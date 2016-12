FRANCIS ALINA ASCIONE/ La cantante si esibisce sul palco di Rai 1 (L’anno che verrà, oggi 31 dicembre 2016)

FRANCIS ALINA ASCIONE, LA CANTANTE SI ESIBISCE SUL PALCO DI RAI 1 (L’ANNO CHE VERRA’, 31 DICEMBRE 2016) - C'è grande attesa per il consueto appuntamento con il Capodanno 2017 targato Rai Uno. A condurre L'Anno che verrà sarà anche quest'anno Amadeus, affiancato da Teo Teocoli. Ospite della serata sarà, tra gli altri, Francis Alina Ascione reduce dalla recente partecipazione al talent show di Rai Due The Voice of Italy. Negli ultimi mesi la talentuosa cantante, è impegnata in una serie di concerti presso il Big Mama di Roma accompagnata da Alfredo Bochicchio alla chitarra, Andrea Rongioletti alla tastiera, Elio Buselli al basso e Andrea Ruta alla batteria. Il repertorio del quintetto spazia dal blues al soul.

FRANCIS ALINA ASCIONE, LA CANTANTE SI ESIBISCE SUL PALCO DI RAI 1: IL SUO SUCCESSO (L’ANNO CHE VERRA’, 31 DICEMBRE 2016) - Francis Alina Ascione ha 23 anni ed è nata a Burbank, Los Angeles, negli Stati Uniti. Sua madre, Cheryl Nickerson, è una famosa cantante gospel. Fin da piccola, la talentuosa figlia d'arte, si esibisce con il gruppo gospel Ancient Soul assieme a sua madre. All'età di quattro anni si trasferisce a Roma. Fino ad ora non ha mai studiato musica ma gli insegnamenti di sua madre sono stati fondamentali per la sua formazione artistica. Attualmente si esibisce con quattro gruppi diversi incentrando il suo repertorio musicale in particolare sul blues, soul e funky. Prima della sua partecipazione al talent The Voice of Italy era contraria al mondo dei talent. Deve aver però cambiato idea a riguardo, definendo la sua esperienza a The Voice come una possibilità per farsi conoscere e per divertirsi. Tra i suoi artisti preferiti nel panorama musicale internazionale spiccano Tina Turner, Stevie Wonder e Cindy Lauper. Con le sue quattro formazioni musicali attualmente mette in scena circa sette live al mese più esibizioni in eventi di ogni genere come compleanni e matrimoni. Nella sua prima performance sul palco di The Voice, durante le Blind Audition, si è esibita con il brano di Stevie Wonder Do I do, ottenendo il consenso di tutti e quattro i giudici. La sua scelta è però ricaduta sul Team di Emis Killa. E' stata eliminata in semifinale al tele voto.

