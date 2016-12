ANNA TATANGELO/ La cantante si esibisce con Gigi D'Alessio per il nuovo anno (Capodanno con Gigi D’Alessio, oggi 31 dicembre 2016)

ANNA TATANGELO, LA CANTANTE SI ESIBISCE SUL PALCO DI CANALE 5 (CAPODANNO CON GIGI D’ALESSIO, 31 DICEMBRE 2016) - Nel Capodanno con Gigi D'Alessio, in onda su Canale 5, questa sera sabato 31 dicembre, ci sarà anche la sua compagna Anna Tatangelo. Quest'ultima è già pronta ad esibirsi nella suggestiva cornice di Civitanova Marche in una notte dedicata soprattutto alla solidarietà. L'incasso del Capodanno con Gigi D'Alessio sarà infatti devoluto alle vittime del terremoto che a partire dallo scorso 26 ottobre ha dilaniato il Centro Italia, causando gravi danni alla popolazione e lasciando senza una casa tanta gente. Insieme ad Anna ci saranno anche Loredana Bertè, Ron, Michele Zarrillo, Giulia Luzi, Sergio Sylvestre e Giovanni Caccamo, in una serata all'insegna della buona musica.

ANNA TATANGELO, LA CANTANTE SI ESIBISCE SUL PALCO DI CANALE 5: LA PRESUNTA CRISI CON GIGI D'ALESSIO (CAPODANNO CON GIGI D’ALESSIO, 31 DICEMBRE 2016)Nello scorso mese di novembre, la rivista Novella 2000 ha immortalato Anna e Gigi in un ristorante giapponese di Milano. Tra i due si sono visti nervi abbastanza tesi, che hanno subito fatto gridare alla crisi. La versione ufficiale parla però di un litigio passeggero, come può succedere anche in una coppia che ha fatto la storia recente della musica italiana. La Tatangelo ha dichiarato di aver trascorso le vacanze natalizie a Sora, la sua città natia, in compagnia dei propri familiari. L'obiettivo è stato quello di riscoprire se stessa e stare un po' lontana dagli occhi del gossip.

ANNA TATANGELO, LA CANTANTE SI ESIBISCE SUL PALCO DI CANALE 5: LA CARRIERA ARTISTICA (CAPODANNO CON GIGI D’ALESSIO, 31 DICEMBRE 2016)Anna Tatangelo nasce a Sora il 9 gennaio 1987 e si cimenta come cantante fin da bambina. A quattordici anni prende parte al Girofestival, mentre nel 2002 vince il Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il pezzo Doppiamente fragili. È la rampa di lancio per una grande carriera musicale, consacrata grazie al duetto con Gigi D'Alessio in Un nuovo bacio. Il 2003 è l'anno del primo album Attimo x attimo e del duetto a Sanremo con Stragà in Volere volare, seguito due anni dopo dal ritorno a Sanremo con Ragazza di periferia. Diventa famosa anche in Sud America e ricompare alla kermesse canora nel 2006 con Essere una donna, giungendo al terzo posto. La sua fama aumenta a dismisura e Anna non disdegna altre apparizioni al Festival con brani come Il mio amico, Bastardo e il recente Libera, risalente al 2015. Nel frattempo, ci prova anche in televisione lavorando come giudice a X Factor e Miss Italia ed essendo concorrente al talent Ballando con le stelle, oltre ad affiancare Carlo Conti alla conduzione de I migliori anni.

