CAPODANNO CON GIGI D'ALESSIO 2017 / Anna Tatangelo ringrazia tutti prima del concerto (oggi, 31 dicembre 2016)

CAPODANNO CON GIGI D’ALESSIO 2017, OSPITI E DIRETTA: ANNA TATANGELO RINGRAZIA TUTTI PRIMA DEL CONCERTO (OGGI, 31 DICEMBRE) - Manca solo qualche ora al concerto previsto questa sera per il Capodanno con Gigi D'Alessio 2017: ovviamente accanto al cantante napoletano troveremo anche la sua adorata moglie, Anna Tatangelo. Proprio quest'ultima ha voluto ringraziare tutti per quest'anno bellissimo e pieno di successo, prima di salire sul palco di Civitanova Marche e far sentire a tutti la sua splendida voce. "Volevo ringraziare tutti voi per le cose meravigliose fatte insieme quest'anno ...Vi ringrazio per l'affetto ricevuto tramite messaggi , commenti, foto, per tutti i viaggi che avete fatto per ascoltarmi in tour , per tutte le volte che non siete usciti per vedermi in TV ai Migliori Anni o in altre occasioni, per tutte le volte che siete andati al cinema per vedere il mio primo film...grazie perché per me è stato un anno importantissimo di grande crescita personale e soprattutto artistica ...grazie a tutti coloro che mi hanno dato la possibilità di mettermi in gioco ...Da Carlo Conti ed Ivana Sabatini , a Massimo e Fabio Boldi, grazie grazie grazie per tutte le cose belle vissute quest'anno!! E stasera chiudiamo in bellezza a Civitanova Marche e in diretta su Canale 5 con #GigiAndFriends!". Clicca qui per leggere il messaggio di Anna Tatangelo.

CAPODANNO CON GIGI D’ALESSIO 2017, OSPITI E DIRETTA: SINTONIA CON AMADEUS (OGGI, 31 DICEMBRE) - Tutto è pronto - o quasi - per il Capodanno con Gigi D'Alessio, il cantante napoletano che si sta spendendo in prima persona per rendere speciale la notte del 31 dicembre. Il concerto si terrà a Civitanova Marche e sarà trasmesso su Canale Cinque, con una grande novità: avrà un collegamento diretto con l'evento della Rai, tanto che le due piazze si collegheranno in diretta a un certo punto della serata. E proprio Gigi D'Alessio ha voluto mandare un messaggio conciliante tra le due emittenti, che è stato apprezzato da tutti i suoi fan e telespettatori: "Non ci sono muri che non si possono abbattere, non ci sono "no" che durano per sempre quando seguiamo quello che ci dice il nostro cuore. E questa notte per la prima volta, il cuore di Canale 5 e quello di Rai1 avranno lo stesso battito perché mi collegherò in diretta con il palco di Potenza. Io e Amadeus insieme per portare il nostro abbraccio concreto a tutti quelli a cui il terremoto ha tolto tutto. Con la certezza che insieme sarà buona vita. #GigiAndFriends". Un messaggio toccante e solidale che va oltre le barriere della televisione. Clicca qui per leggere il messaggio di Gigi D'Alessio.

CAPODANNO CON GIGI D’ALESSIO 2017, OSPITI E DIRETTA: RAIUNO E CANALE 5 UNITI NELLA SOLIDARIETA' (OGGI, 31 DICEMBRE) - Questa sera succederà qualcosa di straordinario e non solo perchè l'anno sta per finire e il nuovo per arrivare, ma per quello che succederà in tv. Gigi D'Alessio sarà al timone di Capodanno con Gigi mentre Amadues, suo rivale, sarà su Raiuno con L'anno che verrà. Per la prima volta Raiuno e Canale 5 saranno insieme per solidarietà nei confronti delle popolazioni terremotate del Centro Italia e lo faranno con un collegamento speciale da una piazza all'altra e solo per lanciare il progetto solidale che riguarderà la raccolta fondi per la ricostruzione delle scuole. I bambini sono il nostro bene più grande e anche le due reti ammiraglie della tv hanno deciso di mettere da parte la gara degli ascolti a favore del bene comune. Proprio Gigi D'Alessio poco fa ha annunciato il collegamento, questo ponte immaginario che unirà per qualche minuto Raiuno e Canale 5. Ecco qui il tweet postato poco fa dal cantante napoletano.

CAPODANNO CON GIGI D’ALESSIO 2017, OSPITI E DIRETTA: ROSSELLA BRESCIA SUL PALCO DELLO SHOW (OGGI, 31 DICEMBRE) - La maggior parte delle famiglie italiane non è in vacanza ma si prepara a passare l'ultima serata dell'anno a casa propria in compagnia della famiglia e con la tv in sottofondo. Per chi sceglierà la prima serata di Canale 5 l'appuntamento sarà con Capodanno con Gigi D'Alessio. Il cantautore napoletano si prepara a condurre l'ultima serata dell'anno così come ha fatto lo scorso anno alternando i suoi grandi successi a quelli dei suoi ospiti. A quanto pare, però, sul palco di Civitanova Marche non saliranno solo cantanti ma anche una famosa ballerina e professoressa nelle passate edizioni di Amici. Di chi stiamo parlando? Ma della bella Rossella Brescia, adesso famosa e seguita conduttrice radiofonica. Anche lei salirà sul palco della serata che ci accompagnerà fino al 2017 e l'annuncio è arrivato poco fa direttamente sulla pagina Twitter di Gigi D'Alessio dove si legge. "Mancano poche ore a #GigiAndFriends! Appuntamento questa sera da Civitanova Marche e in diretta su Canale 5! Con noi anche @rossbrescia!". Ecco qui il tweet.

CAPODANNO CON GIGI D’ALESSIO 2017, OSPITI E DIRETTA: IL CANTANTE NAPOLETANO IN SCENA A CIVITANOVA MARCHE (OGGI, 31 DICEMBRE) - Canale 5 chiude questo 2016 insieme all’artista napoletano, che porterà in scena il suo Capodanno con Gigi D’Alessio, uno spettacolo gratuito e ricchissimo di ospiti pronto a prendere vita in Piazza XX Settembre a Civitanova Marche (in provincia di Macerata). Sul palco si alterneranno talenti e personalità d’eccezione, pronti a regalare sorprese e ad accompagnare il pubblico della rete Mediaset nel countdown che ci separa dal 2017: il concerto sarà trasmesso anche in diretta streaming online sul sito di 105.net, scelta come media partner. Dietro le quinte, con collegamenti in esclusiva, saranno presenti Daniele e Ylenia Battaglia per arricchire il collegamento. L’appuntamento sarà lungo e si protrarrà fino a notte inoltrata, verso le 2.20 circa del primo gennaio del nuovo anno: prenderà il via subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Andiamo a scoprire chi è pronto a calcare il palcoscenico e a tenere compagnia all’artista di Napoli.

CAPODANNO CON GIGI D’ALESSIO 2017, OSPITI E ANTICIPAZIONI: CHI CI SARÀ SUL PALCO? (OGGI, 31 DICEMBRE) - Tanti i nomi e gli artisti attesi sul palcoscenico di Capodanno con Gigi D’Alessio, la festa in programma stasera - nella notta di San Silvestro 2016 - a Civitanova Marche: si parte con Anna Tatangelo, la cantante di Sora moglie del mattatore dell’appuntamento, per passare poi alla grande Loredana Bertè e al mitico Raf, che intratterranno il pubblico di Canale 5 con i loro più grandi successo. Sul palco dell’ultimo dell’anno ci saranno inoltre alcuni giovanissimi del mondo della musica nostrana, molti dei quali abbiamo conosciuto tramite i talent show: faranno infatti capolino Giovanni Caccamo - reduce dalla condizione della 59esima edizione dello Zecchino D’oro - ma anche Chiara Grispo e Sergio Sylvestre. Per concludere, non mancheranno Michele Zarrillo, Giulia Luzi e Bouchra e moltissimi altri: pronti per la magia?

CAPODANNO CON GIGI D’ALESSIO 2017, OSPITI E ANTICIPAZIONI: LE PAROLE DEL CANTANTE DI NAPOLI (OGGI, 31 DICEMBRE) - “C’è una finalità nobile: grazie a un numero solidale si raccoglieranno fondi per garantire un supporto psicologico ai bambini che a causa del sisma si sono ritrovati senza una casa, senza una scuola, e che ora sono appoggiati di qua e di là, dai nonni, dagli zii, da amici…”: con queste parole, in un’intervista esclusiva rilascia a Tv Sorrisi e Canzoni, Gigi D’Alessio ha spiegato che il Capodanno con Gigi D’Alessio che prenderà il via a Civitanova Marche (e in diretta su Canale 5) avrà anche uno scopo benefico. Sulle pagine del magazine, l’artista partenopeo ha spiegato da dove è nata l’idea: “Per lasciare acceso un faro su queste persone: le notizie passano, ma loro il dramma continuano a viverlo. Quella sera cercheremo di far sentire il nostro affetto, il nostro calore e la nostra vicinanza facendo anche qualcosa di concreto. In quell’occasione poi manterrò il mio impegno con il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi: gli consegnerà l’assegno di 50mila euro ricavato dal concerto che ho tenuto ad agosto a San Nicola Boronia, in provincia di Avellino, da destinare alla ricostruzione della città”.

