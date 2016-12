CHIARA GRISPO/ La cantante di Amici si esibisce sul palco di Canale 5 (Capodanno con Gigi D’Alessio, oggi 31 dicembre 2016)

CHIARA GRISPO, LA CANTANTE SI ESIBISCE SUL PALCO DI CANALE 5 (CAPODANNO CON GIGI D’ALESSIO, 31 DICEMBRE 2016) - Il 2016 è quasi agli sgoccioli e, come ogni anno, sta per tornare l'appuntamento con l'intrattenimento di Canale 5 per accompagnare i telespettatori alla mezzanotte del 31 dicembre. Capodanno con Gigi D'Alessio sarà dunque l'ultima trasmissione dell'anno di Canale 5. Sono tantissimi gli ospiti attesi per la serata. Tra questi ci sarà la talentuosa Chiara Grispo, cantante portata al successo dal talent show televisivo Amici di Maria De Filippi.

CHIARA GRISPO, LA CANTANTE SI ESIBISCE SUL PALCO DI CANALE 5: I SUOI ALBUM (CAPODANNO CON GIGI D’ALESSIO, 31 DICEMBRE 2016) - Chiara Grispo ha recentemente prestato la sua voce a Vaiana, personaggio protagonista del film d'animazione Disney Pixar, Oceania. Al termine dell'avventura di Amici, ha riscosso un enorme successo grazie all'uscita del suo primo singolo Come on estratto dall'album Baraonda, inserito nelle programmazioni radiofoniche delle maggiori emittenti nazionale. La stessa sorte è toccato al secondo singolo Blind. Ha inoltre collaborato all'ultimo singolo del rapper Grido, fratello di J-Ax ed ex componente dei Gemelli Diversi. Da un paio di mesi è stato lanciato il singolo Strade Sbagliate estratto dall'ultimo album di Grido, dal titolo Segnali di Fumo. Recentemente ha partecipato alle selezioni di Sarà San Remo per partecipare alla prossima edizione del festival sanremese tra le file delle nuove proposte. Purtroppo non è riuscita nell'ambita impresa. La giovane Chiara Grispo è stata infatti eliminata assieme ai suoi ex colleghi di talent i La Rua.

CHIARA GRISPO, LA CANTANTE SI ESIBISCE SUL PALCO DI CANALE 5: LA CARRIERA (CAPODANNO CON GIGI D’ALESSIO, 31 DICEMBRE 2016) - Chiara Grispo è nata nel marzo del 97 a Noventa Vicentina, un piccolo Comune in provincia di Vicenza. La sua passione per la musica ha inizio fin da quando Chiara era piccolissima. Attualmente vive con i genitori ed i suoi due fratelli. Ha inoltre frequentato il liceo musicale ed è in grado di suonare egregiamente il pianoforte e la chitarra. Durante la sua partecipazione ad Amici è riuscita a far conoscere al grande pubblico il suo enorme talento da cantautrice. Chiara Grispo infatti scrive gran parte dei suoi testi in inglese. Ne sono un esempio i due primi singoli estratti dal suo primo album, Come on e Blind. Il suo primo singolo che ha anticipato l'uscita dell'album è stata una cover del brano I'am Yours di Jason Marz, cover pubblicata su Itunes. Si è inoltre tatuata il titolo del suo primo singolo registrato negli Stati Uniti dal titolo Turn back Time.

br/>© Riproduzione Riservata.