Anticipazioni Beautiful/ Puntate americane: Bill ed Eric allo scontro per la società o per Quinn?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATE AMERICANE - I telespettatori americani di Beautiful sono rimasti incredibilmente sorpresi dall'atteggiamento che Eric ha avuto con Liam. Dopo averlo rimproverato, il patriarca Forrester ha chiesto allo Spencer di farsi da parte in quanto lui rappresenta il passato di Steffy mentre solo Wyatt potrà essere il suo futuro. Tali parole verranno riportate da Liam anche a Bill che resterà stupito e arrabbiato di fronte ad un simile affronto subito dal figlio. Nessun Forrester, infatti, potrà permettersi di fare una simile dichiarazione ad uno Spencer, soprattutto se dietro a questo improvviso capovolgimento di fronte si trova Quinn Fuller. Sorprende il fatto che Bill sia così turbato per tali parole che difficilmente resteranno prive di conseguenze: dovremo attendere una vendetta da parte di Dollar Bill? E se decidesse di sfruttare le sue azioni della casa di moda per opporsi al potere di Eric e Quinn? Ciò vorrebbe dire, però, allearsi niente meno che con l'odiato sarto, colui che gli ha appena portato via Brooke.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATE AMERICANE - Ridge e Liam diventeranno ufficialmente alleati nelle puntate americane di Beautiful, soprattutto dopo che lo Spencer verrà a sapere dell'intenzione di Steffy di lasciare la casa sulla scogliera. Rendendosi conto che tale richiesta sia stata fatta da Eric a causa delle manipolazioni di Quinn, Liam deciderà di rivolgersi a colui che ha già cominciato a portare a termine il suo piano per liberarsi una volta per tutte dalla matrigna. Si tratterà ovviamente di Ridge che da qualche puntata ha cominciato a flirtare con la gioielliera, fingendo di essere interessato a lei. In questo modo vorrà dimostrare quanto la donna sia inaffidabile e quindi non meriti di essere la signora Spencer (con tutte le conseguenze del caso). Dopo avere visto un momento 'romantico' tra il futuro suocero e Quinn, Liam scoprirà le vere intenzioni delle stilista diventando il suo principale braccio destro in questo nuovo intrigo. Ma siamo davvero certi che Quinn riuscirà ad uscire sconfitta in questo piano?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: QUINN E KATIE PRESTO AMICHE? - Nelle puntate americane di Beautiful Quinn e Katie hanno attraversato una fase particolarmente difficile: la gioielliera, infatti, ha faticato a nascondere una certa gelosia nei confronti della vicina di casa, finendo per avere dei pensieri più che pericolosi su si lei (ha persino sognato di ucciderla). I telespettatori di Beautiful di tutto il mondo avevano quindi ipotizzato che la Fuller avrebbe nuovamente mostrato il suo vero volto di donna crudele e pericolosa nei confronti della rivale in amore, anche se per il momento questa possibilità sembra accantonata. E' la stessa attrice Heather Tom, che presta il volto a Katie Logan, a spiegare qualche particolare in più sul rapporto con Quinn: in un'intervista rilasciata al Soap Opera Digest, Heather Tom chiarisce che parlare di vera amicizia sarà una parola grossa. Eppure lei e Quinn cercheranno di seguire il detto 'vivi e lascia vivere'. Katie non avrà quindi intenzione di causare problemi al matrimonio di Eric, almeno nell'immediato futuro...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: LIAM APPRENDE CHE STEFFY SI TRASFERIRA' - Nelle puntate americane di Beautiful le manipolazioni di Quinn Fuller cominceranno a creare problemi al rapporto tra Steffy e Liam, come lo Spencer aveva ipotizzato fin dal primo momento. I consigli dati da Eric alla nipote daranno infatti i suoi effetti e lei si renderà conto di dover fare attenzione alla sua immagine pubblica ora che è ufficialmente l'Amministratore Delegato della Forrester Creations (carica che le permetterà di guadagnare un milione di euro l'anno!). Non sarà facile per Steffy comunicare a Liam che dovrà lasciare la loro casa sugli scogli e per arrivare a questa dichiarazione organizzerà una romantica serata, con tanto di candele accese e momenti di passione. Ma ciò non basterà per convincere Liam che questa sarà la scelta giusta: al contrario, secondo lui, Eric sarà solo una pedina nelle mani di Quinn e proprio per questo Steffy non dovrà ascoltare i suoi consigli. Ma ciò basterà? Sembra proprio di no, dato che le anticipazioni ufficiali dei prossimi giorni segnalano che la Forrester chiederà ospitalità a Thomas, anche se sarà solo un trasferimento momentaneo in attesa del divorzio.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: RIDGE RIESCE A CONQUISTARE QUINN? - La programmazione italiana di Beautiful continua le sue vacanze invernali che proseguiranno fino a lunedì 9 gennaio 2017. Nel frattempo i fans della soap potranno curiosare riguardo ciò che sta accadendo negli Stati Uniti dove le sorprese saranno all'ordine del giorno. Insieme alla questione relativa all'imminente trasferimento di Steffy a casa di Thomas, come consigliato da Eric, sarà bene tenere in considerazione anche l'assurdo flirt che avrà luogo tra Quinn e Ridge. Le intenzioni di quest'ultimo saranno di provare che la matrigna sia persona inaffidabile e pronta a tradire il marito in qualsiasi momento. Ben diverso però sarà l'atteggiamento della Fuller che faticherà a nascondere una certa soddisfazione per questo sorprendente legame con lo storico rivale. Il fatto scatenerà le sue fantasie, soprattutto dopo che Forrester incontrerà la moglie del padre nella sauna, non rinunciando ad avvicinarsi a lei per un massaggio alle gambe.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI ITALIANE: CARIDGE AL CAPOLINEA - Oggi 31 dicembre e il prossimo lunedì 2 gennaio 2017 Beautiful non andrà in onda su Canale 5 dove, come già accaduto la scorsa settimana, lascerà spazio ad un doppio episodio di Una vita. Dovremo dunque attendere ancora diversi giorni per scoprire cosa accadrà al piccolo Douglas: la notizia della sua paternità diventerà di dominio pubblico? Thomas e Caroline hanno detto basta alle tante bugie, mentre Ridge per la prima volta ha acconsentito a tale verità, che merita di essere scoperta da altri membri della famiglia. E mentre i Forrester e gli Spencer al completo scopriranno ciò che non si sarebbero mai aspettati, ci sarà un matrimonio che non potrà fare a meno di subire le conseguenze di questo possibile scandalo. I Carridge hanno mentito a tutti, nascondendo un segreto tanto importante. Riusciranno a superare questa ennesima prova? O la loro unione è destinata ad arrivare al capolinea?

