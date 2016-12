E io mi gioco la bambina / Le curiosità del film con Walter Matthau in onda su Rete 4. La trama e il cast (Oggi, 31 dicembre)

E IO MI GIOCO LA BAMBINA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4: LE CURIOSITA' (OGGI, 31 DICEMBRE) – E io mi gioco la bambina è un divertente film nel quale il principale protagonista, Walter Matthau, riesce a mettere in campo tutte le proprie eccezionali capacità di fare commedia all’americana. Il soggetto della pellicola è tratto da quello del film Little Miss Marker, uscito nell’anno 1914, e del quale è di fatto un remake. Little Miss Marker vedeva alla regia Alexander Hall ed un cast di tutto rispetto nel quale spiccavano Shirley Temple e Adolphe Menjou. Per quanto concerne il cast del film che ha visto Matthau quale mattatore è presente anche un altro grande nome come quello dello statunitense Brian Dennehey che molto ricorderanno in alcuni eccezionali film come Rambo per la regia di Ted Kotcheff, Cocoon – L’energia dell’Universo diretto da Ron Howard, Silverado di Lawrence Kasdan, Pericolosamente insieme di Ivan Reitman, Presunto innocente di Alan J. Pakula e Gory Park di Michael Apted.

E IO MI GIOCO LA BAMBINA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4: IL CAST (OGGI, 31 DICEMBRE) – Questa sera sabato 31 dicembre, su Rete 4 alle ore 21,10 va in onda la commedia americana E io mi gioco la bambina (Little Miss Marker). Una pellicola del 1980 per una durata di circa 1 ora e 43 minuti con la regia di Walter Bernestein con le musiche realizzate da Henry Mancini ed i costumi di Ruth Morley. Nel cast sono presenti Walter Matthau, Julie Andrews, Tony Curtis, Bob Newhart, Lee Gran, Brian Dennehy e Kenneth McMillan.

E IO MI GIOCO LA BAMBINA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4: LA TRAMA (OGGI, 31 DICEMBRE) – Siamo negli Stati Uniti d’America nel periodo del proibizionismo. Nei pressi di un ippodromo molto frequentato da accaniti scommettitori, un uomo sta per effettuare l’ennesima puntata nella speranza di riuscire a recuperare gran parte delle enormi quantitativi di denaro che ha buttato in passato, mettendo praticamente sul lastrico quel che rimane della propria famiglia. Si tratta di un gesto disperato tant’è che l’uomo non disponendo del denaro necessario per effettuare tale scommessa, decide di affidare al burbero gestore delle scommesse conosciuto con il nome di Tristezza (Walter Matthau) la propria amata figlia a titolo di garanzia. Tristezza decide di accordargli il prestito ma la scommessa non va nel migliore dei modi con l’uomo che quindi vede ampliarsi in maniera eccezionale l’entità dei propri debiti. In preda all’ansia e non sapendo come risollevare le sorti della propria esistenza, l’uomo decide di mettere in essere un estremo gesto ed ossia si suicida. Tristezza non appena viene a sapere della cosa, non sembra tanto arrabbiato per aver perso i soldi quanto per il fatto che ora debba occuparsi lui della piccola. Le cose all’inizio non vanno nel migliore dei modi con Tristezza che si trova ad essere spesso arrabbiato per gli atteggiamenti della bambina ma poco alla volta tra i due nasce un incredibile rapporto con il rude Tristezza che si trasforma in un amorevole padre pronto a tutto pur di rendere felice la propria amata figlia. Un nuovo modo di vedere la vita per Tristezza che tuttavia ben presto dovrà fare i conti con la richiesta di un gangster locale di nome Blackie (Tony Curtis) che vuole il suo aiuto per mettere in essere un nuovo business nel mondo del gioco d’azzardo. Nello specifico Blackie vorrebbe trasformare la villa di una donna di nome Amanda (Julie Andrews) che le è debitrice di una enorme somma di denaro, in una sorta di casinò. Tristezza non può fare a meno di tirarsi fuori dall’affare così iniziano tutti i preparativi. Questo nuovo business consentirà la nascita di un bellissimo rapporto tra la bambina ed Amanda e lo stesso averrà anche per Tristezza che si ritroverà ad innamorarsi della bella Amanda. Un amore che si dimostrerà ben presto molto pericoloso in quanto nel frattempo anche Blackie si era invaghito di Amanda e quindi considera il nascente amore con Tristezza un vero e proprio tradimento.

