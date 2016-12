Belen Rodriguez / News: Andrea Iannone fa gli auguri a tutti ma... qualcuno manca all'appello? (oggi, 31 dicembre 2016)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: ARRIVANO GLI AUGURI SPECIALI DI ANDREA IANNONE MA... - Insieme o non insieme? I giornali e i siti web continuano a dire che la coppia formata da Belen Rodriguez e Andrea Iannone sia scoppiata ma in realtà i due stanno passando le vacanze di Natale nello stesso posto, in alta quota. Non sappiamo se questo significa che tra i due è ancora amore ma quello che è certo è che stanno condividendo questi giorni di feste visto che Andrea e Jeremias, fratello della showgirl, sono spesso insieme. Solo coincidenze? Forse, fatto sta poco fa Andrea ha pubblicato una nuova foto della sua vacanza e subito dopo ha voluto fare i suoi auguri ai fan scrivendo. "E’ stato un anno davvero intenso. Ho vissuto momenti emozionanti ma anche momenti duri, ed ho capito che anche davanti a grandi difficoltà bisogna sempre essere forti e maturi, cercando di andare sempre più veloce di prima. Ho capito che nulla è mai perso e tutto è ancora possibile.Ci sono stati momenti indimenticabili; fatti di vittorie, di sconfitte, e di ”amore”. Ho sofferto, ho gioito e sono cresciuto ancora un po’.I momenti difficili mi hanno aiutato a dare maggior importanza a quelli belli ed ho capito che davanti ad ogni ostacolo impariamo sempre qualcosa di nuovo. Voglio augurare a tutti un fantastico 2017, per me inizierà una nuova, emozionante avventura…Vostro #Maniac". A quanto pare nessuna menzione è stata fatta né a Belen e nè al loro amore. Strane coincidenze?

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: COME PASSERÀ IL CAPODANNO? (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Capodanno 2017 si avvicina e i fan di Belen Rodriguez ancora non sanno come la bella showgirl ha intenzione di salutare l'inizio dell'anno nuovo. La bellissima Belen ha passato le vacanze natalizie insieme alla sua famiglia, divertendosi moltissimo, per poi passare il dopo 25 dicembre sulla neve a giocare con Santiago. Feste in famiglia quindi per Belen Rodriguez, che forse passerà così anche il Capodanno. Oppure, dopo tanti giorni chiusa con i suoi cari e Santiago, la showgirl argentina ha deciso di andare a una festa più movimentata, magari con Andrea Iannone? Per adesso Belen non ha ancora fatto sapere nulla ai suoi ammiratori ma, visto l'attivismo social della showgirl, è probabile che nelle prossime ore mostri al mondo il look che ha deciso di adottare per la serata più importante dell'anno. Porterà con sé Santiago oppure si regalerà una serata di libertà e spensieratezza? In molti sono curiosi di scoprirlo.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: PROSEGUE LA LONTANANZA DAI SOCIAL DELLA SHOWGIRL (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Belen Rodriguez non smette di far parlare di sé nel bene o nel male, sia lei presente nei social network o sorprendentemente assente. Ecco perché fa notizia il fatto che la showgirl argentina non stia pubblicando nulla su Facebook o Instagram da ben due giorni. L'ultimo suo post risale infatti al 29 dicembre ovvero quando la modella aveva pubblicato alcune foto dalla chalet di montagna nel quale si trovava con la famiglia. Poche ore dopo anche la sorella Cecilia aveva mostrato il panorama senza neve nei pressi dell'abitazione, ma da allora tutto tace. Qualcosa bolle in pentola o l'intera famiglia Rodriguez è impegnata nei preparativi per la notte di Capodanno? Sembra che non farà parte del gruppo Andrea Iannone, mentre anche il profilo Instagram di Francesco Monte per il momento tace riguardo i suoi movimenti per la notte più lunga dell'anno. Avremo presto nuove news da parte della famiglia più chiacchierata dello showbiz?

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: INVASIONE DI DINOSAURI IN ALTA QUOTA (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Altro che Babbo Natale, allo chalet della famiglia di Belen Rodriguez c'è un'invasione di dinosauri. A quanto pare il piccolo Santiago non vuole rinunciare ai suoi amati "mostri" e così non solo si ritrova ad accarezzare il suo amato pupazzo ma è finito per infilarsi nei suoi panni. Il piccolo nato dall'amore di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è impegnato a passare le vacanze con la mamma e la sua famiglia e proprio in queste ore la nonna Veronica Cozzani ha voluto mostrare il suo amato nipote vestito da dinosauro mentre si occupa di un suo "simile". Le vacanze della famiglia Rodriguez in montagna non erano solo per Natale visto che anche in queste ultime ore in cui tutti si preparano a salutare il 2016, Belen e i suoi sono ancora in vacanza ad alta quota. A loro si unirà anche Francesco Monte? Al momento non si capisce ancora dalle foto sui social ma quello che è certo è che Stefano De Martino non ci sarà, il piccolo Santiago ha passato tutte le vacanze con la madre, quando rivedremo padre e figlio di nuovo insieme? Ecco qui lo scatto postato dalla nonna nella tarda serata di ieri.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: STEFANO DE MARTINO SI RIPRENDERÀ IL CUORE DELLA SUA EX? (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - C'è ancora aria di crisi nella coppia formata da Belen Rodriguez e Andrea Iannone? Inutile nasconderlo ma, dopo la rivelazione shock di Stefano De Martino, le cose sono proprio cambiate! Di cosa stiamo parlando? Ma naturalmente delle recenti confessioni web dello showman campano che, in diretta con i fan di Facebook ha confessato di amare ancora l'ex moglie da cui si è separato ufficialmente circa un anno fa. Dopo questa presa di posizione i giornali di gossip hanno incominciato a scrivere di tutto e così, i beneinformati hanno immediatamente parlato di crisi con Andrea Iannone, nuovo fidanzato ufficiale di Belen dallo scorso giugno. Galeotta è stata Ibiza, dove la showgirl ha passato grande parte dell'estate insieme alla famiglia. Inizialmente infatti, Andrea Iannone è stato paparazzato ed "etichettato" come amico di Jeremias, il fratello minore della showgirl. Dopo poco però, si è parlato anche di una probabile relazione mentre si vociferava anche di un due di picche. E così, tutta l'estate la vita sentimentale dell'argentina ha tenuto banco tra nuovi amori e potenziali ritorni di fiamma con Marco Borriello. Stefano De Martino invece, ha mantenuto un bassissimo profilo e così, dopo averlo paparazzato con Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, si è perfino parlato di un possibile ritorno di fiamma con Emma Marrone, successivamente smentito dallo stesso ballerino proprio durante la live su Facebook. Stefano però, ha parlato di un rapporto rinnovato con la ex e di un immenso affetto. Tornando a Belen invece, il suo cuore sembra ancora appartenere all'ex marito, ecco perché la showgirl non ha passato il Natale insieme ad Andrea Iannone. Il settimanale Diva e Donna inoltre, parla proprio di crisi ufficiale tra Belen e Andrea, non confermata dai diretti interessati: anche il Capodanno verrà trascorso da “separati”? I fan di Belen e Stefano sperano che la coppia possa riconciliarsi per poter regalare un 2017 ricco di amore e soddisfazione, soprattutto al piccolo Santiago che vedrebbe la sua famiglia riunirsi nuovamente.

