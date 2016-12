AMICI 2016, ED. 16, NEWS: IL PUBBLICO ALLA RICERCA DI INDIZI, È MIKE BIRD IL TENEBROSO? (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Manca poco alla riapertura della scuola di amici 2016, che tornerà su Rel Time a partire dal 2 gennaio con in consueto appuntamento quotidiano. Le nuove puntate traghetteranno i tanti ragazzi verso il tanto atteso serale, ma nelle ultime ore, a incuriosire il pubblico del talent di Maria De Filippi, sono stati alcuni messaggi comparsi nella TwittyBox. Nei post, si fa riferimento a un triangolo amoroso, di cui farebbero parte un "tenebroso" e una "confusa". Secondo i tanti follower, il tenebroso potrebbe essere Mike Bird, che, però, continua a tenersi alla larga a ogni pettegolezzo. Il suo profilo Instagram, infatti, è tutto dedicato alla sua passione per la musica e sembra quasi che l'amore non faccia parte del suo mondo. Uno degli ultimi post, infatti, lo ritrae nel corso di una serata, in un'immagine che lo avvolge totalmente di rosso. È lui il misterioso ragazzo che sfugge da Confusa? Se volete visualizzare la sua foto e i commenti dei fan potete cliccare qui.

AMICI 2016, ED. 16, NEWS: TRIANGOLO AMOROSO NELLA SCUOLA, DI CHI SI TRATTA? (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Continuano ad arrivare messaggi anonimi e sotto pseudonimo dalla chat dei ragazzi di Amici 2016. In questi messaggini, i cantanti e i ballerini del talent di Amici di Maria De Filippi danno informazioni ai fan su quanto sta accadendo - anche a livello personale - tra di loro, scatenando a volte delle vere e proprie reazioni incredule. L'ultimo messaggio arrivato è di un certo Leone, che ha scritto: "Ho capito che c'è qualcosa in più su un certo triangolo in atto (perché di triangolo si tratta?). A dire il vero il bel tenebroso sta ricevendo ancora una corte spietata dalla Confusa, ma per ora lui le ha dato picche (o almeno così dice). Credo che lui stia prendendo tempo per un altro motivo...". Il messaggio è legato a quello apparso sempre qualche tempo fa, che parlava di una ragazza che corteggiava (non ricambiata) un ragazzo di Amici 2016. Secondo i fan il tenebroso sarebbe Riccardo, mentre la confusa sarebbe Shady: chi è la terza persona allora? C'è chi dice che sia Mike, siete d'accordo? Clicca qui per leggere il messaggio.

AMICI 2016, ED. 16, NEWS: UN NUOVO ANNO RICCO DI NOVITÀ, MA TUTTE POSITIVE? (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Il prossimo anno sarà ricco di novità per i ragazzi di Amici 2016, che hanno visto stravolta la composizione delle loro classi. Secondo alcune anticipazioni riportate da Gente, l'arrivo di gennaio porta con sé sia delle eliminazioni pesanti (ballerine amate dal pubblico), sia nuovi ingressi, sia una nuova ricomposizione delle squadre. Moltissime novità insomma, ma siamo sicuri che siano tutte positive? Evidentemente i produttori di Amici 2016 hanno voluto dare una svolta al programma - che forse si stata rivelando troppo statico - anche per renderlo più interessante e appetibile al pubblico che magari, sull'onda di una nuova indignazione, potrebbe essere più spinto a seguirlo. Non è detto però che tutti questi cambiamenti funzionino: ad esempio, può essere considerata una scelta intelligente mettere Riccardo in sfida? Il cantante, amatissimo da pubblico, rischia di uscire dalla scuola di Amici 2016: ma se dovesse succedere, i telespettatori continuerebbero a seguire il programma?

AMICI 2016, ED. 16, NEWS: LO STREGO SU TUTTE LE FURIE? (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Secondo quanto riportato da Gente, a subire delle trasformazioni sarà anche la composizione delle squadre di Amici 2016: lo Strego sarà destituito dal suo ruolo di capitano e la notizia non gli piacerà affatto, tanto che deciderà di andare tra i Senza Piani. Il ragazzo è stato per tutta la durata del suo incarico al centro delle polemiche, perché veniva costantemente accusato di essere arrogante e avere metodi dittatoriali. Sarà stato questo il motivo che ha portato i produttori di Amici 2016 a voler destituirlo dal suo ruolo di capo? Il nuovo anno porta con sé molteplici novità nella scuola di Amici 2016, che promettono di sconvolgere gli equilibri che si sono creati fino ad adesso nel programma, e tenendo con il fiato sospeso gli affezionati telespettatori della scuola di Amici di Maria De Filippi. La prossima puntata di Amici andrà in onda il 14 gennaio e i fan tengono le dita incrociate per i loro beniamini.

