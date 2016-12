FABRIZIO CORONA / News, un augurio speciale per il 2017: i messaggi dei fans (Oggi, 31 dicembre 2016)

FABRIZIO CORONA, NEWS: GLI AUGURI SPECIALI DEI FANS PER L’EX RE DEI PAPARAZZI – Fabrizio Corona si appresta a salutare il 2016 nella cella della sua prigione. L’ex re dei paparazzi, dopo aver trascorso il Natale in carcere, solo e immerso nei suoi pensieri, farà lo stesso questa sera. Mentre tutto il mondo festeggerà salutando il 2016 e brindando al nuovo anno, Fabrizio Corona, esattamente come tantissimi altri carcerati, resterà nella sua brandina sperando che il 2017 porti finalmente un po’ di felicità alla sua esistenza. Il 2016 è stato sicuramente un anno da dimenticare per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, infatti, ha pagato gli errori commessi dopo la ritrovata libertà e ora spera che con il nuovo anno tutto possa cambiare. Il prossimo 25 gennaio inizierà il nuovo processo contro Corona che potrà così scoprire se il 2017 sarà l’anno della sua rinascita o della condanna definitiva. A lottare insieme a Fabrizio Corona, oltre alla madre, è soprattutto la sua giovane fidanzata Silvia Provvedi. Pur avendo tantissimi impegni professionali, la brunetta de Le Donatella non fa mai mancare il suo sostegno al fidanzato. Silvia, infatti, non solo incoraggia Corona a non arrendersi andando a trovarlo in carcere ma sta facendo di tutto per non far cadere l’attenzione dell’opinione pubblica sul suo caso. Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, inoltre, possono contare anche sul totale appoggio dei fans che, per il nuovo anno, si augurano di vederli nuovamente insieme. “Non smettere mai di sperare”, “Ti auguro tanta felicità”, “Tieni duro. ...passerà”, “il vero amore non ha confini, vi amate e tutto si risolverà un abbraccio”, “Auguri a te e al tuo compagno Fabrizio. Sono momenti difficili per voi, ma vi auguro che tutto si risolva”, scrivono i fans.

