Festival del Circo di Montecarlo/ Ed.40, Anticipazioni puntata 31 dicembre 2016: Stéphanie di Monaco, ecco chi è la presidentessa dell'evento

FESTIVAL DEL CIRCO DI MONTECARLO, ED.40, ANTICIPAZIONI PUNTATA 31 DICEMBRE 2016 : STEPHANIE DI MONACO, CHI È LA PRESIDENTESSA DELL'EVENTO - Questa sera andrà il onda la 40esima edizione del Festival del Circo di Montecarlo, uno degli eventi più prestigiosi e antichi che ogni anno dà spettacolo per salutare il nuovo anno. Dal 2006 la presidentessa del Festival del Circo di Montecarlo è la principessa Stéphanie di Monaco: figlia di Ranieri III e della bellissima Grace Kelly, la principessa Stéphanie è stata al centro di varie polemiche (completamente infondate) nel 1982 perché accusata di stare guidando l'auto dove è morta sua madre e di aver provocato lei l'incidente automobilistico in cui riportò delle gravi ferite. Un altro motivo per il quale Stéphanie di Monaco fu bersagliata dalla stampa scandalistica fu per il tradimento del marito Daniel Ducruet con la modella Muriel Houtteman (la principessa venne a sapere del tradimento del marito tramite le pagine dei giornali). Ha un negozio di jeans, che segue personalmente, e in passato ha avuto anche un discreto successo come cantante.

FESTIVAL DEL CIRCO DI MONTECARLO, ED.40, ANTICIPAZIONI PUNTATA 31 DICEMBRE 2016 - Dopo il primo appuntamento la sera della vigilia di Natale, oggi - sabato 31 dicembre 2016 - Rai 3 ospiterà la seconda e ultima parte della 40° edizione del Festival del Circo di Montecarlo, condotto da Andrea Lehotska. Non una serata qualunque quella annunciata sulla terza rete nazionale: si tratta di un’occasione speciale, che ha lo scopo di rendere omaggio al principe Ranieri III, che per primo ha avuto l’idea di riunire sotto lo stesso tendone artisti e talenti provenienti da ogni parte del mondo e capaci di portare in scena culture, acrobazie, esibizioni e numeri completamente differenti tra di loro, e sempre speciali e preziosi. Un’edizione ancora più prestigiosa perché - oltre a festeggiare l’importante ricorrenza - si propone anche di portare in scena i migliori protagonisti del mondo circense, che durante le edizioni passate sono riusciti ad aggiudicarsi un Clown d’Oro, d’Argento o di Bronzo, un riconoscimento che attestasse la loro bravura e il loro impegno: andiamo dunque a scoprire quali saranno le personalità pronte ad alternarsi più tardi sul piccolo schermo del terzo canale Rai. Pronti?

40° FESTIVAL DEL CIRCO DI MONTECARLO, ED.40, ANTICIPAZIONI PUNTATA 31 DICEMBRE 2016: GLI ARTISTI IN GARA - Tantissimi e diversi i nomi annunciati per il prime time di oggi, 31 dicembre 2016, di Rai 3, pronto ad ospitare il 40° Festival del Circo di Montecarlo: si parte con il diabolo della Troupe acrobatica di Pechino, per arrivare alle strabilianti con il cerchio aereo della ‘sirena’ Laura Miller. Sotto il tendone di Montecarlo andranno in scena anche gli Starbugs, con il loro hip hop che riunisce la danza, alla musica, il mimo e anche le acrobazie, e i Pellegrini Brothers, che nel 2008 hanno portato a casa il più prestigioso dei riconoscimenti, il Clown d’Oro. Così come è successo la settimana scorsa, non mancheranno anche le incredibili evoluzioni del bulgaro Encho e dei Peres Brothers, specializzati nell’antica tecnica del mando a mano. Per concludere, spazio anche ai clown - con Bello Nock, il miglior clown d’America - al ventriloquo Willer Nicolodi e alla magica troupe dei Canton, che porteranno in scena il loro celebre ‘Passo a due’, una delle ultime e più originali invenzioni acrobatiche degli ultimi anni.

