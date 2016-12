DREAMER - LA STRADA PER LA VITTORIA/ Su Canale 5 il film diretto da John Gatins con Kurt Russell

DREAMER - LA STRADA PER LA VITTORIA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 31 DICEMBRE 2016: IL CAST - Dreamer - La strada per la vittoria, in lingua originale "Dreamer: Inspired By a True Story", è un film drammatico realizzato nel 2005 che si ispira ad una storia effettivamente accaduta nella realtà. Sarà possibile seguire la sua messa in onda su Canale 5 alle ore 16:30 di sabato 31 dicembre. Per quanto riguarda la regia di questo film, dietro alla macchina da presa possiamo riconoscere John Gatins, autore nato a New York nel 1968, candidato all'Oscar per la migliore sceneggiatura nel 2013 per il bellissimo "Flight". Al momento "Dreamer - La strada per la vittoria" è il suo unico esperimento dietro alla macchina da presa. Venendo a parlare, invece, del cast che ha preso parte a questa produzione, il protagonista del film ha il volto dell'ottimo Kurt Russell, uno dei giovani interpreti più popolari di tutti gli anni Ottanta grazie a film del calibro di "La cosa", "1997: Fuga da New York" e "La fantastica sfida". Nel corso della sua brillante carriera ha recitato con attori di grande prestigio come, ad esempio, Robert Zemeckis, John Carpenter, Mike Nichols, Jonathan Demme, Garry Marshall, Roland Emmerich e Ron Howard. Al suo fianco troviamo la popolare Dakota Fanning, attrice classe 1994 che grazie al suo dolce volto ed al suo talento è riuscita a farsi largo nel mondo del cinema nonostante la sua giovane età: come dimenticare la sua straordinaria performance nel film drammatico "Mi chiamo Sam" o quella nell'action "La guerra dei mondi".

DREAMER - LA STRADA PER LA VITTORIA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 31 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Ben (Kurt Russell) è un addestratore di cavalli che adora il suo lavoro a tal punto da trascurare Cale (Dakota Fanning), la sua figlioletta adolescente. La bimba decide di fare di tutto per passare del tempo assieme a suo padre e lo supplica di portarla con sé sul suo luogo di lavoro. Anche se inizialmente il nostro protagonista nutre delle perplessità, alla fine Cale riesce ad essere davvero persuasiva e suo padre si trova costretto ad acconsentire al suo volere. La ragazzina inizia a montare e si appassiona all'equitazione ed al mondo dei cavalli quasi quanto suo padre: finalmente tra i due si viene a creare una connessione molto solida. La piccola inizia a gareggiare, dimostrando si essere brava e capace. Durante una competizione, però, mentre monta la sua cavalla preferita Soñador, la bestia inciampa, ferendo se stessa e la giovane cavallerizza. Everett Palmer (David Morse), il capo di Ben, decide che Soñador non è un investimento di buon livello e decide di far abbattere il cavallo. Ovviamente, il nostro protagonista non può accettare che questo misfatto abbia luogo: decide, quindi, di acquistare la bestia e di addestrare Soñador per farlo diventare un animale docile e mansueto. La piccola Cale ne è felicissima: ha sempre adorato quella cavalla ed è molto contenta di non doversi più separare da lui. Notte dopo notte, lascia il suo letto e si reca a dormire assieme alla sua nuova migliore amica nella stalla. Riesce a stringere il suo rapporto anche con il suo adorato nonnino Pop (Kris Kristofferson), un altro grande appassionato di cavalli che decide di condividere tutto il suo immenso sapere con la sua nipotina. Ben decide che è arrivato il momento per Soñador di avere dei puledri e la sottopone a tutte le visite veterinarie del caso: purtroppo dovrà scoprire che la bestia non è in grado di riprodursi. Ben è affranto: acquistare Soñador è stato davvero un pessimo investimento che ha letteralmente affossato le finanze della sua famiglia. Quando si confida con sua moglie Lilly (Elisabeth Shue), la donna lo sgrida aspramente e gli ricorda che comprare quella cavalla è stata una delle sue migliori idee: finalmente l'uomo può passare del tempo di qualità assieme alla sua figlioletta che, finalmente, può conoscere ed apprezzare suo padre.

© Riproduzione Riservata.