CIRQUE DE SOLEIL: ALEGRIA/ Ed.40, Diretta streaming puntata 31 dicembre 2016

CIRQUE DU SOLEIL: ALEGRIA, DIRETTA STREAMING 31 DICEMBRE 2016 - Invece che su un concerto o sulla musica in generale, TV8 decide di puntare sullo spettacolo del Cirque du Soleil per intrattenere i telespettatori nell’ultima prima serata dell’anno, quella di oggi sabato 31 dicembre 2016. Dalle 21.15 la rete trasmetterà infatti “Alegria”, lo spettacolo rappresentato per la prima volta in Italia nel 2004. Lo show si rinnova sempre con lo scorrere del tempo ma quello che anche stasera lascerà a bocca aperta i telespettatori è l’atmosfera magica che solo il Cirque du Soleil sa creare anche grazie alla musica eseguita dal vivo. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere Cirque du Soleil: Alegria sintonizzandovi su TV8, potrete seguire lo spettacolo anche in diretta streaming sul sito dell’emittente tv, cliccando qui.

