innamorati, Riccardo e Camilla sono uniti da un sentimento profondo. Se a ciò si aggiunge un pizzico di popolarità come quella raggiunta da Andrea Damante e Giulia De Lellis, il quadro è completo. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: FEDERICO MARCHESE STUPISCE, LA SPLENDIDA DICHIARAZIONE PER CLARISSA MARCHESE – Federico Marchese ha letteralmente perso la testa per Clarissa Marchese. Il calciatore non riesce a nascondere la felicità per avere accanto una ragazza bella, dentro e fuori, come l’ex Miss Italia e sui social si lascia spesso andare a delle splendide dichiarazioni d’amore che riempiono di gioia il cuore dell’ex tronista di Uomini e Donne che, dopo aver sognato una storia d’amore da favola, grazie a Maria De Filippi e all’intera redazione di Uomini e Donne, la sta vivendo davvero. “Non è razionale non lo puoi spiegare tremano le gambe mentre ride il cuore”, scrive l’ex corteggiatore di Uomini e Donne postando una splendida foto, tratta presumibilmente da uno shooting fotografico. E’ un amore grande, dunque, quello che ha travolto Clarissa e Federico che, dopo aver trascorso insieme il primo Natale, si prepara a festeggiare insieme l’ultimo dell’anno e a brindare al 2017 sperando di realizzare tutti i loro sogni d’amore nei prossimi dodici mesi. “Meravigliosi”, “Siete stupendi, il quadro dell’amore”, "L'amore ti porta in altre dimensioni"...Non c'è niente di più bello che VOI!”, scrivono i fans. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: GIULIA DE LELLIS SEMPRE PIU’ SEXY, LA FOTO CHE DIVIDE I FAN – Giulia De Lellis non solo è sempre più bella ma continua a tirare fuori il suo lato sexy e sensuale. Una delle ultime foto pubblicate su Instagram ha raccolto quasi 83mila like e, soprattutto tantissimi commenti. Oltre a quelli che approvano la nuova immagine dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ci sono anche quelli che continuano a puntarle il dito contro. Nonostante siano passati ormai mesi dalla scelta di Andrea Damante e Giulia abbia ampiamente dimostrato di essere follemente innamorata di lui, ci sono ancora i fans convinti che l’unico obiettivo della De Lellis sia sempre stato il successo. Stanca di leggere commenti poco carini nei suoi confronti e di essere incolpata per tutti i mali del mondo, Giulia De Lellis ha risposto senza peli sulla lingua. “Non è grazie all'Italia che sfoggio griffe o quant'altro invidiosa che non sei altro. Perlomeno spesso è così ma non nel mio caso. La mia vita sotto quel punto di vista non è cambiata. Io economicamente parlando non devo nulla a nessuno, forse si, a mia mamma e mio papà che non mi hanno mai fatto mancare nulla. Fatti una vita tua prima di parlare di quella degli altri”, ha risposto ad una fan. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: BEATRICE VALLI E MARCO FANTINI, L’IMPORTANTE DECISIONE SULLA GRAVIDANZA – Beatrice Valli e Marco Fantini non potrebbero essere più felici. Dopo aver superato un’importante crisi, i due non solo sono tornati insieme ma tra qualche mese avranno anche un figlio che andrà a fare compagnia al piccolo Alessandro, il bambino che Beatrice ha avuto da una precedente relazione. Bellissima e serena, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sta godendo la gravidanza insieme al compagno. I fans hanno cominciato a chiedersi se il nascituro sarà un maschio o una femmina. Molti followers della Valli sono pronti a scommettere sull’arrivo di una bambina dopo aver guardato la forma della pancia e, soprattutto, dopo che accanto ad un proprio selfie, Beatrice ha scritto la parole “girls”. Tuttavia, sembra che per scoprire se Marco e Beatrice diventeranno genitori di una bambina o di un bambino sarà necessario aspettare ancora un po’. Attraverso un divertente video pubblicato su Instagram Stories, infatti, pare che Marco e Beatrice abbiano deciso di non voler conoscere il sesso del nascituro e di voler aspettare fino al parto. Riusciranno ad aspettare o alla fine la curiosità prenderà il sopravvento?

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: TERESA CILIA IN DOLCE ATTESA? LA FOTO DEL PANCINO SOSPETTO – Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo diventeranno genitori per la prima volta tra pochi mesi? Dopo Beatrice Valli e Marco Fantini, anche i Teresavvo potrebbero essere in dolce attesa. I rumors sono esplosi dopo la pubblicazione di una foto in cui i fans hanno notato un pancino sospetto dell’ex tronista di Uomini e Donne. Magrissima e sempre in perfetta forma, i fans più attenti non hanno potuto fare a meno di notare una forma più arrotondata di Teresa. Tanti i commenti dei fans che hanno cominciato ad ipotizzare l’arrivo di una piccola Teresa o di un piccolo Salvatore. “Lo vedo benissimo il pancino ..lo pensiamo in tante ..gli occhietti poi parlano” si legge su uno scatto dei Teresavvo, “Ma ci sono novità in arrivo? Augurissimi per tutto alla mia coppia preferita” scrive una fan mentre un’altra aggiunge “Cuori buon Natale a voi Salvo ma stai per diventare papà o sbaglio?” e infine “Terry sei uno splendore…brilli stellina..nascondi un dolce segreto per me..baciuzzi”. Teresa e Salvatore, per il momento, preferiscono non commentare tali voci. LA coppia, dunque, aspetterà il momento giusto per annunciare il lieto evento? Non ci resta che aspettare. Nel frattempo, cliccare qui per vedere lo scatto.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: MARIA DE FILIPPI FURIOSA CON RICCARDO GISMONDI E CAMILLA MANGIAPELO – E’ scoppiata la bufera a Uomini e Donne. Secondo alcuni rumors che stanno circolando insistentemente sul web, Maria De Filippi sarebbe letteralmente furiosa con Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. Secondo quanto riporta Blasting News, la conduttrice di Uomini e Donne avrebbe chiuso ogni tipo di rapporto con la giovane coppia per alcuni comportamenti. In particolare, Maria De Filippi non avrebbe gradito alcuni atteggiamenti avuti da Riccardo e Camilla con lei e la redazione. Quello che, però, ha fatto infuriare Maria De Filippi è stato il non rispetto di alcune regole del programma. Dopo essere stata spiazzata dalla scelta lampo, Maria De Filippi non avrebbe condiviso la scelta dei due piccioncini di condividere foto e video sui social prima ancora della messa in onda della puntata della scelta. Un comportamento che avrebbe spinto la conduttrice di Maria De Filippi a chiudere ogni rapporto con i due. Il doposcelta di Riccardo e Camilla, dunque, rischia di saltare? I fans della giovane coppia si augurano di no e che le voci restino tali. Nel frattempo, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice sono sempre più uniti e innamorati e continuano a non dare peso a tutte le critiche.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: ALESSIA CAMMAROTA E ALDO PALMERI RICOMINCIANO DAL LAVORO – Rapporti sempre più sereni tra Alessia Cammarota e Aldo Palmeri. L’ex corteggiatrice e l’ex tronista di Uomini e Donne, dopo essersi separati in seguito al tradimento di Aldo stanno cercando di recuperare il loro rapporto per il bene del piccolo Niccolò. Dopo i primi gesti social che hanno indotto i fans a sognare un ritorno di fiamma tra i due, arriva un altro indizio sulla capacità dei due do mettere davanti a tutto il figlio. Nonostante la separazione, infatti, Alessia Cammarota è rimasta in Sicilia dove, da qualche settimana, è tornata a lavorare nel locale che ha aperto qualche tempo fa con Aldo Palmeri. I due hanno trascorso insieme anche la vigilia di Natale come ha svelato Alessia su Instagram taggando il suo ex. Intelligentemente, dunque, la Cammarota e il Palmeri stanno scoprendo una nuova dimensione. Non potendo cancellare l’amore che li ha uniti e che li ha portati a formare subito una famiglia nonostante la giovane età, Alessia e Aldo stanno cercando di trasformare quell’amore in affetto sincero. Al momento ci stanno riuscendo.

