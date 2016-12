GIGI D’ALESSIO/ Il cantante napoletano festeggia l’anno nuovo su Canale 5 (Capodanno con Gigi D’Alessio, oggi 31 dicembre 2016)

GIGI D’ALESSIO, PRESENTA SU CANALE 5 IL NUOVO ANNO (CAPODANNO CON GIGI D’ALESSIO, 31 DICEMBRE 2016) - Il 31 dicembre è ormai alle porte e se avete programmato un comodo e tranquillo Capodanno a casa, potrete allietare la vostra serata con Capodanno con Gigi D'Alessio, il programma di Canale 5 che accompagnerà i telespettatori fino allo scoccare della mezzanotte e nelle prime ore del 2017. Come suggerisce il titolo stesso del programma, a presentare l'ultima trasmissione dell'anno di Canale 5 sarà Gigi D'Alessio. Lo spettacolo verrà trasmesso in diretta da Civitanova Marche. La location è stata scelta per avvicinarsi il più possibile ai luoghi del terremoto del centro Italia avvenuto nell'agosto del 2016. Nelle scorse settimane si è parlato di lui per la sua futura partecipazione al Festival di San Remo 2017 con il brano La prima Stella. Sarà dunque la quinta partecipazione del cantante partenopeo alla kermesse sanremese.

GIGI D’ALESSIO, PRESENTA SU CANALE 5 IL NUOVO ANNO: ARIA DI CRISI CON ANNA TATANGELO? (CAPODANNO CON GIGI D’ALESSIO, 31 DICEMBRE 2016) - Per quanto riguarda il gossip che ruota attorno all'artista ed alla sua longeva storia d'amore con Anna Tatangelo, negli ultimi tempi non sono mancate voci riguardanti una presunta crisi tra i due. A fomentare simili gossip, sarebbe stato il comportamento della Tatangelo che pare sia partita alla volta del tour di promozione del film Natale al Sud, al quale ha preso parte, senza il suo Gigi. Quest'ultimo avrebbe mal digerito il gesto. Entrambi hanno però più volte smentito la fondatezza di simili voci.

GIGI D’ALESSIO, PRESENTA SU CANALE 5 IL NUOVO ANNO: LA CARRIERA ARTISTICA (CAPODANNO CON GIGI D’ALESSIO, 31 DICEMBRE 2016) - Luigi D'Alessio, in arte Gigi D'Alessio, cantautore, musicista, attore e produttore, è nato a Napoli nel febbraio del 67. La sua carriera è costellata di grandi successi suggellati da venti milioni di dischi venduti e più di cento dischi platino vinti. Inizia fin da giovanissimo a scrivere musica ed a suonare il pianoforte da autodidatta. A 21 anni consegue il diploma in pianoforte presso il Conservatorio. A soli 23 anni ha diretto l'Orchestra Scarlatti. Di li a poco diventa il pianista di Mario Merola e nel corso degli anni 90 pubblica una serie di album che riscuotono un enorme successo soprattutto nel Meridione. Nel 98 debutta come attore sul grande schermo nel ruolo di protagonista del film Annarè diretto dal regista Nini Grassia. Nel 2000 partecipa la Festival di San Remo con la canzone Non dirgli mai che rimarrà nelle zone alte delle classifiche radiofoniche per molte settimane.

