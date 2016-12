GIULIA LUZI/ L’artista quale canzone canterà in attesa dell'anno nuovo? (Capodanno con Gigi D’Alessio, oggi 31 dicembre 2016)

GIULIA LUZI, LA CANTANTE SI ESIBISCE SUL PALCO DI CANALE 5 (CAPODANNO CON GIGI D’ALESSIO, 31 DICEMBRE 2016) - Tra i tanti protagonisti del Capodanno con Gigi D'Alessio in onda sabato 31 dicembre a partire dalle ore 21 ci sarà anche l'artista Giulia Luzi. Quest'ultima si esibirà nella piazza principale di Civitanova Marche insieme a colleghi del calibro di Loredana Bertè, Anna Tatangelo, Raf, Michele Zarrillo, Giovanni Caccamo e Sergio Sylvestre. Sarà un Capodanno all'insegna della beneficenza quello a cui prenderà parte la Luzi, dato che l'evento si terrà in un luogo colpito dal tragico terremoto dello scorso 26 ottobre. In una città ancora martoriata dal sisma, la bella Giulia sarà tra le stelle di una serata ricca di spettacolo e suggestione. Lanciata prima dal musical teatrale dedicato a Romeo e Giulietta e poi da due edizioni di Tale e Quale Show, la showgirl ha vissuto un 2016 all'insegna della buona musica. Giulia ha infatti lanciato i singoli Un abbraccio al sole e Viversi in un attimo. Il suo prossimo obiettivo è quello di incidere il suo secondo disco da solista e far ascoltare a tutti la sua bella voce, già ampiamente sentita in diverse occasioni. Il 2017 sarà elettrizzante per la Luzi, che a febbraio sarà impegnata al Festival di Sanremo di Carlo Conti col pezzo Togliamoci la voglia, realizzato in coppia col rapper Raige.

GIULIA LUZI, LA CANTANTE SI ESIBISCE SUL PALCO DI CANALE 5: BIOGRAFIA (CAPODANNO CON GIGI D’ALESSIO, 31 DICEMBRE 2016) - Nata a Roma il 3 gennaio 1994, Giulia Luzi si appassiona al canto e da piccola si cimenta come doppiatrice per diversi lavori prodotti dalla Walt Disney, come ad esempio Hannah Montana, Winnie the Pooh e L'era glaciale 2. Appare per la prima volta in televisione nel 2006, all'età di soli dodici anni, nella serie televisiva I Cesaroni. Dopo le prime prove come cantante, entra a far parte del cast di Un medico in famiglia e canta la sigla iniziale Je t'aime. Nel frattempo, incide il suo primo album Amica nemica, che raccoglie anche diversi pezzi interpretati in Un medico in famiglia. La sua fama cresce e Giulia sbarca anche al teatro con Gli imprevedibili ragazzi de I Cesaroni, prima di ottenere la tanto attesa consacrazione grazie al ruolo di Giulietta in Romeo e Giulietta - Ama e cambia il mondo, al fianco di Davide Merlini. Recita nel film Vinodentro, diretto da Ferdinando Vicentini Orgnani, e partecipa alla quinta edizione di Tale e Quale Show, dove si piazza al terzo posto e riappare nelle due edizioni successive de Il Torneo. Nel 2015, prende parte al Capodanno con Gigi D'Alessio su Canale 5. Ora è pronta a ripetere l'esperienza.

