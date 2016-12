BENJI & FEDE/ Il duo musicale si esibirà in diretta da Potenza su Rai 1 (L’anno che verrà, oggi 31 dicembre 2016)

BENJI & FEDE, IL DUO MUSICALE SI ESIBISCE SUL PALCO DI RAI 1 (L’ANNO CHE VERRA’, 31 DICEMBRE 2016) - Tra i tantissimi ospiti presenti nella trasmissione L'anno che verrà, trasmessa su Rai Uno il 31 dicembre dalle 21.15 e presentata da Amadeus e Teo Teocoli, ci sarà spazio anche per Benji e Fede, il duo musicale idolo delle ragazzine. Secondo una recente ricerca di The Fool alcuni giorni fa, Benji e Fede sono stati gli artisti maggiormente citati su Twitter in Italia. Il 1 dicembre è uscita la prima fanfiction dedicata al duo di talenti dal titolo Tutto d'un fiato-L'amore infinito, ispirato ad un brano presente nel loro ultimo album. La storia è stata ideata da una giovane fan, Sharon Pivetta, che si è divertita ad immaginare i suoi idoli all'interno di una storia di fantasia. Parte del romanzo era stato inizialmente pubblicato dalla ragazza su internet. Il post ha così ottenuto più di due milioni di visualizzazioni ottenendo l'attenzioni di Benji e Fede che hanno cosi deciso di pubblicare la storia e dare un'opportunità alla loro fan. All'interno del libro sono presenti alcuni commenti del duo che hanno però precisato di non aver preso minimamente parte alla stesura del testo. In un'intervista i due ragazzi hanno spiegato di essere rimasti particolarmente colpiti dalla storia perché, in gran parte delle situazioni descritte da Sharon, si sarebbero comportati esattamente nello stesso modo.

BENJI & FEDE, IL DUO MUSICALE SI ESIBISCE SUL PALCO DI RAI 1: COME NASCONO (L’ANNO CHE VERRA’, 31 DICEMBRE 2016) - Il duo musicale noto come Benji e Fede è formato da Benjamin Mascolo nato a Modena nel giugno del 93 e da Federico Rossi nato anche lui a Modena nel febbraio del 94. I due giovani talenti si sono conosciuti via internet nel dicembre del 2010 e con il nome di Benji e Fede di li a pochi mesi hanno iniziato a postare sul loro canale youtube i loro video musicali. In poco tempo sono riusciti a conquistare un vasto pubblico formato principalmente da adolescenti. Nel 2015 hanno tentato di partecipare al Festival di Sanremo nella sezione nuove proposte senza però riuscirci. Nello stesso anno sono stati contattati da un'emittente radiofonica che ha organizzato il loro primo Tour e sono inoltre stati scritturati dalla Warner Music Italy. Nell'ottobre del 2015 hanno pubblicato il loro primo album dal titolo 20,05.

