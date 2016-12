ETHAN LARA/ Il giovane cantante ospite da Amedeus per l’anno nuovo (L’anno che verrà, oggi 31 dicembre 2016)

ETHAN LARA, IL GIOVANE CANTANTE SI ESIBISCE SUL PALCO DI RAI 1 (L’ANNO CHE VERRA’, 31 DICEMBRE 2016) - Come ogni Capodanno si rinnova anche sabato 31 dicembre, l'appuntamento con L'anno che verrà, l'ultima trasmissione dell'anno di Rai Uno condotta da Amadeus e Teo Teocoli. Tra i grandi ospiti della serata che verrà trasmessa in diretta da Potenza, ci sarà anche Ethan Lara, diciannovenne di Firenze vincitore del Festival di Castrocaro 2016, kermesse canora dedicata alle nuove voci, con il brano Anche solo per un'ora. Ha poi presentato una sua personale rivisitazione del brano di Biagio Antonacci Sei se lei. Lo scorso anno il giovane talento fiorentino ha vinto il Festival di Ghedi durante il quale è stato premiato con una borsa di studio presso l'Accademia di Roma i cui corsi sono fortemente specializzati in scrittura di canzoni, canto e studio recording. Nello stesso anno ha partecipato al Premio Giancarlo Bigazzi approdando al quarto posto in classifica ed al concorso Una Voce per San Remo con una cover del brano E penso a te, di Lucio Battisti. Con la vittoria al Festival di Castrocaro, Ethan.

ETHAN LARA, IL GIOVANE CANTANTE SI ESIBISCE SUL PALCO DI RAI 1: LA PASSIONE PER LA MUSICA (L’ANNO CHE VERRA’, 31 DICEMBRE 2016) - Lara è approdato di diritto alla semifinale per la selezione delle nuove proposte della prossima edizione del Festival di San Remo, che è andata in onda in diretta su Rai Uno, alcune settimane fa. Purtroppo Ethan non è riuscito nell'impresa per quest'anno. In alcune interviste che hanno preceduto la finale del Festival di Castrocaro, Ethan Lara ha parlato un pò di se e di come si sia appassionato ed avvicinato al mondo della musica. Prendendo parte a numerose gare canore, è riuscito a conoscere ed entrare in contatto con persone che gli hanno dato la possibilità di iniziare ad esibirsi nelle sue prime serate live o ad eventi importanti e degni di nota. Queste prime esperienze gli hanno permesso di acquisire fiducia in se stesso ed un approccio più maturo con il palco ed il pubblico. Due hanno fa ha preso parte al Cantagiro con un brano dal titolo Il mio posto dov'è, scritto per lui da Giulio Iozzi e Alessandro Secci.

