Claudia Megrè/ La cantante napoletana sul palco di Rai 1 con Amadeus (L’anno che verrà, oggi 31 dicembre 2016)

CLAUDIA MEGRE’, LA CANTANTE SI ESIBISCE SUL PALCO DI RAI 1 (L’ANNO CHE VERRA’, 31 DICEMBRE 2016) - L'anno che verrà su Rai Uno avrà tra i suoi protagonisti anche una cantante napoletana capace di raccogliere grandi consensi nel corso degli ultimi tempi. Stiamo parlando della giovane e bella Claudia Megrè, che sarà ospite nella serata di sabato 31 dicembre condotta da Amadeus con la partecipazione di Teo Teocoli. Claudia è un talento in grande ascesa, capace di farsi notare grazie ad una bella voce e ad una grinta musicale fuori dal comune. La ragazza ha tanti progetti per il futuro e ha tutta l'intenzione di vivere un 2017 da protagonista, ottenendo la definitiva consacrazione nel panorama artistico nazionale. Fin da piccola ha coltivato la sua forte passione per la musica in tutte le sue sfaccettature, suonando il pianoforte dall'età di cinque anni e la chitarra da sette. A soli trent'anni, Claudia può già vantare una carriera di oltre vent'anni essendo stata una vera e propria bambina prodigio, capace di uscire fuori grazie ad una lunga e dura gavetta e al pericoloso circolo delle radio che al giorno d'oggi sembra non bastare più. Nonostante non sia riuscita ad arrivare in finale nella seconda edizione di The Voice of Italy e non sia stata ammessa al Festival di Sanremo 2015, non si è persa d'animo e non ha smesso di fare ciò che le piace di più, ossia la cantante.

CLAUDIA MEGRE’, LA CANTANTE SI ESIBISCE SUL PALCO DI RAI 1: LA CARRIERA (L’ANNO CHE VERRA’, 31 DICEMBRE 2016) - Claudia Di Pietro, questo il suo nome di battesimo, nasce a Napoli il 3 agosto 1986 e sceglie questo particolare pseudonimo in onore di una stella, la Megrez, che si trova nell'Orsa Maggiore. La sua gavetta è ricca di difficoltà ma contribuisce alla sua crescita artistica. Cantante e polistrumentista, la Megrè incide il suo primo singolo Dimmi che nel 2011, seguito due anni dopo dall'album Da domani. Il 2014 è l'anno della sua prima apparizione televisiva ad alti livelli, dato che è una dei concorrenti del talent show The Voice of Italy. Viene eliminata nel corso dei Live Show prima di lavorare in Radio 2 Social Club, programma radiofonico nel quale si cimenta al fianco di Luca Barbarossa, Andrea Perroni e Neri Marcorè. Non viene ammessa al Festival di Sanremo 2015 col pezzo Tatuami, ma quest'ultimo ottiene la meritata fama grazie ad uno spot pubblicitario trasmesso proprio durante la kermesse canora italiana più importante. Può vantare collaborazioni con artisti del calibro di Guè Pequeno, Clementino ed Edoardo Bennato.

